"Если вы в ком-то разочаровались, увольняйте. Люди не меняются"

Бывший совладелец и топ-менеджер банка Аваль о том, как правильно подбирать команду и управлять персоналом

Совладелец холдинга Молочный альянс и один из бывших собственников и менеджеров банка Аваль Александр Деркач в своем Facebook поделился опытом поиска и развития талантов, а также рассказал главные правила построения эффективной команды. LIGA.net публикует самые интересные тезисы.

Экономить нужно на всем, в том числе и на персонале. Но правда жизни в том, что на персонале можно экономить до какой-то черты, за которой лучше уволить сотрудника и работать самому. Например, с женой и тещей.

Подбирайте ключевых людей сами. Ключевые люди должны подбирать свою команду. Ситуация, когда вы говорите эйчару: "А найдите ка мне хорошего СЕО или финдиректора", - это нонсенс.

Берите молодежь со студенческой скамьи. Не бойтесь назначать молодых людей на руководящие должности. В Авале, где работало более 5000 сотрудников, розницей руководил 27-летний молодой человек, который вырос из наших же простых лягушек.

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Не берите на работу чужие команды. Рассказы о веренице клиентов, которую они приведут за собой, - блеф. Клиенты ни за кем, кроме гинекологов и парикмахеров не ходят.

Не переманивайте персонал у ближайших конкурентов. Они вам принесут совершенно чуждую культуру. Например, в Авале мы никогда не брали людей из Приватбанка, а последние - от нас.

Платите фиксированную зарплату и бонусы. Не платите абстрактных премий "за хорошую работу". Привязывайте гонорар к конкретным результатам. Заставьте каждого сотрудника считать свои бонусы. Не штрафуйте людей за плохую работу. За плохую работу выгоняйте.

Периодически делайте хронометраж рабочего дня сотрудников. Вы определите, кто у вас реально перегружен, а кто носит бумажки по офису.

Следите, чтобы сотрудники, которые работают с клиентами в фронт-офисе, не были перегружены. Иначе потеряете и тех, и других.

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Отталкивайтесь от зарплаты в бюджетных организациях. Особенно в районных центрах. Ваша минимальная должна быть минимум в полтора раза выше.

Давайте людям право на ошибку. Будьте терпеливы. Особенно, если человек проявил "излишнюю" инициативу. Это лучше, чем тотальное равнодушие и безответственность.

Если вы в ком-то разочаровались, увольняйте. Люди не меняются. Не бойтесь создать себе проблемы. Как справедливо заметил один из классиков: "Проблемы создают не те люди, которых вы уволили, а те, которых нет".

Берите на заметку перспективных людей. Ведите их лично. Учите, двигайте, растите. Ставьте им нерешаемые задачи.



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Если кто-то хочет уйти, никогда его не задерживайте. Не торгуйтесь с ним о зарплате и должностях. Он это решил не вчера и все равно уйдет. Если вас "додавят", это станет очень плохим прецедентом на будущее. Вас будут шантажировать.

Не поощряйте интриги. Ни в коллективе, ни в своем окружении. Это не добавляет вам значимости, но разлагает отношения.

Гоните в шею подлиз. Они к вам подлизываются не потому, что любят. Просто им что-то нужно от вас. Или они плохо делают свою работу, или вообще - лишние в коллективе.

Не увлекайтесь внешним антуражем. Особенно в небольшой компании. Охранниками, челядью, носильщиками портфелей, банщиками, роскошными офисами, дорогими машинами и длинноногими секретаршами. Персонал всегда будет сравнивать [эти затраты] с собой и своей зарплатой. Лучше постройте себе красивый дом в тихом хорошем месте.

Никогда не ругайтесь между собой на глазах у персонала. У вас для этого есть масса поводов и свободного времени.

Никогда не оскорбляйте менеджеров публичными разносами, типа "вы все воры". Да еще и на глазах подчиненных.

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Не платите разную зарплату людям на равной позиции. Выравнивайте ее бонусами.

Создавайте социальные лифты. Показывайте персоналу перспективу роста. В руководители выдвигайте только из своего коллектива. Это в 100 раз лучше, чем брать "подготовленного человека" со стороны. Вы его не знаете, как и не знаете, почему он уходит из предыдущего места работы. Таким решением, вы даете очень негативный сигнал подчиненным, показывая что вы им не доверяете.

Следите, чтобы у вас в отделах работали люди одного возраста. Так и им будет комфортнее, и вам с ними.

Здоровайтесь всегда первым. Со всеми. Начиная с вахтера в дверях. Следите, чтобы остальные поступали так же. Заставляйте персонал здороваться с посетителями.

В коллективе стройте товарищеские отношения, но не панибратские. Это не ваша семья и не ваши друзья. Держите дистанцию.

Цените ключевых людей. Руководителей подразделений, директоров предприятий, региональных руководителей. Они должны чувствовать себя членами стаи. Где один за всех, а все за одного. Совершишь подвиг, дадут Героя. Рубаху последнюю снимут, если надо. Станешь крысятничать, выкинут на улицу.

Не берите друзей и родственников на работу. Потеряете. Дети, если они все-таки решат сделать этот опрометчивый шаг, в больших компаниях должны начинать с низших должностей.

Откровенно рассказывайте персоналу и о победах, и о проблемах. О том, что вы продаете бизнес, они должны узнать от вас, а не из Фейсбука.

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Общайтесь с людьми напрямую. Сверху до низу. Проводите раз в год что-то типа общих совещаний. Собирайте подразделения из регионов, раздавайте подарки, общайтесь, говорите друг другу хорошие слова. Не жалейте денег на корпоративы. Иногда надо разрывать ту дистанцию, о которой я писал выше. Вы должны чувствовать себя одной семьей.

Развивайте неформальное общение. Спартакиады, фестивали, конкурсы по выпечке тортов и тд. Это сплачивает коллектив.

Мотивируйте людей работать на перспективу. Устанавливайте бонусы за проработанное время. Проследите, чтобы при продаже бизнеса новый собственник подтвердил их.

При продаже бизнеса, предусмотрите все вопросы. Персонал должен знать, что с ним будет. Если у людей есть акции компании, проследите, чтоб их выкупили по той же цене [что и у вас].



Не уходите от бытовых проблем персонала. Помогайте им в житейских вопросах. Они все "ваша стая". Вы за них в ответе.

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