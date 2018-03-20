Система образования: дотации по бедности или инвестиции в будущее

К назревшим переменам в образовании люди оказались не готовы - в первую очередь морально

Лучшая инвестиция в будущее страны - качественная система образования. С этим мнением трудно спорить, ведь квалифицированные специалисты определяют уровень развития всех отраслей производства, а новаторы и инноваторы - люди с высоким уровнем знаний, которые располагают широким спектром самых современных навыков. Развитые страны с высоким уровнем ВВП и быстрым экономическим развитием шли именно этим путем - в том числе Южная Корея, Сингапур и Япония, которые в мировых образовательных рейтингах занимают первые три места.

Но что можно сказать о системе образования в Украине? Почему, даже изучая в школе английский в течение 11 лет, по уровню владения им мы находимся в европейском рейтинге на 24 месте из 26? И как в стране, в которой на фоне общего упадка науки множество людей ежегодно получают научные степени по педагогике, до сих пор не разработана современная эффективная модель школьного преподавания?



На нынешнее среднее образование ученики, родители, преподаватели и реформаторы смотрят под разным углом. Зачастую для учеников старших классов последние школьные годы, которых должны быть в основном сосредоточены на будущую профессию, выглядят пустой тратой времени, поскольку в преподавании фактически отсутствует индивидуализация, а актуальность информации в учебниках в разы отстает от реального состояния дел. С другой стороны, учитель не может конкурировать с Google, если он подает учащимся фактологический "фастфуд" устаревшими и неэффективными методами, - которые к тому же ограничены правовыми актами прошлого века.



Частично эту проблему решают репетиторы, но в таком случае для родителей нынешнее бесплатное государственное образование дорого обходится. Отношения между родителями (как заказчиками образовательных услуг) и репетиторами (которые эти услуги предоставляют) никак не регулируются, следовательно, нет и гарантии результата. Кроме того, даже при выделении значительных средств из государственного бюджета и децентрализации, из-за отсутствия менеджерских навыков у отдельных руководителей на местах, многие необходимые материалы и оборудование до сих пор покупается за родительский счет. Учителя же ожидают достойной оплаты их труда все годы независимости. И хотя в последнее время заработная плата действительно выросла, анонсированные средства недополучаются, а многие учителя предпочитают оставаться в статусе "обиженных и обездоленных" вместо того, чтобы поднимать квалификацию и адаптировать свои навыки к потребностям современного ученика.

Если еще 5 лет назад разделяли государственное и частное образование, то сейчас все больше появляется альтернативных школ, а в крупных городах активно растет движение "хоумскулеров" (учащихся на дому). Распространение частных школ чаще всего связано с недовольством родителей государственной системой образования и с возможностью создать для них альтернативу. Только в Киеве и Киевской области насчитывается уже более 50 таких учебных заведений, и их количество растет. Для них характерно небольшое количество учащихся в учебных группах, семейная атмосфера, нацеленность на свободное развитие личности каждого ребенка и акцент на учебную заинтересованность. Некоторым детям по тем или иным причинам сложно учиться в классе с 25-30 одноклассниками, и небольшая школа семейного типа - хорошее решение этой проблемы. В этом же тренде находятся "хоумскулеры" - учащиеся, которых родители полностью извлекли из основной школьной системы. Благодаря дистанционным школам и огромному количеству интернет-ресурсов, многим детям подходит такой способ обучения, который позволяет за короткий промежуток времени усвоить большой объем информации из школьной программы.



Украинские школьники выросли в системе, где учителя и родители постоянно контролируют учебный процесс, а потому навыки тайм-менеджмента и ответственность за свое образование развиты у школьников очень слабо.

При формировании новой образовательной среды основатели часто берут за основу финский опыт и другие успешные школьные системы. Новый закон Украины "Об образовании" фактически легализовал деятельность таких школ и домашнее обучение, позволяя учащимся проходить аттестации практически в любой школе. Тем не менее, несмотря на весь позитив, учителя альтернативных школ тоже сталкиваются с множеством проблем. Например, с проблемой мотивации учащихся к обучению. Финская система образования предусматривает определенную свободу, которая определяет не только права, но и обязанности, ответственное отношение к которым дети вырабатывают еще с детского сада. А украинские школьники выросли в системе, где учителя и родители постоянно контролируют учебный процесс, а потому навыки тайм-менеджмента и ответственность за свое образование развиты у школьников очень слабо. И когда такие ученики попадают в свободную среду, то многие из них "не справляются" с ней.



