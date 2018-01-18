Деоккупация и антикоррупция: оттягивая неизбежное

Затянувшееся принятие законопроекта о деоккупации выглядит политтехнологическим ходом для оправдания задержки с законом об Антикоррупционном суде

Процесс обсуждения и принятия законопроекта о деоккупации (№7163), оставил отчетливое впечатление, что отнюдь не восстановление территориальной целостности Украины является его задачей. Действительно - не меньше 80% законопроектов вообще не преследуют цели стать законами и решают совершенно другие задачи - пиар их инициаторов, строчку в резюме депутата, отчет об использовании средств для международного донора и т.д. Общим для этой массы является свойство "забивать" парламентский процесс, распылять ограниченные временные и организационные ресурсы. В большинстве случаев это происходит непреднамеренно, просто из-за несовершенства демократического механизма. Но бывают ситуации, когда законопроект вбрасывается как раз для целенаправленного переформатирования повестки дня. Похоже, №7163 - как раз такой случай.

С точки зрения возможных изменений правового поля последствия принятия "закона о деоккупации" близки к ничтожным. Это можно утверждать заранее, несмотря на то, что его окончательная редакция еще неизвестна, и по нынешним традициям украинского законотворчества в ней могут оказаться любые "сюрпризы". В очередной раз и многократно назвали РФ государством агрессором. Кому от этого легче, и какая польза от этого для перспективы международных судов? Мало ли, какое вы прозвище придумали для домашнего употребления - законы Украины действуют только на ее территории.

С точки зрения влияния на поле информационное законопроект оказался значительно мощнее, поставив перед аудиторией множество неудобных вопросов. Неужели народные избранники не считают своим долгом восстановление территориальной целостности Украины? Неужели они получают профит от продолжения войны? Неужели за этим мычанием в ответ на вопрос "почему вы не признаете террористов террористами" скрывается страх ответственности за торговлю с оными? Неужели у "оппозиции" нет уверенности в своем когда- то "ядерном" электорате?



Единственной силой, которая сегодня может твердо рассчитывать на позитивный для себя результат от реинтеграции Донбасса, являются президент Порошенко и блок его имени. Тут просматривается целая система мотивов. И умиротворение международного сообщества, которое однозначно нацелилось на ликвидацию "пороховой бочки" в середине Европы. И хлипкий, но расчет на голоса переселенцев и жителей возвращенных территорий. А также остального населения Украины, значительная часть которого верит, что ухудшение ситуации в стране связано с военными действиями. Не стоит сбрасывать со счетов и возможность передела финансовых потоков, ныне контролируемых непрезидентскими силами. А уж статус "победителя Путина" окажется просто вишенкой на торте. Тем более, что сама вишенка не против, и даже строит из себя голубя мира в преддверии собственных, пусть чисто формальных, но имеющих юридическое значение "выборов". Но как может проголосованный законопроект реально повлиять на реинтеграцию? Да никак.

Наиболее значимым законопроект №7163 выглядит с точки зрения его "вторичных выгод": не как комплекс изменений правового поля, не как источник информационных поводов, а как инструмент формирования парламентской повестки дня и управления ею.

Ситуация проясняется, если учесть еще один объект парламентского процесса. Как бы ни был важен вопрос возвращения Донбасса, но есть сегодня вещи более значимые и для настоящего, и для будущего всей Украины, а не только для небольшой группки "избранных". Главный приоритет сегодня - за другим законопроектом, который также сейчас находится в украинском парламенте. Это президентский проект закона "О Высшем антикоррупционном суде" (№7440).

Украинская "элита" пропустила первые этапы формирования антикоррупционной системы и теперь пытается использовать все оставшиеся шансы если не на разрушение планов по ее завершению (что уже маловероятно), то хотя бы на отсрочку.

В очередной раз подчеркнем, что создание такого суда - завершающий и наиболее ответственный этап в строительстве специальной системы антикоррупционных органов. Этап, которого с ужасом ожидает все украинское чиновничество, этап, противодействие которому способно мобилизовать и объединить в едином порыве все парламентские силы, вне зависимости от их политической ориентации - что ярко проявилось при снятии с должности главы антикоррупционного комитета. Антикоррупционный суд - это импульс к настоящей трансформации государственного аппарата, шанс на освобождение украинского государства от коррупционной идеологии и принципов управления.

Украинская "элита" пропустила первые этапы формирования антикоррупционной системы и теперь пытается использовать все оставшиеся шансы если не на разрушение планов по ее завершению (что уже маловероятно), то хотя бы на отсрочку. Ей очень важно выиграть время, чтобы успеть перепрятать имущество, чтобы прошли сроки давности, получить иностранное гражданство, вывести капиталы и обеспечить им более-менее "благородное" происхождение.

Для решения этой задачи все средства хороши. А такое средство, как законопроект о деоккупации, подходит просто идеально. Вроде как выполняют требование международного сообщества, даже пытаются выполнять Минские соглашения, пусть не явно, в "экспортном" варианте, но не складывается.

Нет особых сомнений, что полноценный запуск антикоррупционной системы столь же опасен для пропрезидентских сил, как и для всех остальных. Некоторым исключением является только сам Порошенко, временный иммунитет которому обеспечивает "слепой траст". Но даже его иммунитет в агрессивной украинской среде крайне ненадежен. Лучше бы до начала второго срока иметь что-то более внушительное. И неработоспособность антикоррупционной системы, ее продолжающаяся "розбудова", наталкивающаяся на множество процессуальных, бюджетных, кадровых вопросов, подходит как нельзя лучше.



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Поэтому я вижу все основания считать, что сложности при принятии закона о деоккупации, отсутствие голосов, сотни поправок, истеричные дискуссии по незначимым положениям, да и весь это проект в целом - результат сговора украинского "истеблишмента" с целью задержки создания антикоррупционного суда, договорняк и показуха.

Интересно, что даже найти повод для выпадов против Саакашвили с его воскресными антикоррупционными маршами по центру Киева не нашлось особой возможности. А ведь наверняка был соблазн обвинить энергичного грузина в противодействии восстановлению территориальной целостности Украины, освежить претензии в содействию Кремлю.

С другой стороны, это только тактический маневр, и долго играть в эту игру не выйдет. Сотни поправок заканчиваются, как и терпение международных организаций, регламент приходится исполнять. И вот 280 голосов отправляют "мяч" на сторону президента. Теперь его очередь.

А пока - на том же заседании Рады для включения в повестку дня (пока только в повестку) законопроекта об антикоррупционному суде нашлось только 183 голоса. Еще отсрочка. Мавр сделал свое дело, мавр может отдохнуть.

Александр Ситухо

глава Ассоциации защиты активов

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