Петр Порошенко и призрак Венской оперы

На Венском балу в жизни украинского президента Петра Порошенко случилось непоправимое. На красную дорожку, по которой 8 февраля он входил в оперу вместе с супругой Мариной, выскочила женщина с голой грудью. На ее теле некрасивым, кривым почерком было написано обидное: "Poroshenko, get the fuck out of the Ball". И это - на глазах десятков европейских аристократов, политиков и вип-гостей.

С тех пор призрак Венской оперы преследует Порошенко повсюду.

Например, в Оболонском районном суде Киева, где президент давал свидетельские показания по делу о госизмене Януковича. Правда, лично в суд Порошенко так и не приехал - допрос состоялся по видеосвязи из Администрации президента. Но это не помешало полиции провести специальный досмотр журналисток. Традиционно пройти через рамку с "корочкой" и показать, что в сумке нет запрещенных предметов вроде "маркера для рисования по телу", оказалось мало. Журналисток поголовно просили расстегнуть пару пуговиц пальто. Особо подозрительных отводили в специальную комнату и раздевали до нижнего белья. Тех, кто отказывался от унизительной процедуры, угрожали вывести из суда.

А вдруг под свитером или платьем - голая грудь, а на ней кривая, некрасивая, обидная надпись?

У одной из журналисток в сумке нашли корень имбиря. "Это не хрен?" - спросил сотрудник полиции, добавив, что подобные предметы могут быть использованы в провокационных перфомансах. Вторая журналистка в соцсетях описала красноречивый диалог с полицией по поводу спецдосмотра. На ее вопрос, почему полицейские игнорирует проверку мужчин, ей ответили прямо: "У женского рода есть такой предмет, как две си...ки".

После скандала со шмоном журналисток в АП извинились и пообещали провести служебное расследование. А пока оно идет - подправили тактику поиска и отлова Femen.

Вчера на пресс-конференции Порошенко работала многоуровневая система проверки. На входе в Мистецький Арсенал охрана президента тщательно проверяла личные данные журналистов, сверяя их с аккредитационным листом. Для этого накануне редакциям пришлось отправить в АП копии паспортов и удостоверений своих журналистов.

На раздевании охрана президента не настаивала. Даже не заставляла снимать верхнюю одежду и сдавать ее в гардероб: в Мистецьком Арсенале было очень холодно.

Но сверки паспортных данных и металлоискателей на входе УГО оказалось мало. Поэтому уже в зале пресс-конференции к журналисткам подходила представительница пресс-службы и просила еще раз показать корочку: "А то я вас в лицо не знаю". В каждом ряду среди журналистов усадили сотрудников Управления спецохраны. Их выдавал высокий рост, строгий костюм и спиральный провод, который уходил куда-то вглубь пиджака.

Около десятка охранников были размещены по периметру расставленных для прессы стульев, фактически окружив журналистов. Чтобы перемещаться во время пресс-конференции, приходилось показывать табличку с названием СМИ, иначе не пропускали. Справа и слева выступающего Порошенко зачем-то усилили дополнительной охраной - с огромными зонтами и чемоданом.

Справедливости ради, активисток Femen действительно "обнаружили и обезвредили" с последующей воспитательной беседой в полиции. В Оболонский суд к Порошенко пыталась пробраться девушка с надписью "Fake president" на груди. В Мистецький Арсенал - сразу две. Что было написано на их телах, история пока умалчивает.

Но вот вопрос: что будет с журналистками, если Femen начнут выступать без трусов?



Валерия Кондратова

журналист LIGA.net

