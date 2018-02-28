Уйти, чтобы остаться. Как лейбористы перехватывают Brexit

Сложности выхода Британии из ЕС щедро добавили пыла в борьбу лейбористов с консерваторами - и исход межпартийной борьбы пока неочевиден

26 февраля лидер британских лейбористов Джереми Корбин произвёл настоящий фурор и стал звездой местного телевидения. Выступая с речью перед студентами Университета Ковентри, Корбин поддержал идею сохранения членства Великобритании в таможенном союзе ЕС во время процесса выхода страны из его состава. Тем самым лидер Лейбористской партии впервые за всё время отошёл от традиционной партийной риторики "мы против Brexit" и по сути поддержал его, однако в более мягком виде, нежели тот, за который ратует премьер-министр Тереза Мэй и её Консервативная партия. Начиная со злосчастного референдума в 2014 году, лейбористы во главе с Джереми Корбином последовательно выступали против самой идеи выхода страны из Евросоюза. Теперь же, судя по заявлениям политика, эта последовательная линия разорвана. Изменение позиции касательно выхода Британии из ЕС позднее подтвердил и один из авторитетных членов Лейбористской партии, "теневой министр" по вопросам Brexit Кир Стэрмер. По его словам, руководство лейбористов после продолжительных дискуссий единогласно поддержало идею отказаться от упёртой безальтернативной оппозиции идее Brexit и выработать собственный план выхода Британии из ЕС. В своей речи Корбин подчеркнул, что план лейбористов - "мягкий" выход из ЕС, который будет направлен в первую очередь на "защиту прав рабочего класса" и "сохранение всех преимуществ единого рынка и таможенного союза без установления новых ограничений на торговлю и ущемлений чьих-либо прав".

Такой резкий поворот в позиции лейбористов свидетельствует, что они пытаются перехватить инициативу у консерваторов и играть на их же поле, предложив гораздо более выгодный и популярный план выхода Британии из ЕС, который поддержат регионы. В частности, делается ставка на Северную Ирландию и Шотландию, которые являются самыми яростными оппонентами выхода Британии из Евросоюза. В Северной Ирландии уже более год продолжается политический кризис, вылившийся в паралич местных органов власти. Ирландские националисты выступают против "жёсткого выхода" из ЕС, который предлагает Лондон. Он предусматривает и выход Британии из таможенного союза. Для Северной Ирландии это означает восстановление таможенного контроля и пошлин на границе с соседней Ирландией, являющейся членом ЕС. Местные националисты выступают против этого и всячески блокируют работу государственных органов власти. Кроме спора вокруг выхода из ЕС, в регионе воспалились и старые раны - признание ирландского языка, вопрос отношений ирландцев с англичанами и даже возможность присоединения к соседней Ирландии.



Читайте также: Страстная пятница: как Северная Ирландия может сорвать Brexit

После громкого заявления Джереми Корбина премьер-министр Тереза Мэй обвинила лейбористов в политических манипуляциях и попытке обмануть своих избирателей, особенно тех, кто поддержал идею выхода из ЕС. Министр торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что план лейбористов плохо скажется на зарплатах и рабочих местах, поскольку лишит Лондон возможности заключить совершенно новое торговое и экономическое соглашение с Брюсселем. Часть консерваторов заявили, что у Корбина нет плана. В частности, непонятно, что конкретно он имел в виду, когда говорил о сохранении членства в таможенном союзе и едином рынке.

Своим неожиданным заявлением Джереми Корбин сделал ловкий и умелый политический "ход конём" против правительства Терезы Мэй. Поворот в политике партии даст ему как минимум два преимущества, которых у лейбористов не было при их предыдущей риторике - поддержку крупных профсоюзов и завоевание доверия так называемых "консерваторов-мятежников". Так называют депутатов из Консервативной партии Терезы Мэй, которые выступают против её "жёсткого плана" выхода Британии из Евросоюза. Раньше лейбористы и часть этих консерваторов не могли объединить усилия для политического давления на Мэй ввиду полной противоположности своих позиций. Лейбористы выступали против выхода из ЕС, а консерваторы поддержали его, хоть и не в таком радикальном ключе, как премьер-министр. Теперь же, после публичного манёвра Корбина, обе политические группы найдут точку соприкосновения. Для Лейбористской партии это будет означать возможность давить на правительство в парламенте, а может даже довести дело до перевыборов. К тому же, заявление Корбина поддержали британские профсоюзы и крупные политические авторитеты, такие как бывший еврокомиссар по внешней торговли Питер Мандельсон, бывший вице-председатель Еврокомиссии лорд Нил Киннок и влиятельный лейборист Чека Уманна. Это позволило Корбину ещё больше усилить свои позиции в собственной партии и наладить связи с некоторыми чиновниками ЕС.



