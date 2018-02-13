Крушение Ан-148 в Подмосковье: каких последствий ждать "Антонову"

Повлияет ли крушение российского Ан-148 на развитие украинского авиастроения и продвижение самолетов марки "Ан". Колонка Александра Кавы

11 февраля 2018 года самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск Оренбургской области РФ. На борту был 71 человек - 65 пассажиров и шестеро членов экипажа, все погибли.

Самолет разрабатывался Украиной и Россией, а серийный выпуск организован в кооперации на двух заводах - на Воронежском авиазаводе (ВАСО) и Киевском "Антонове". Экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава рассказывает, как крушение российского Ан-148 повлияет на рынок, дальнейшую эксплуатацию самолета и имидж разработчика - ГП "Антонов".

Сколько выпущено Ан-148

Региональный пассажирский самолет Ан-148 был сконструирован в 2000-е годы на замену Ан-24, Ту-134, Як-40 и Як-42. Базовая версия самолета предназначена для перевозки 68-85 пассажиров на расстояние 2000-4400 км. Его удлиненная версия - Ан-158 может перевозить до 99 пассажиров на расстояние 2500 км.

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Первый серийный образец Ан-148 был собран в июле 2008 года в Воронеже с участием 214 компаний из 14 стран мира. Серийными производителями Ан-148 выступили филиал ГП "Антонов", Серийный завод "Антонов" (Киев) и ВАСО (Воронеж, РФ).

На сегодня в Воронеже выпущено 33 единицы серийных Ан-148, в Киеве - 4. Помимо этого, в Киеве выпущено шесть самолетов Ан-158.

Как Антонов участвует в Воронежской сборке

По данным ГП "Антонов" потерпевший крушение в Подмосковье Ан-148-100В построен 10 июня 2010 года на ВАСО. Самолет имел действующий срок службы до 2020 года. Техническое обслуживание проводилось силами эксплуатанта, то есть а/к "Саратовские авиалинии".

В целом самолеты семейства Ан-148 производятся в рамках совместного производства между ГП "Антонов" и ВАСО. Это значит, что одни компоненты выпускаются в Киеве, другие - в Воронеже. Например, Антонов выпускает части фюзеляжа Ф-2, центропланы и крыло. Мотор Сич - двигатели. Шасси - Южмаш. ВАСО локализовало в Воронеже производство частей фюзеляжа Ф-1 и Ф3, а также хвостовое оперение.

ВАСО и другие российские компании выпускает около 50% комплектующих Ан-148.

Где эксплуатируются

Два из четырех выпущенных в Киеве Ан-148 эксплуатируются в Северной Корее (в том числе их используют для перелетов лидера КНДР Ким Чен Ына), один - в парке государственной авиакомпании "Украина" (используется для перевозки президента Украины и иных официальных лиц), один находится на хранении на ГП "Антонов".

Шесть единиц Ан-158 украинской сборки эксплуатируются национальной авиакомпанией Кубы Cubana de Aviación.

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Все самолеты российской сборки работают на территории РФ. Из общего парка в 33 самолета - две машины уже потеряны. Первая потерпела крушение во время летных испытаний в 2011 году, вторая - в Подмосковье.

Шесть самолетов Ан-148 (с учетом потерпевшего крушение) эксплуатировала авиакомпания "Саратовские авиалинии" (это самолеты, переданные ей около года назад авиакомпанией "Россия"). Пять самолетов использует региональная авиакомпания "Ангара", базирующаяся в Иркутске. 21 самолет находятся в эксплуатации государственных органов РФ (МЧС, минобороны, ФСБ и Специальный летный отряд "Россия").

Востребованность на рынке

Ан-148 очень плохо продается на рынке. Производство в России продолжается исключительно за счет госзаказа, а украинское производство фактически остановлено.

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За 9 лет в нашей стране выпущено всего четыре серийных самолета (последний в 2015 году). За это время бразильский Embraer, который в аналогичный с "Антоновым" период начинал производство нового семейства региональных самолетов E-Jet, уже выпустил более 1400 таких самолетов. В этой ситуации высока вероятность, что Антонов не сможет запустить серийное производство Ан-148.

Что ждет "Антонов"

Катастрофа Ан-148 никак не скажется на существующем парке самолетов "Ан" и их имидже. Они зарекомендовали себя как, недорогие в эксплуатации, безопасные и качественные машины. Основная проблема "Антонова" в другом - неумении организовать серийное производство, реализацию своей продукции и послепродажное обслуживание.

За три последние года компания не выпустила ни одного серийного самолета, поэтому есть очень большие сомнения относительно будущего предприятия на рынке авиастроения, как производителя авиационной техники.

Перспективы российских Ан-148

В планах РФ значился выпуск последних трех самолетов Ан-148 для Минобороны РФ (сейчас один из них проходит летные испытания), после чего серийное производство этой модели будет свернуто.

Альтернативой станет уже новый легкий транспортный самолет Ил-112В (первый полет состоится в этом году) и модернизированная версия Ил-96-400М.

Александр Кава, экс-замминистра инфраструктуры, авиаэксперт