Зло, которое мы допускаем: еще раз о морали в политике

Встреча Нетанияху с Путиным в День памяти Холокоста - это большая моральная ошибка, считает Павел Фельдблюм

Уже четвертый год каждый день горе приходит в новые украинские семьи. Каждый день пополняется список жертв российской агрессии. Четыре года на украинской земле идет война, развязанная Путиным. Её трагические последствия - оккупация и разруха, человеческие жертвы (более 10 тысяч погибших, включая пассажиров рейса МН-17), 1,5 миллиона вынужденных переселенцев, сотни замученных, похищенных, посаженных в тюрьмы оккупантами граждан Украины.

Мир постепенно осознает угрозу цивилизации, исходящую от нового - российского - "рейха", который рассматривает не только окрестные страны, но и весь мир как "зону своих жизненных интересов": как заявил Путин, "У России нет границ".

Давление мирового сообщества на Путина растет, санкции ужесточаются. Контакты цивилизованного мира с "фюрером" XXI века сходят на нет: мировые лидеры максимально стараются уклоняться от встреч, тем более - от неформального общения ним. А если это не удается, публично демонстрируют Путину свое неприятие его политики.

В то же самое время в Москве Путин встречается с премьер-министром Израиля. И не где-нибудь, а в еврейском музее и центре толерантности. И не просто так, а на мероприятии, посвященном Международному дню памяти жертв Холокоста. "Режиссер и автор сценария" - Путин - конечно, не преминул отметить, что "время и место встречи с главой правительства Израиля выбраны не случайно".

Теперь - вопросы.

Должен ли Нетанияху встречаться с Путиным, исходя из интересов безопасности Государства Израиль? По всей видимости, да. Главам государств иногда приходится разговаривать и с бандитами, убийцами, террористами. Особенно учитывая тот факт, что русская военная группировка находится у границ Израиля, коммуникации с Путиным должны иметь место.

Должны ли встречи с ним израильского премьер-министра проходить в торжественной обстановке, в атмосфере разделения общих ценностей, в Международный день памяти жертв Холокоста, в музее, посвященном этой трагедии? Учитывая, что ты встречаешься с тем, кто лично ответственнен за преступления перед человечеством в наши дни. Плюс - "вишенкой на торте" - присутствие на встрече глав ручных "кремлевских" еврейских организаций. Которые приветствовали аннексию украинского Крыма и военную операцию в Сирии. Которые стали пропагандистами путинского режима, завербованными для гибридной войны на "еврейском фронте" - чтобы, разъезжая по миру, лгать про "фашистскую Украину", легализуя "завоевания рейха", оправдывая войну. Нужно ли в любой форме ассоциироваться со всем этим евреям, Государству Израиль?

Положительный ответ на этот вопрос унизителен для Израиля, его лидера и евреев во всем мире. Путину же такой формат не просто выгоден - в условиях усиления международной изоляции это для него ценнейший подарок. Фактически это её прорыв, своего рода компенсация за пустую трибуну на Красной площади в день 70-летия Победы в 2015 году.

Попытка кровью жертв Холокоста смыть с рук Путина кровь десятков тысяч людей - чеченцев, грузин, украинцев, сирийцев, детей Беслана, пассажиров МН-17 и многих других - отвратительна сама по себе, а участие в этом израильского премьера, человека, представляющего во всем мире народ, переживший Холокост, на мой взгляд, с моральной точки зрения, совершенно недопустимо.

Мы думаем, что, унижаясь таким образом перед Путиным, мы воспрепятствуем попаданию российского оружия "Хезболле", нейтрализуем иранскую угрозу, обеспечим безопасность северной границы Израиля?

Мы всерьёз полагаем, что какие-то договоренности с Путиным, чьи внутренняя и внешняя политика базируются на постоянной лжи, стоят потерянного уважения наших друзей, а главное - потери самоуважения? Путин нарушит любые договоры в любой момент, когда этого захочет. И кем тогда будем себя чувствовать мы, попробовавшие заключить контракт с дьяволом? Это даже если смотреть на ситуацию "прагматично". Но никакие прагматические соображения не смогут оправдать равнодушия по отношению к тем, кто на наших глазах подвергается насилию и унижению на национальной почве.

Я имею в виду коренной народ Крыма - крымских татар, которые поставлены путинской Россией в положение, похожее на то, в каком находились евреи Германии в 1930-е годы. Против этого народа оккупанты целенаправленно ведут дискриминационную, репрессивную политику. Она направлена на погружение крымских татар в атмосферу страха и беззащитности путём показательных убийств, арестов, облав, угроз. А в конечном итоге - на принуждение к эмиграции, на изменение этнического состава населения путём искусственной "русификации" Крыма, объявленного Путиным "сакральным для русского мира". Так в новом "рейхе" видят окончательное решение крымскотатарского вопроса. Десятки тысяч крымских татар уже были вынуждены покинуть родину!

Что это, если не инструменты и идеология геноцида? И это происходит в современной Европе - на континенте, где всего 70 лет назад был Холокост.

Получается, что закладывая вместе с Путиным камень в фундамент памятника участникам сопротивления в концлагерях, мы одновременно делаем то, за что потом будет стыдно, и очень долго, и отмыться будет очень трудно.

Впрочем, самые важные слова из уст премьер-министра Израиля на встрече с Путиным все-таки прозвучали. "Я считаю, что один из главных уроков всей истории прихода нацизма к власти и его поражения состоит в том, что нужно пресекать зло вовремя. Эта задача стоит перед нами и сегодня", - сказал Нетанияху. Вот только это не был "троллинг 80-го уровня" и адресатом этих слов не был Путин.

Хотя...



Павел Фельдблюм,

общественный деятель

специально для LIGA.net