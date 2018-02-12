Курс на запад: почему продукты в Польше дешевле, чем в Украине

Во втором полугодии свыше половины польских продовольственных товаров будут дешевле украинских аналогов. Причина - высокие налоги и инфляция

Около пяти лет назад поляки, венгры и словаки были частыми гостями в Украине. Жители пограничных районов приезжали в нашу страну за покупками и заправлялись топливом, экономив при этом до 30-40%. Стоять в очереди на границе имело смысл. Иностранцы радовали управляющих украинских супермаркетов на приграничных территориях. Они, как правило, закупали продукцию на большие суммы. На билбордах появилась реклама украинских магазинов на словацком, румынском и польском языках. Бизнес шел неплохо, и не зря многие сети супермаркетов в последние годы развивались как раз на западе страны.



Но с недавних пор желающих приехать в Украину за покупками становится все меньше. И вот почему. В январе прошлого года мы впервые сравнили цены в украинских и польских супермаркетах, и были неприятно удивлены. Оказалось, что подсолнечное масло, яйца и грибы в Польше дешевле. За время наблюдений мы фиксируем лишь усугубление этой тенденции.

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Например, в январе на киевском рынке "Столичный" белокочанная капуста стоила в среднем 4 грн за кг, тогда как на "Бронише" в Варшаве, по данным компании "АПК-Информ", - 3 грн за кг в пересчете на украинскую валюту. Сладкий перец в Киеве продается по 75 грн за кг, тогда как в Варшаве - 59 грн за кг, а средняя цена томата составляет 40 и 36 грн за кг соответственно. Судя по всему, в ближайшее время на украинской границе будет наблюдаться обратная тенденция - украинцы приграничных районов будут ездить за покупками в соседние страны. По нашим подсчетам, во втором полугодии свыше 50% продуктов питания в Украине будут дороже по сравнению с польскими аналогами.

Почему украинские товары не так уж дешевы? Каждый раз, когда речь заходит об инвестиционной привлекательности нашей страны, мы вспоминаем о низких заработных платах, плодородной земле и массе других преимуществ. Почему польские производители, которые платят своим сотрудникам заработную плату в четыре раза выше, оказались в выигрышной ситуации?

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Главная причина, на мой взгляд, - это льготы для производителей продуктов питания. Например, НДС на сельскохозяйственные товары в Польше составляет 5%, тогда как в Украине - 20%. Польские производители могут получить кредиты на льготных условиях от государства, чего не скажешь о нашей стране. Вторая причина - чрезмерно высокий уровень инфляции. В прошлом году цены на товары и услуги в нашей стране выросли на 13,5%, тогда как в странах ЕС, в том числе и Польше, рост не превышает 2-3% в год. В бюджете на этот год предусмотрена инфляция в размере 9,1%, но реальные показатели, судя по всему, будут гораздо выше. Это лишь увеличит разницу в ценах на идентичные продукты в Украине и Польше.

Стоит ли говорить, что более низкие по сравнению с Украиной цены могут стимулировать эмиграцию? В Польше соотечественникам предлагают не только более высокие заработные платы, но и возможность меньше тратить на базовые потребности. Я надеюсь, что у правительства есть рецепт решения этой проблемы. Пока же мы видим лишь резкое расслоение украинского общества. Часть потребителей не отказывают себе в продуктах питания, но основная масса граждан вынуждены экономить.

Алексей Дорошенко, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей