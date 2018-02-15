Армия Труханова на выезде

Если глава МВД Арсен Аваков продолжит настаивать, что право на силу имеет только государство - ему напомнят эту гастроль частной одесской армии

С утра под зданием Соломенского суда на Вознесенском спуске высадился десант "титушек". Они заняли позицию перед воротами, через которые проезжают автозаки. В самом здании был усилен контроль на входе. Впервые за много лет посетителей пропускали через рамки.На лестнице и в коридоре возле зала судебных заседаний, где избирали меру пресечения одесскому городскому председателю Геннадию Труханову, выстроились люди в черной униформе. Они не представлялись, журналистов и посетителей пропускали. Правда, нужно было немного потолкаться, потому что на лестнице они стояли в два ряда.Сотрудники судебной охраны сообщили журналистам, что знают, кто эти люди, все они предъявили удостоверения и в здании находятся законно. В самом зале функцию охраны выполняли депутаты Одесского горсовета. Они стояли в дверях и в проходе так, чтобы максимально осложнить передвижение журналистам.На громких заседаниях, как правило, собирается много посетителей и прессы, но все как-то размещаются. На заседании по Труханову людей было сравнительно немного. Но из-за одесских депутатов, которые стояли посреди проходов плечом к плечу, пройти было практически нереально. Они громко переговаривались, размахивали руками, обсуждали посты в соцсетях с заседания.В перерыве "титушек" у ворот суда отогнали нацдружины и С14. Потом радикалов оттеснила Нацгвардия. В здание они не прорывались. В зале тем временем представитель одесского Автомайдана, оппонент городской власти, Виталий Устименко обсуждал перспективы завтрашней сессии одесского горсовета. Говорили резко, но иронично, на повышенные тона не переходили."Да ты меня уже... да я тебе...", - внезапно подскочил к Устименко невысокий плотный человек. "Дядя Вова, успокойтесь", - взял его за плечи кто-то из сторонников Труханова. "А вы что из охраны мэра?", - спросил Устименко у дяди Вовы. Дядя Вова ответил очередной порцией табуизмов. "Это депутат одесского горсовета! Четвертый срок!", - возмутился такой неосведомлённостью сторонник Труханова.Для тех, кто провел несколько часов в обществе депутатов одесского горсовета уже не было ничего удивительного в том, что время они измеряют сроками, а не созывами, например. Наконец, в зал вошел судья. Одесский депутат Иваницкий технично прижал Устименко корпусом к стенке. Устименко сделал ему замечание и получил резкий удар. Судья начал зачитывать решение.После того, как Труханова отпустили на поруки депутата от БПП Дмитрия Голубова, Устименко крикнул, что суд отпустил коррупционера. В зал вошли люди в черном с лестницы. Кто-то из группы поддержки Труханова показал на Устименко и сказал "вот этот". "Спецназовцы" Труханова потащили Устименко из зала. По дороге его били и кидали с лестницы.Проход журналистам к месту событий тут же заблокировала очередная группа "спецназовцев". Когда журналисты обратились к сотрудникам судебной охраны, те развели руками и сказали, что помочь ничем не могут. "Спецназовцы" тем временем блокировали все подходы к мэру.Судя по уровню и наглости частной охраны, децентрализация в Одессе зашла слишком далеко. И, да, теперь, если глава МВД Арсен Аваков будет настаивать, что право на силу имеет только государство - ему напомнят сегодняшнюю гастроль частной одесской армии.