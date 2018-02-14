Семь главных трендов на рынке E-commerce

Продавать больше, продавать быстрее, продавать дороже - мечта любого предпринимателя. Вопрос лишь в том, как ее воплотить. В помощь - семь главных трендов в продажах на рынке E-commerce.

Big Data

Непросто собирать информацию о покупателях, а правильно ее использовать - несомненно, одна из важнейших тенденций последних лет, которая еще долго не потеряет актуальности.

Основная цель, которую хотят достичь маркетологи всего мира с помощью технологии Big Data, - это приблизиться к покупателю настолько, чтобы каждому сделать уникальное предложение. Например, маркетинговая команда компании Netflix уже давно отказалась от географической сегментации своих пользователей. Они делят аудиторию на 1300 сообществ вкуса.

Кроме того, технология Big Data позволяет выходить за пределы интернет-пространства и отслеживать, как онлайн-активность пользователей влияет на офлайн-покупки.

Из онлайна в офлайн и наоборот

В конце 2017 года компания Rozetka, так долго и успешно существовавшая исключительно в онлайне, открыла свой первый офлайн-гипермаркет. Это самый наглядный пример того, как общемировая тенденция проявилась в Украине.

Причина популярности тренда проста - бренды хотят получить как можно больше контактов с потенциальными покупателями. Для этого, выходя за онлайн-просторы, известные интернет-магазины одежды открывают не только офлайн-магазины, но также именные кофейни и барбершопы.

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Для чего это может быть полезно именно вам? Чтобы получить возможность не просто демонстрировать новые виды продукта, но и развивать отношения с клиентами, еще лучше понимать их.

Что касается обратной стороны медали, то есть перехода из офлайна в онлайн, то здесь тенденция также не сбавляет обороты. Не иметь своего интернет-магазина в 2018 году уже как-то неприлично для торговой компании.

AR

Дополненная реальность уже давно вышла за пределы игры Pokemon Go и готова покорить рынок E-commerce. С помощью смартфона и пары нажатий на экран пользователи смогут примерить платье онлайн или подобрать вазу, которая идеально впишется в интерьер квартиры.

Хотя слово "смогут" не совсем применимо в этой ситуации. Такие решения уже существуют. Например, компания IKEA предлагает своим покупателям с помощью приложения посмотреть, как тот или иной предмет интерьера впишется в их дом.

Продажи с помощью учетных записей

Для тех, кто работает в сфере E-commerce, не секрет, что более 30% лидов так и не совершают покупку из-за длительного процесса регистрации. Чем проще процесс покупки и транзакция, тем больше людей купят. Никому не охота вписывать все свои данные, включая адрес, индекс и девичью фамилию прабабушки.

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Решить эту проблему способны продажи с использованием учетных записей или one click buying. Как это работает? Система собирает информацию о пользователе. Когда он впервые входит на сайт, у него нет необходимости регистрироваться, так как ему уже предлагают его "обычный" логин. Покупатель думает, что он здесь уже бывал, и вводит свой привычный пароль. Все остальные графы, такие как телефон, электронный и домашний адрес, также уже заполнены. Остается лишь нажать "оплатить".

Маркетинг + автоматизация + продажи = единый цикл

За 365 дней 2017 года было разработано более 700 облачных сервисов, которые содержат инструменты продаж. Автоматизацией уже никого не удивить, это необходимость для компаний любого уровня (не будем здесь говорить о тех, кто вместо СRM-системы до сих пор использует Excel).

Тенденция ближайших лет - это уход от четкого разделения маркетинга и продаж. За счет автоматизации на всех этапах маркетинг будет неразрывно связан с продажами, как единый процесс.

Заказ голосом

В 2018 году потребители будут говорить через свои устройства и использовать голос для взаимодействия, как никогда ранее. Это повод для розничных продавцов и брендов изменить способы общения. Например, пиццу Dominos уже сегодня можно заказать с помощью голосового помощника, не заходя на сайт.

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Компаниям, которые работают на рынке E-commerce, уже сейчас нужно работать над сбором углубленной информации о продукте, совместимой с голосовым поиском и созданием запаса магазина в режиме реального времени.

Поиск товара по изображению

Узнать по фото бренд и стоимость платья голливудской звезды или просто девушки, которая проходит мимо, - об этом давно мечтают потребители. Потребители мечтают - решения появляются. Приложение ScreenShop позволяет в течение нескольких минут узнать стоимость вещи на картинке.

Эта тенденция только начинает входить в нашу жизнь, но эксперты утверждают, что уже к 2020 году 50% всех поисковых запросов будут происходить посредством картинок, а не текста.

Дмитрий Лунин, управляющий партнер Oy-li Ukraine