Читайте также: Как Британия меняет точку зрения на Brexit

В самой партии премьер-министра Терезы Мэй уже давно ведутся разговоры о том, что полноценный выход из единого рынка и таможенного союза - это не лучшая идея. Её коллеги по партии Анна Субри и Кен Кларк даже сумели продавить через парламент рассмотрение поправки, которая предусматривает, что Великобритания должна остаться в таможенном союзе. Теперь, если им удастся сойтись в этом вопросе с лейбористами, у них появляется реальный шанс обязать правительство внести эту поправку в будущий договор с Брюсселем о выходе Британии из ЕС. Понимая это, правительство отложило дебаты в парламенте по выходу из ЕС на два месяца, чтобы выиграть время и подавить мятеж в собственной партии, убедив часть депутатов не объединять усилия с лейбористами. Для Терезы Мэй уход из таможенного союза - её личная "красная линия", пересекать которую она не может. Мэй сама нарисовала её, когда выступала с речью о планах правительства выйти из Евросоюза, и сама же стала заложницей этой схемы. Если Мэй откажется от своего слова, для неё это станет политическим самоубийством. А для лидера лейбористов Джереми Корбина разворот в их политике - своего рода политическая акция, направленная на то, чтобы объединится с несогласными консерваторами и добиться перевыборов.

Вообще, доминирующим фактором во всей этой ситуации является именно политическая борьба. Ведь если проанализировать план Корбина и план Мэй касательно таможенного союза, то отличия между ними незначительны. Лидер лейбористов предлагает остаться в таможенном союзе, то есть выйти из ЕС и подписать с Брюсселем отдельный двухсторонний договор о создании нового таможенного союза с ЕС. Такие отдельные союзы уже существуют, в частности между ЕС и Турцией, Андоррой и Сан-Марино. Однако Тереза Мэй выступает против любого таможенного союза. Вместо него, она предлагает заключить простой торговый договор с Брюсселем. По задумке правительства, это позволит не привязывать свою политику и таможню к Евросоюзу, а заключать подобные договора и с другими странами, в первую очередь с Китаем, Австралией и США. Кроме того, это поможет снизить пошлины на импорт товаров из развивающихся стран, что приведёт к снижению цен для самих британцев. Однако и в этом случае Британия способна заключать торговый договор с другими странами даже при наличии таможенного союза с Евросоюзом.



Читайте также: Утром - деньги, вечером - Brexit

В любом из этих вариантов, экономический результат не настолько сильно повлияет на общую ситуацию, как результат политический. Ведь вопрос таможенного союза, ставший "красной линией", разделяющий политических оппонентов в британском обществе - это вопрос не о таможне и пошлинах, а скорее о политическом раскладе в регионах. Для Северной Ирландии предложение Корбина - единственный путь избежать возвращения контроля на границу с Ирландией. Для Шотландии - возможность усилит своё влияние и давление на центральное правительство, сохранив связи с ЕС. И сейчас план лейбористов будут вовсю использовать политические враги Терезы Мэй, чтобы защитить свои интересы, рейтинги и деньги. А Джереми Корбин попытается выжать максимум из ситуации, дабы привлечь на свою сторону как можно больше влиятельных лейбористов, "мятежников" из числа консерваторов и представителей бизнеса. Ему уже удалось заручиться поддержкой консерватора Джорджа Осборна, Конфедерации британской промышленности и Института директоров.