Что касается частного образования, то в последние годы это не только мощный тренд, но и перспективный бизнес, в который инвестируют все чаще. Правда, быстро получить дивиденды в нем довольно проблематично. Дело в том, что для украинского образования (как государственного, так и частного) существует огромная общая проблема - дефицит квалифицированных кадров. Последние 10 лет в педагогические вузы шли выпускники с самыми низкими баллами ВНО, а учителей "старой каденции" с классической педагогическим образованием и высококачественными знаниями в школах почти не осталось. Да, учителя-пенсионеры учили "не по современному", но зато они имели хорошие базовые знания. Сегодняшние же выпускники педагогических учебных заведений (в частности, естественно-математических факультетов), часто сами не способны сдать ВНО, не говоря уж о том, чтобы готовить к нему учащихся. Конечно, и среди таких выпускников есть некоторое количество талантливых и перспективных специалистов, но часто такие сразу пытаются переквалифицироваться и получить заочно "непедагогические" специальности. Такие выпускники редко попадают в школы, в том числе частные, а о государственных вообще и речи нет.



В государственных школах профессия учителя все больше теряет престиж из-за низких заработных плат для молодых педагогов и практического отсутствия перспектив, к тому же бюрократические требования ограничивают творческий потенциал, и, следовательно, профессиональную самореализацию. В частных школах для молодых учителей возможностей действительно больше, к тому же они получают площадку для творческих экспериментов.



Хотя количество частных школ увеличивается, но, к сожалению, даже если вы платите за образование, то не всегда получаете качество. У каждой частной школы есть своя предыстория и причина ее создания. Все чаще частным образованием начинают заниматься как перспективным бизнесом, и на первый план выходит не образовательная задача. Это представляет большую опасность для родителей, ожидающих за большие деньги получить хорошие результаты, ведь современному помещению и качественному оборудованию не всегда сопутствует современный и качественный учебный процесс. Но часть родителей устраивает формат "золотой клетки" с охраной и занятостью на полный день.



Сегодня родителям все труднее определиться с будущим учебным заведением для своих детей: государственные школы с переполненными классами и устаревшими программами - или частные школы с красивой "оберткой", но и неизвестным содержанием, которое невозможно оценить, пока не "попробуешь".

О глубоком кризисе педагогических кадров говорит появление проекта "Учи для Украины", который призван подготовить выпускников классических вузов без педагогического образования к преподаванию в обычных школах. Ожидается, что такие учителя смогут преподавать в новом формате и предоставлять учащимся актуальную информацию, а коллеги смогут перенимать их опыт.



Оказалось, что у значительного числа педагогов не было даже электронной почты, а некоторые даже не знали, как ее создать.

Министерство образования Украины во главе с Лилией Гриневич, в свою очередь, находится в активной стадии реформирования среднего образования. В этом учебном году по новой программе с современным "компетентностным" подходом к обучению в соответствии с концепцией Новой украинской школы работают сто пилотных школ по всей стране. Реформы, основанные на применении принципов и методик, которые давно заняли видное место в мировой практике, вызвали в обществе бури и шторма. К давно назревшим переменам люди оказались не готовы - в первую очередь морально.

Уже 1 сентября 2018 года по новой программе должны начать работать с первоклассниками 20 тысяч учителей, которых сейчас обучают методисты-тренеры в институтах последипломного образования; кроме того, за этот срок наставники будущих первоклашек пройдут учебный онлайн-курс. Оказалось, что у значительного числа педагогов не было даже электронной почты, а некоторые даже не знали, как ее создать. То есть, сначала разработчики онлайн-курса учили преподаватели пользоваться тем, что заведомо умеют их ученики. Но создание электронной почты оказалось только началом. В социальной сети Facebook учителя начали делиться ответами к онлайн-курсу, списывать, опасаясь, что не смогут сами выполнить все задания, чтобы получить обязательный сертификат. Даже на OLX появилось объявление о предоставлении бесплатных услуг по прохождению онлайн-обучения. Есть спрос - есть и предложение.



Однако, вопреки проблемам, нашлись активные учителя, готовы к переменам, успех которых должен вдохновить остальных к проактивной работе. Впервые за последние годы МОН старается вести активный диалог с общественностью, выставляя на обсуждение проекты учебных программ и других важных документов среднего образования. Однако отклик общественности на эти инициативы пока что очень слабый. А ведь в этом году на осуществление реформы в бюджете было выделено более 1 миллиардов гривен, чего никогда не бывало раньше.



Так что же такое сейчас среднее образование в Украине - дотация по бедности или инвестиции в будущее?



Инна Дёмина

сооснователь школы Science Gen



Читайте также: Плюсы и минусы проекта реформы образования

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.