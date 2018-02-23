Голосуйте за сон разума! Российские фобии и грядущие выборы

Российские вирусные предвыборные ролики пробили очередное дно, считает журналист Максим Кобза

Спросил меня приятель, что я думаю по поводу российского вирусного предвыборного ролика, - трехминутного ночного кошмара "Вставай на выборы" с геями на кухне и пионером, клянчущим с интонациями Паниковского миллион у опухшего от российской жизни отца.



Ну что я могу думать по поводу натурального медицинского случая? Специалистам интересно, остальным - противно. Да и специалисты такие анализы, как правило, рассматривают в свой микроскоп один раз, а потом выкидывают.

То, что у больного, судя по анализу, терминальная стадия некоей смертельной хвори, видно и без микроскопа. Можно, конечно, дискутировать, кого считать более больным - российский политикум, который инициировал создание этого "шедевра", или российское общество, покорно его употребляющее, но, честно говоря, не хочется. Во всякой нормальной стране уже на второй день после вброса этого "анализа" на вентилятор было бы возбуждено уголовное дело (кстати, даже в российских законах легко найти для его создателей пару статей за ксенофобию и расизм), а на третий его авторский коллектив дегустировал бы утреннюю овсянку в следственном изоляторе.

Сейчас, когда в России пошел обратный отсчет последнего предвыборного месяца, в российское медиапространство начинается вброс коротких роликов, вдалбливающих электорату месседж: первое - надо идти на выборы, второе - выбирать надо Путина. И только так, связкой, безальтернативно.

Первый посыл месседжа в этих весьма агрессивных роликах обыгрывают беременные женщины, рожающие только после заполнения избирательного бюллетеня, и несовершеннолетние красотки, согласные на секс только с проголосовавшими парнями. А второй месседж автоматически исходит из первого. Почему? Потому что гладиолус! Вариантов выбора у большей части российских обывателей и в мыслях быть не должно - а за кого еще голосовать-то? Все более-менее вменяемые и имеющие какую-никакую электоральную поддержку кандидаты выбиты из предвыборной гонки еще на взлете. Оставшиеся - или сертифицированные фрики, или имеют рейтинг близкий к нулю, как та же Собчак.

То есть, главное - чтобы народ пришел на избирательные участки, а все остальное пойдет в комплекте, прицепом, и в нужном Кремлю аспекте. Примерно такой логикой, судя по всему, руководствуются авторы этой предвыборной пиар-компании.

Не знаю, насколько эффективно сработает эта тактика, но ресурс у кремлевских политтехнологов мощный, телевизор ежедневно дозаправляет головы россиян рафинированной лабудой примерно как пистолетчик на заправке машину конкретной маркой бензина.

А вот в ролике с геями и афроамериканцами в форме российской армии отчетливо появляется новая тенденция, - точнее, даже две.

Первая - констатация того факта, что Россией правят отменные оптимисты. Помните анекдот? Пессимисты говорят: "Все, хуже быть не может!", а оптимисты жизнерадостно отвечают машут руками: "Может! Может!".

Тем самым визуализируется библейская притча про козу, которую бог посоветовал бедняку запустить в дом, когда жизнь того стала невыносимой. И когда обитать в смердящей переполненной хижине, да еще с козой, бедняку стало совсем невмоготу, бог разрешил козу выгнать. И после такого облегчения благодарность бедняка богу была, как вы понимаете, просто запредельной.

Сейчас козу даже в дом загонять не нужно, телевизор вполне может чуть ли не в 3D показать, что ждет российского обывателя в случае "форс-мажора". И то, что этот "форс-мажор" обязательно случится, а не допустить его может только один человек - в ролике показано четко, как два пальца. А вот кто он, этот человек, кто этот Брюс Уиллис российского розлива, - об этом смотрите предыдущие серии бесконечного российского сериала.

И в том сериале про улучшение жизни или про выполнение обещаний речь не идет, война же! Со всем миром. Ну, пока холодная... А будешь возникать - коза в дом зайдет. Рогатая, чернокожая, в пионерском галстуке да к тому же нетрадиционной ориентации. Еще и денег будет требовать. Представил? Тогда, братан, ноги в руки, паспорт в зубы - и бегом на выборы!

Да, если такое привидится, не то что на выборы, к черту на кулички побежишь, на колени грохнешься и будешь молить: "Приди и спаси!". А он, кстати, тут как тут. Спаситель в смысле. Или спасатель? В общем, я этот древнерусский сериал не смотрю и потому пересказчик из меня плохой.

А вот вторая тенденция в ролике совсем печальная. Я в нем увидел пока еще не призыв, всего лишь приглашение, но это страшно. Потому что это приглашение к погрому. Да-да, к тому самому, черносотенному. Который "бей (тут называется сегодняшний враг), спасай Россию!"

Что нужно для хорошего погрома? Ну, со стороны социума, то есть, толпы самих погромщиков, все понятно, исследований куча. И про обнищание масс, и про рост ксенофобии, и про люмпенизацию, и про банды маргиналов, и еще много чего. А вот конкретно, для, так сказать, менеджмента погрома что нужно? То же, что и для авианалета - указанная цель, проложенный маршрут и прикрытие - ну, чтоб ненароком не сбили.

Так вот: в ролике цель указана. В данном случае это геи, которые показаны злом, досаждающим "простому" человеку. А прикрытием является то, что создатели этого ролика, включая актеров, не арестованы на следующий день после появления подобной дикости в сети. Раз одним можно указать пальцем на моего врага и это палец тут же не отрезан, значит мне можно этого врага бить. Тут логика вековая, выработанная еще при царе-батюшке.

Ну и маршрут осталось проложить.

Обратите внимание - в кухню и в постель к герою сюжета влезли не полковник или коммунист, которые там должны бы оказаться с гораздо большей вероятностью.

Вот это и есть проложенный маршрут: двигайся к цели со своей бейсбольной битой, мимо армии и прочих коммунистов, они тебе не помешают. Придет наш президент, проблемы с армией и охраной школ решатся автоматически, все-таки там наши люди, а вот геи - это вселенское зло. Вечное. Как и прочие наши ценности. Ну и чернокожих из армии метлой поганой.

Не знаю, как кто, но я эту видеогадость воспринял именно в таком ключе.

И еще. Мой приятель, человек образованный и в кино разбирающийся как никто другой, сказал, что ролик сделан плохо. А вот на мой взгляд - отлично сделан. Потому что полностью выполняет свою задачу. Это ведь у всяких там Трюффо или Спилбергов целью было создать творение человеческого духа, а для этих "авторов" главное - вызвать погромные настроения.



И дай бог, чтобы приятель оказался прав и "таланта" мерзавцев не хватило даже на это.

Максим Кобза, журналист

Прямые ссылки на упомянутые в материале видеоролики умышленно удалены из авторского текста по этическим соображениям, но имеются в распоряжении редакции.



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