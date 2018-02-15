Армия Труханова на выезде
15.02.2018 20:12
Ирина Шевченко, корреспондент LIGA.net
Если глава МВД Арсен Аваков продолжит настаивать, что право на силу имеет только государство - ему напомнят эту гастроль частной одесской армии
С утра под зданием Соломенского суда на Вознесенском спуске высадился десант "титушек". Они заняли позицию перед воротами, через которые проезжают автозаки. В самом здании был усилен контроль на входе. Впервые за много лет посетителей пропускали через рамки.
На лестнице и в коридоре возле зала судебных заседаний, где избирали меру пресечения одесскому городскому председателю Геннадию Труханову, выстроились люди в черной униформе. Они не представлялись, журналистов и посетителей пропускали. Правда, нужно было немного потолкаться, потому что на лестнице они стояли в два ряда.
Сотрудники судебной охраны сообщили журналистам, что знают, кто эти люди, все они предъявили удостоверения и в здании находятся законно. В самом зале функцию охраны выполняли депутаты Одесского горсовета. Они стояли в дверях и в проходе так, чтобы максимально осложнить передвижение журналистам.
На громких заседаниях, как правило, собирается много посетителей и прессы, но все как-то размещаются. На заседании по Труханову людей было сравнительно немного. Но из-за одесских депутатов, которые стояли посреди проходов плечом к плечу, пройти было практически нереально. Они громко переговаривались, размахивали руками, обсуждали посты в соцсетях с заседания.
В перерыве "титушек" у ворот суда отогнали нацдружины и С14. Потом радикалов оттеснила Нацгвардия. В здание они не прорывались. В зале тем временем представитель одесского Автомайдана, оппонент городской власти, Виталий Устименко обсуждал перспективы завтрашней сессии одесского горсовета. Говорили резко, но иронично, на повышенные тона не переходили.
"Да ты меня уже... да я тебе...", - внезапно подскочил к Устименко невысокий плотный человек. "Дядя Вова, успокойтесь", - взял его за плечи кто-то из сторонников Труханова. "А вы что из охраны мэра?", - спросил Устименко у дяди Вовы. Дядя Вова ответил очередной порцией табуизмов. "Это депутат одесского горсовета! Четвертый срок!", - возмутился такой неосведомлённостью сторонник Труханова.
Для тех, кто провел несколько часов в обществе депутатов одесского горсовета уже не было ничего удивительного в том, что время они измеряют сроками, а не созывами, например. Наконец, в зал вошел судья. Одесский депутат Иваницкий технично прижал Устименко корпусом к стенке. Устименко сделал ему замечание и получил резкий удар. Судья начал зачитывать решение.
После того, как Труханова отпустили на поруки депутата от БПП Дмитрия Голубова, Устименко крикнул, что суд отпустил коррупционера. В зал вошли люди в черном с лестницы. Кто-то из группы поддержки Труханова показал на Устименко и сказал "вот этот". "Спецназовцы" Труханова потащили Устименко из зала. По дороге его били и кидали с лестницы.
Проход журналистам к месту событий тут же заблокировала очередная группа "спецназовцев". Когда журналисты обратились к сотрудникам судебной охраны, те развели руками и сказали, что помочь ничем не могут. "Спецназовцы" тем временем блокировали все подходы к мэру.
Судя по уровню и наглости частной охраны, децентрализация в Одессе зашла слишком далеко. И, да, теперь, если глава МВД Арсен Аваков будет настаивать, что право на силу имеет только государство - ему напомнят сегодняшнюю гастроль частной одесской армии.
Смотрите также: Суд над Трухановым: драки и стрельба - фоторепортаж
На лестнице и в коридоре возле зала судебных заседаний, где избирали меру пресечения одесскому городскому председателю Геннадию Труханову, выстроились люди в черной униформе. Они не представлялись, журналистов и посетителей пропускали. Правда, нужно было немного потолкаться, потому что на лестнице они стояли в два ряда.
Сотрудники судебной охраны сообщили журналистам, что знают, кто эти люди, все они предъявили удостоверения и в здании находятся законно. В самом зале функцию охраны выполняли депутаты Одесского горсовета. Они стояли в дверях и в проходе так, чтобы максимально осложнить передвижение журналистам.
На громких заседаниях, как правило, собирается много посетителей и прессы, но все как-то размещаются. На заседании по Труханову людей было сравнительно немного. Но из-за одесских депутатов, которые стояли посреди проходов плечом к плечу, пройти было практически нереально. Они громко переговаривались, размахивали руками, обсуждали посты в соцсетях с заседания.
В перерыве "титушек" у ворот суда отогнали нацдружины и С14. Потом радикалов оттеснила Нацгвардия. В здание они не прорывались. В зале тем временем представитель одесского Автомайдана, оппонент городской власти, Виталий Устименко обсуждал перспективы завтрашней сессии одесского горсовета. Говорили резко, но иронично, на повышенные тона не переходили.
"Да ты меня уже... да я тебе...", - внезапно подскочил к Устименко невысокий плотный человек. "Дядя Вова, успокойтесь", - взял его за плечи кто-то из сторонников Труханова. "А вы что из охраны мэра?", - спросил Устименко у дяди Вовы. Дядя Вова ответил очередной порцией табуизмов. "Это депутат одесского горсовета! Четвертый срок!", - возмутился такой неосведомлённостью сторонник Труханова.
Для тех, кто провел несколько часов в обществе депутатов одесского горсовета уже не было ничего удивительного в том, что время они измеряют сроками, а не созывами, например. Наконец, в зал вошел судья. Одесский депутат Иваницкий технично прижал Устименко корпусом к стенке. Устименко сделал ему замечание и получил резкий удар. Судья начал зачитывать решение.
После того, как Труханова отпустили на поруки депутата от БПП Дмитрия Голубова, Устименко крикнул, что суд отпустил коррупционера. В зал вошли люди в черном с лестницы. Кто-то из группы поддержки Труханова показал на Устименко и сказал "вот этот". "Спецназовцы" Труханова потащили Устименко из зала. По дороге его били и кидали с лестницы.
Проход журналистам к месту событий тут же заблокировала очередная группа "спецназовцев". Когда журналисты обратились к сотрудникам судебной охраны, те развели руками и сказали, что помочь ничем не могут. "Спецназовцы" тем временем блокировали все подходы к мэру.
Судя по уровню и наглости частной охраны, децентрализация в Одессе зашла слишком далеко. И, да, теперь, если глава МВД Арсен Аваков будет настаивать, что право на силу имеет только государство - ему напомнят сегодняшнюю гастроль частной одесской армии.
Смотрите также: Суд над Трухановым: драки и стрельба - фоторепортаж
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