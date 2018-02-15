Можно и в танчики. Подойдет ли школам спутниковый интернет

Начнем с анализа. Сначала я бы выделил те участки, которые можно быстро и сравнительно недорого подключить к высокоскоростному доступу в интернет по оптической технологии. И это нужно делать.

Ну а те участки, что требуют больших вложений и длительного времени на реализацию проектов по подключению, можно обеспечить интернетом при помощи спутника. Это очень быстрое и недорогое решение, которое позволит сократить цифровой разрыв в кратчайшие сроки.

Какие потребности в школах?

Наши специалисты посетили 140 школ в 15 областях Украины. Мы пообщались с учителями, директорами, детьми: спрашивали об их реальных потребностях и ожиданиях.

Выяснилось, что школы разные. Есть школы в далеких селах на 29 учеников, есть на 400. В каждой школе есть как минимум один компьютер в кабинете директора, как максимум - компьютерный класс. Реже таких классов два. Учителя информатики мечтают показать детям, что такое интернет.

Для организации процесса обучения им достаточно скоростей от 5 до 20 Мб/с. И удивительно, но скорость от 10 Мб/с воспринимается детьми как очень высокая. В Киеве мы привыкли к другим скоростям и другому профилю потребления.

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Но в отдаленных селах, где дети никогда не видели возможностей сети, они иначе ее воспринимают. Они хотят серфить, искать информацию, использовать ее для рефератов. Учителя и директора хотят иметь возможность читать и отправлять почту. Для этого не нужно 100 Мб/с. "Чтобы интернет появился" - вот мечта детей.

Сколько нужно дотаций от государства?

По нашим оценкам необходимо 200-300 млн грн. Так мы сможем дать связь в те школы, которым придется слишком долго ждать подключения кабелем.

Сколько населенных пунктов и как скоро их можно покрыть?

У Датагруп есть опыт развертывания 12 000 станций за 2,5 месяца. Мы сделали этот проект в 2012 году. И мы уверены, что сможем повторить такой масштабный проект и в 2018-м. Как я заявлял ранее, мы можем покрыть все населенные пункты за 6 месяцев.

Мифы о спутниковой связи

Некоторые игроки рынка мобильной связи говорят о том, что спутник - это нестабильный канал, который очень сильно зависит от погоды. И якобы мобильный интернет работает стабильнее.

Это миф и провокация. Спутниковые операторы действительно закладываются на погодные условия при заключении договоров, но на самом деле спутниковые коммуникации ухудшаются только в случае очень серьезных погодных изменений. Настолько серьезных, что обычные наземные коммуникации повреждаются: массовые обрывы воздушных кабелей связи и электропитания, выгорание коммутаторов и т.п.

Не стоит забывать, что именно спутниковые технологии используются для Mission critical operations армиями всего мира, включая нашу. Они работают в зоне военных действий, катаклизмов и чрезвычайных происшествий. Неужели вы думаете, что ведущие армии мира будут использовать "нестабильный" канал связи?

Спутниковую технологию также применяют для организации резервных каналов при проведении трансляций ключевых событий мира. Например, на Евро-2012 спутник обеспечивал гарантированное наличие связи на случай, если с наземными коммуникациями что-то пойдет не так.

Задержки связи будут?

Спутник вращается на геостационарной орбите на высоте 38 000 км над уровнем моря. Действительно, при прохождении сигналом этого расстояния возникает задержка. Разработчики спутниковых систем связи знают об этих особенностях, поэтому в спутниковой связи используются различные решения, которые делают спутниковую задержку почти незаметной для пользователя или вообще неуловимой при обычном потреблении контента.

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Возможно, неудобно будет играть в игры из категории стрелялок online shooter, хотя у нас есть абоненты спутника, которые играют в World of tanks. Но ведь игры не являются целью уроков информатики. Для обычного просмотра сайтов, организации дистанционного обучения, видеотрансляций, совершения видеозвонков, потребления online-сервисов нет никакой разницы в типе связи. Задержки спутникового канала никак не влияют на работу с самим локальным компьютером, например, в задачах программирования.

Большим преимуществом спутниковых технологий является то, что мы можем предоставить скорость 20 Мб/с в любой точке страны. В настоящее время мы тестируем новые модемы, которые дают до 60 МБ/с.

Это дорого?

Да, стоимость спутникового канала - в долларах. Но она фиксируется в контрактах с механизмами ухода от валютной привязки в случае значительного колебания курса. И у нас есть тарифы, ориентированные на социальные нужды. Так, например, многие школы, подключенные к спутнику, работают по тарифам 200-300 грн/мес. И эти тарифы мы не планируем повышать, понимая важность интернета для процесса обучения.

Михаил Шелемба, СЕО компании Датагруп



