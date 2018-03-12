Поправка Лозового к УПК: работа судов будет парализована

Колонка Александра Горобца

Чем ближе 15 марта, тем активнее разгораются страсти вокруг поправки нардепа Андрея Лозового в Уголовно-процессуальный кодекс Украины. Именно в этот день вступят в силу процедурные изменения, которые касаются порядка исчисления сроков досудебного следствия. Юристы предупреждают об ускоренном рассмотрении дел и их преждевременном закрытии в больших объемах.

Речь идет о законопроекте президента Украины "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства и других законодательных актов" (№6232) с поправками некоторых народных депутатов. Этот самый объемный закон за весь период независимости Украины парламент рассмотрел 03 октября 2017 года, а уже 22 ноября его подписал президент.

Законопроект принимали пакетно в ускоренном порядке при бурных возражениях отдельных депутатов, министра Внутренних дел Украины, руководителей САП и НАБ и ГПУ, которые призывали президента использовать право вето. Тем не менее, законопроект подписали, опубликовали и дали популярное имя "Маски-шоу стоп!".

Представители силовых структур в проведении досудебных расследований видят три главных препятствия.

1. Возможность закрытия уголовного производства вследствие окончания сроков досудебного следствия (п. 10 ч. 1 ст. 284 УКП Украины), а также усложнение процедуры продления сроков досудебного следствия. По предварительным оценкам, вследствие пропуска сроков могут быть закрыты от 500 до 800 тыс. уголовных производств без детального изучения.

2. Ходатайство о применении меры пресечения будет подаваться в суд по месту регистрации соответствующего правоохранительного органа. Проблема в том, что юридическими лицами являются Главные управления Национальной полиции, СБУ, Генпрокуратура пр., а это значит, что ходатайства следователей со всей области смогут рассмотреть только в суде областного центра.

3. В соответствии с новой редакцией статей 243 и 244 УПК Украины, теперь привлекать эксперта (экспертное учреждение) и назначать экспертизу по конкретным уголовным производствам будет не следователь, а следственный судья.

Двойная роль судов приведет к скандалам

Еще одна сторона процесса правоприменения принятых законодательных изменений - это суд, которому предстоит в конечном итоге рассматривать представления прокуроров о применении меры пресечения, назначения судебной экспертизы (ранее экспертизу самостоятельно назначал следователь), а также жалобы стороны защиты о применении соответствующих статей УПК Украины.



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Фактически работа отдельных судов будет парализована, что в конечном итоге приведет к скандалам. Под удар попадут районные суды областных центров, где зарегистрированы как отдельные юридические лица все органы досудебного следствия в областях. В Киеве, например, "горячо" будет в Шевченковском районном суде. Напомним, что раньше следственные судьи рассматривали в рамках их компетенции вопросы в соответствии с территорией фактического места нахождения органа досудебного следствия.

В этой связи мы видим два проблемных момента, которые еще придется разрешить:

1. Процессуальный аспект. Распространяется ли новая норма об исчислении сроков досудебного следствия на дела, по которым были внесены данные в реестр расследований до вступления в силу изменений? Конституция Украины предусматривает обратную силу закона, если он отменяет или смягчает ответственность лица. Особенно важной будет позиция судов в отношение резонансных и политических производств, которые расследуют все следственные подразделения прокуратуры, СБУ, НАБУ и Нацполиции. Например, это дела Майдана, дела в отношение крупных политических фигур и т. д. Как повлияют принятые изменения на ход досудебного следствия, мы увидим в ближайшие несколько месяцев.

2. Организационный аспект. Отдельные суды будут вынуждены пропустить через себя в разы увеличившийся вал обращений от следователей и прокуроров по месту их нахождения (регистрации) органа досудебного следствия. В этой связи мы видим два варианта. Первый - это героическое рассмотрение судами вопросов продления сроков и назначения экспертиз по новым правилам. Второй вариант - распределить вопросы в суды по фактическому месту нахождения органов досудебного следствия через их регистрацию в соответствии с законом. В памяти еще остался порядок, когда в начале нулевых, чтобы справиться с кипой нерассмотренных кассационных жалоб, полномочия суда кассационной инстанции были переданы отдельным апелляционным судам по территориальному принципу. Тогда это сработало.

Ну а мы будем наблюдать за дальнейшим процессом внедрения судебной реформы, а также принимать участие в ее реализации как сторона защиты. Встретимся в суде!

Александр Горобец,

адвокат Практики безопасности бизнеса Juscutum