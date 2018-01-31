Четыре года просто украдены

Именно в этом году решится, перестанут ли коррупционеры воровать будущее у Украины, считает Дмитрий Литвин

Решалы выгрызают у страны месяц за месяцем, возможность за возможностью, чтобы продлить себе жизнь. Вот, например, кто сейчас вспомнит, когда впервые в меморандуме о сотрудничестве с МВФ появился пункт о расширении полномочий НАБУ? А ведь было же. И давно!

Наши политики обещали МВФ дать НАБУ возможность самостоятельно прослушивать подозреваемых и проводить следственные действия под прикрытием. Чтобы детективам не приходилось обращаться за посредничеством в оперативной работе к МВД или СБУ - старым друзьям коррупционеров.

Сроки выполнения этого пункта постоянно сдвигались. То до конца 2016-го, то до лета 2017-го... И теперь даже как-то странно рассуждать - а можно ли собрать в Верховной Раде 226 голосов за реальную самостоятельность НАБУ? Понятно, что этого уже не будет.

Точно так же без лишнего шума опять удалось задвинуть подальше тему Госбюро расследований. Это вообще самый успешный за годы независимости слив правоохранительного органа.



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Некий аналог американского ФБР пытаются создать в нашей стране ещё с 1997 года. Чтобы забрать следствие у прокуратуры, которая не должна им заниматься по определению, и сделать его по-настоящему независимым. И рабочие группы уже были, и тематические указы президента издавались, и здания под офис примерялись. В итоге закончились президентства Кучмы, Ющенко и Януковича, уже подходит к концу первый срок президента Порошенко, а наш аналог ФБР так и не работает.

Вот просто задумайтесь о сроках. Закон о Госбюро расследований был принят в 2015 году. Только в 2017-м выбрали первого директора Бюро. Только в этом феврале начнутся первые конкурсы на вакантные должности в Бюро. Но работать людям все равно негде, ведь даже своего офиса у Бюро до сих пор нет. То есть еще здание предстоит найти, ремонт сделать, технику закупить.

И чтобы Госбюро расследований хоть как-то заработало в этом году, ему нужно еще и финансирование увеличить и поправки к закону принять. Иначе конкурсы даже на рядовые должности могут растянуться на несколько лет. Думаете, коалиция в парламенте уделит этому парочку пленарных дней? Время-то предвыборное. А в такое время независимое следствие только мешать будет.

Следующий объект пристального внимания решал - Агентство по противодействию коррупции. К концу 2017 года в реестре электронных деклараций уже было около полутора миллионов документов. При этом реально проверено за прошлый год всего около сотни деклараций. Ну и, конечно, нарушения в них найдены чисто символические.



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В этом январе началась очередная волна подачи деклараций чиновниками и депутатами. Считайте, плюс ещё миллион документов. Когда их все проверят? Ну, не раньше, чем заработает автоматическая система проверки деклараций, предусмотренная законом. А ее запуск удается саботировать уже второй год.

Отдельная тема - декларирование для антикоррупционных активистов. Чтобы отомстить активистам за все обиды, политики обязали и их самих, и даже их подрядчиков заполнять электронные декларации. Как минимум уже полгода все приличные люди в этом мире и особенно кредиторы Украины призывают украинскую власть отменить эту позорную норму. Что же делает правящая группа в ответ?

Правильно: просто ждет, когда закончатся предусмотренные законом сроки подачи деклараций в этом году, чтобы активисты все-таки отчитались о своем имуществе и доходах наравне с чиновниками и депутатами. Похоже, чтобы просто поиздеваться потом, раскручивая истории о каких-нибудь квартирах или домах.

Но хуже всего, конечно, ситуация в судах. Даже самые болезненные и, казалось бы, политически важные процессы растягиваются на годы. Например, по преступлениям против Майдана. И на этом фоне легко понять, что процессы против VIP-коррупционеров могут растянуться не просто на годы, а на десятилетия.

О дефиците судей в Украине не говорил только ленивый. Есть районные суды, которые не работают вообще. Есть те, которым повезло больше, и там еще остались хотя бы трое-четверо судей, и на каждого из них - под тысячу дел. Простой вопрос: как часто вы видели, чтобы вот именно об этой проблеме говорили первые лица государства? Уверен, что не часто. Просто для них это - не проблема, для них это - комфорт.



Даже самые болезненные и политически важные процессы растягиваются на годы. Например, по преступлениям против Майдана. Процессы против VIP-коррупционеров могут растянуться не просто на годы, а на десятилетия.

Логично, что кредиторы Украины, которые все еще верят в то, что и в нашей стране можно победить коррупцию, пришли к выводу о необходимости создания отдельного Антикоррупционного суда. Ну, если уж политикам удалось заблокировать обновление всей судебной системы. И продавливают эту тему.

Но и тут, похоже, решалы выгрызли важный нюанс, который позволит им украсть у страны еще какое-то время.

Обратите внимание: сейчас обсуждается не запуск Антикоррупционного суда, то есть конкретное начало его работы и первые приговоры, а лишь разработка закона о нем. Похоже, что и МВФ обещает дать столь важный перед выборами транш - хотя бы один! - просто за само принятие закона в оговоренном с кредиторами формате. А после этого транша реально рассчитывать еще и на финансирование от Всемирного банка и на новое размещение евробондов.

Но ведь наличие закона еще не означает начало работы. Доказано Госбюро расследований.

Активные споры о законопроекте об Антикоррупционном суде разгорелись минувшей осенью. Правящей группе уже удалось украсть декабрь и январь, не допустив законопроект даже на первое чтение. Весь февраль спокойно можно потратить на второе чтение и обсуждение поправок. В лучшем случае, только в марте - а то и в апреле - законопроект может зайти на подпись к президенту. А потом еще судей выбирать, здание искать, ремонт делать.

К тому же, близкие к власти юристы уже рассуждают - мол, 125 статья Конституции прямо запрещает создание "чрезвычайных и специальных судов". А это значит, что вопрос об Антикоррупционном суде может попасть еще и в Конституционный суд.

Не под запись официальные лица говорят: даже если Антикоррупционный суд и заработает, первых приговоров раньше окончания президентских выборов не ждите.

Итак, четыре года уже просто украдены. Еще год решалы тоже украдут, это просто факт. А вот что дальше? Зависит от того, какое давление в течение этого года общество сможет оказать на политиков.

Они ведь еще не раз попытаются, например, провести через парламент ручного аудитора для НАБУ. Еще не раз попытаются дискредитировать расследования, которые проводит Бюро. Еще не раз попытаются обмануть кредиторов и объявить главными преступниками - получателей грантов на борьбу с коррупцией. А если все это не получится - могут вернуться, например, к идее урезать финансирование Антикоррупционной прокуратуры, как пробовали при подготовке госбюджета-2018. Сколько решал - столько идей...

Но именно в этом году решится, перестанут ли коррупционеры воровать будущее у Украины.

Дмитрий Литвин

специально для LIGA.net

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