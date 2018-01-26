Торчки и пушеры социальных сетей

В 2016 году наглядно проявились опасные тенденции в развитии социальных сетей, считает один из первых инвесторов Facebook Роджер Макнейми

Нас предупреждали. В 2011 году венчурный капиталист и основатель Netscape Марк Андриссен написал ставшее широко известным эссе “Почему программное обеспечение поглощает мир”. Но тогда мы не восприняли Андриссена всерьез; мы решили, что это всего лишь метафора. А теперь мы сталкиваемся с проблемой спасения мира из пасти занявших монопольное положение интернет-платформ.

Когда-то я был технооптимистом. В течение 35 лет я инвестировал во многое из того, что создавала Силиконовая Долина. Мне посчастливилось сделать вклад в развитие персонального компьютера, мобильной связи, Интернета и социальных сетей. Среди основных моментов моей карьеры были ранние инвестиции в Google и Amazon, а с 2006 по 2010 год я даже был наставником основателя Facebook Марка Цукерберга.

Каждая новая волна технологий увеличивала производительность и доступ к знаниям. Каждая новая платформа была проще и удобнее в использовании. Технологии работали на глобализацию и экономический рост. На протяжении десятилетий они делали мир лучше. Мы предполагали, что так будет всегда.

Затем наступил 2016 год, когда Интернет раскрылся двумя темными сторонами.



Одна сторона относится к конечным пользователям. Смартфоны с мобильной инфраструктурой LTE создали первую платформу доставки контента, которая доступна ежесекундно, преобразив и технологическую индустрию, и повседневную жизнь двух миллиардов пользователей. Несмотря на то, что в большинстве стран практически нет контролирующего надзора, такие компании, как Facebook, Google, Amazon, Alibaba и Tencent, использовали методы, свойственные пропаганде и азартным играм: постоянные уведомления и различные вознаграждения, способствующие закреплению психологической зависимости.

Другая темная сторона - геополитическая. В Соединенных Штатах, Западной Европе и в Азии интернет-платформы, особенно Facebook, позволяют искушенным игрокам оказывать разрушительное влияние на тех, кто мало разбирается в политике, международных отношениях и экономике. Выборы в Европе и в США неоднократно демонстрировали, как механизмы социальных сетей могут использоваться для подрыва демократии.

Читайте также: Почему фейковые новости побеждают

Референдум Brexit и президентские выборы в США в 2016 году показали также, что Facebook дает значительные преимущества негативным сообщениям по сравнению с позитивными. Авторитарные правительства могут использовать Facebook для повышения общественной поддержки репрессивной политики, как это может произойти сейчас в Мьянме, Камбодже, на Филиппинах и в других местах. В некоторых случаях Facebook фактически оказывает поддержку таким правительствам, - так же, как и любым другим крупным клиентам.

Я уверен, что у основателей Facebook, Google и других крупных интернет-платформ не было намерения причинять вред, когда они разрабатывали свои бизнес-модели. Они были молодыми предпринимателями, жаждущими успеха. Они много лет создавали огромную аудиторию, концентрируя онлайн-среду вокруг приложений, которые были более персонализированными, удобными и легкими в использовании, чем у их предшественников. И они не пытались монетизировать свои усилия до тех пор, пока они надежно не подсадили пользователей на крючок. Рекламные бизнес-модели, которые они выбрали, базировались на глубокой персонализации, которая позволяла рекламодателям нацеливать свои сообщения с беспрецедентной точностью.

Но затем появился смартфон, который трансформировал все медиа и дал возможность Facebook, Google и некоторым другим эффективно управлять информационными потоками на стороне конечного пользователя. Фильтры, которые дают пользователям "именно то, что они хотят”, создали эффект поляризации населения и подорвали легитимность фундаментальных демократических институтов (в первую очередь свободной прессы). А автоматизация, которая сделала интернет-платформы настолько прибыльными, сделала их уязвимыми к манипуляциям со стороны не только беспринципных игроков, но и авторитарных правительств, враждебных демократии.

Как предупреждал нас Андриссен, эти компании с их глобальными амбициями и огромными ресурсами поглощают мировую экономику. При этом они принимают в том или ином виде корпоративную философию Facebook - “двигайся быстро и напролом” - не учитывая степень своего воздействия на людей, институты и демократию. Значительное число граждан в развитом мире уже обитает в "пузырях" информационных фильтров, созданных этими платформами - в среде цифровых иллюзий, которые делают взгляды людей все более жесткими и экстремальными.

В итоге в США примерно одна треть взрослого населения стала невосприимчива к новым идеям, включая очевидные факты. Такими людьми легко манипулировать, используя концепцию, которую бывший разработчик дизайна Google Тристан Харрис называет “взломом мозга”.

Западные демократии не готовы бороться с этой угрозой. У США нет эффективной нормативной базы для интернет-платформ и отсутствует политическая воля к ее созданию. Европейский союз имеет как нормативную базу, так и необходимую политическую волю, но ни то, ни другое не подходит для решения возникшей проблемы. Недавнее судебное решение ЕС в отношении Google - рекордный штраф в размере $2,7 млрд за антиконкурентное поведение - было хорошо продумано, но оно недостаточно. Google подал апелляцию, а его инвесторы пожали плечами. Это может быть хорошим началом, но этого явно недостаточно.

Читайте также: Больше только за деньги: зачем Цукерберг затеял реформу Facebook

Мы находимся на критическом этапе. Осведомленность о рисках, создаваемых интернет-платформами, прорастает из небольшой базы, но удобство продуктов и психологическая зависимость к ним такова, что для осуществления изменений со стороны пользователя может потребоваться поколение, как это было с кампаниями по борьбе с курением. Понимание разрушительного эффекта монополий интернет-платформ на конкуренцию и инновации в Европе яснее, чем в США, но еще никто не нашел эффективной стратегии ее регулирования. Осознание того, что через эти платформы можно манипулировать, чтобы подрывать демократию, также растет, но западные правительства еще не придумали против этого защиту.

Проблемы, связанные с монополиями интернет-платформ, требуют новых подходов помимо антимонопольного законодательства. Мы должны осознать и решать эти проблемы как угрозу общественному здоровью. Одна из возможностей - относиться к зависимости от социальных медиа так же, как к зависимости от табака и алкоголя, сочетая для компенсации этой зависимости просветительскую работу и регулирование.

На встрече Всемирного экономического форума в Давосе угроза со стороны монополистических интернет-платформ должна быть в центре внимания участников. Ради восстановления равновесия в нашей жизни и возвращения надежды в нашу политику, пора заняться разрушением разрушителей.

Роджер Макнейми,

бизнесмен, инвестор, соосонователь компании Elevation Partners

Copyright: Project Syndicate, 2018

Читайте также: Криптомир Марка Цукерберга и Павла Дурова: каким он будет

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.