Времени у Корбина - до понедельника 5 марта. Именно тогда он планирует положить на стол премьеру собственные предложения по выходу Британии из ЕС и озвучить свой комплексный план, тем самым предвещая скорый конец правления Мэй. Скорее всего, его заявления будут базироваться на "норвежской модели" развития отношений с Евросоюзом - стать частью Европейской ассоциации свободной торговли, а затем войти в Европейскую экономическую зону, при этом не будучи членом ЕС. Это даст Британии доступ к единому рынку ЕС и к отдельным преференциям за финансовые взносы, однако поможет избежать ограничений, которые накладываются на страну вместе с полноценным членством в союзе. К тому же, такой вариант поможет успокоить британские регионы.



Впрочем, такой план имеет несколько рисков. Во-первых, Евросоюз и Британия должны будут договориться о финансовых взносах, которые Лондон должен будет вносить для участия в программах Европейской экономической зоны. А это вопрос переговоров, и позиция ЕС по нему неясна. Во-вторых, необходимо, чтобы Британию приняли и другие члены Европейской ассоциации свободной торговли, а в этом вопросе гарантий нет, поскольку никому не нужен конкурент, в частности - той же Норвегии, которая уже заявила, что может заблокировать решение о принятии Великобритании обратно в ассоциацию. Наконец, тесное сближение с ЕС, хоть и не в рамках членства, обяжет Британию соблюдать миграционные правила Брюсселя. А это совершенно не соответствует политике Терезы Мэй, которая не раз заявляла, что именно полноценный выход из состава ЕС позволит вернуть под контроль правительства миграционные вопросы и суды. Этот аргумент является довольно сильным в обществе, и лейбористы могут потерять свои позиции в этих дебатах.

Хотя заявление Джереми Корбина и может быть "прорывом" для многих сторон спора внутри страны, однако оно несёт серьёзные риски во внешней политике. Дело в том, что часть стран Евросоюза не очень настроены на то, чтобы снова видеть Британию в таможенном или каком-нибудь другом союзе. Всё просто - это бизнес, и конкурент никому не нужен. И менее всего - Франции. Париж давно и внимательно следит за тем, чтобы Лондон окончательно вышел из состава Союза. Новая европейская политика президента Эммануэля Макрона, направленная на доминирование в ЕС франко-германского альянса, не вяжется с Великобританией в качестве составляющей части "европейской семьи". Это может привести к тому, что в случае, если Лондон действительно захочет остаться в таможенном союзе и едином рынке, Брюссель может наложить серьёзные ограничения. Британский рынок выгоден европейским компаниям, поэтому идею лейбористов явно поддержат. Однако и большой "радости" ждать не стоит. Франция и Германия потребуют от Лондона определённых уступок в других сферах в обмен на разрешение заключить новый договор о таможенном союзе. Например, принять общую европейскую политику по мигрантам. Конечно, связывать принципы свободного перемещения товаров и перемещения людей - это нелогично во время обсуждения таможенных пошлин, однако политика однозначно вмешается, ведь новый договор Великобритании и ЕС должен получить поддержку всех 27 стран-членов. И здесь план Корбина намного слабее первоначальной идеи Терезы Мэй - полностью уйти из ЕС.



Читайте также: Выбор невелик: псевдо-Brexit или анти-Brexit

Британские консерваторы должны пересмотреть свою политику. В свете довольно умелых политических комбинаций лейбористов и их адаптирующегося курса, Терезе Мэй и её сподвижникам необходимо будет придумать достойную "ответку". Сделать это будет крайне трудно, поскольку план Джереми Корбина в целом неплох и выгоден многим сторонам и региональным элитам. Он приемлем как для бизнеса, так и для рабочего класса. К тому же, предложение лейбористов поможет консерваторам наконец избавиться от постоянного давления со стороны анти-европейски настроенных радикалов. Однако даже если сами консерваторы видят в этом плане реальный выход из ситуации с ЕС при минимальных экономических рисках, они слишком привязаны к "красным линиям", которые нарисовала Тереза Мэй и её принципиальным заявлениям о "полном выходе из ЕС", ставших основой её политики. Ведь если в понедельник они примут предложение лейбористов, это будет означать их полное политическое поражение.

По моему мнению, все идет к тому, что Британия останется в таможенном союзе ЕС.

Илия Куса

эксперт Украинского института будущего



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.