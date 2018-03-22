Цена и ценность 4G-частот: Не продешевила ли Украина

Как оказалось, в Украине на тендере 4G частоты были проданы по среднеевропейским ценам. Хорошо ли это или плохо?

После проведения тендеров на 4G-частоты возникает обоснованный вопрос: а справедливую ли цену заплатили за них украинские операторы? И всегда ли ценность таких частот должна отражаться в их цене?

В начале этого года в Украине наконец-то состоялись тендеры на частоты для 4G-связи.

Vodafone Украина, Киевстар и lifecell получили радиочастотный ресурс в диапазонах 1,8 ГГц и 2,6 ГГц. Полученный каждым из операторов портфель является достаточным для предоставления качественных услуг связи по 4G технологиям.

Обобщенные результаты тендеров приведены на графике №1 (тендер на 1,8 ГГц) и на графике №2 (тендер на 2,6 ГГц).

График №1 (результаты тендера на 1,8 ГГц).





График №2 (результаты тендера на 2,6 ГГц).

Естественно, главный и ожидаемый вопрос, который может волновать общественность - это вопрос цены: А не мало ли операторы заплатили за радиочастотный ресурс?

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Вопрос закономерен. Подобные возникали не только в Украине, но и в других странах, в том числе и в европейских. Попробуем в нем разобраться.

В поисках бенчмаркинга

За 15-летнее право пользования частотами в размере 230 МГц операторы должны сделать разовый платеж в размере 8,4 млрд. гривен (с учетом компенсаций по конверсии). Кроме того, в течение периода пользования частотами операторы должны будут уплачивать в бюджет немалые ежемесячные рентные платежи.

Хотя цифры сами по себе большие, ощутить их "реальный" размер можно только в соотношении с какими-то ориентирами.

Например, как ориентир при установлении стартовых цен на радиочастотный ресурс многие регуляторы используют метод сравнения с ценами, сложившимися на аукционах в других странах.

К подобному международному ценовому бенчмаркингу многие относятся если не критично, то весьма осторожно. Оно и понятно! Ведь при таком сравнении не учитываются многие локальные различия, которые могут существенно повлиять на цену радиочастотного ресурса.

Например, такие различия как плотность населения, покупательная способность, топология сетей, количество уже находящегося в пользовании ресурса, уровень конкуренции, средний доход на потребителя (ARPU) могут существенно изменить бизнес-кейс оценки стоимости радиочастотного ресурса.

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Однако, учитывая, что международный ценовой бенчмаркинг все-таки распространённая практика, а также то, что альтернативные оценки радиочастотного ресурса требуют большего (и конфиденциального) объема информации, все-таки попытаюсь провести такой бенчмаркинг. А именно, сравнить цены на 4G-частоты, которые сложились в Украине, с ценами, сложившимися на подобные частоты в других странах Европы.

Согласно установившейся методологии, сравниваться будут цены, измеряемые в локальной валюте за 1 МГц на жителя страны. Поскольку аукционы проходили в разное время, все цены в локальной валюте были скорректированы на показатель инфляции на конец 2017 года(согласно данным Евростата). Локальные цены были конвертированы в международный доллар, учитывающий паритет покупательной способности. Для этого использовался курс Мирового банка (PPP conversion factor, GDP (LCU per International $). Для нормализации локальных цен с уровнем покупательной способности Украины они были конвертированы в гривну по курсу Мирового банка.

Результаты приведены на графике №3 (аукционы на 1,8 ГГц) и на графике №4 (аукционы на 2,6 ГГц).

График №3 (аукционы на 1,8 ГГц).





График №4 (аукционы на 2,6 ГГц).





Как видно на графиках, цена в диапазоне 1,8 ГГц в Украине выше средней величины. А цена в диапазоне 2,6 ГГц в Украине оказалась значительно выше средней величины.

Отсюда можно сделать вывод, что цены на 4G-частоты в Украине оказались выше средней величины цен, сложившихся на аукционах в некоторых странах Европы. При этом цена на 2,6 ГГц в Украине оказалась значительно выше европейских цен.

То есть цена на частоты в Украине находится в диапазоне европейских цен. Хорошо ли это или плохо? И отражает ли цена на 4G-частоты в Украине его ценность?

Разовый заработок или долгосрочная перспектива

Чтобы найти ответы на эти вопросы, думаю, стоит обратиться не к методам, а к принципам, применяемым регуляторами при ценообразовании радиочастот.

В подавляющем большинстве стран Европы и в США основной и универсальной целью регулирования радиочастот является обеспечение его эффективного использования.

Кстати, в Украине данный принцип закреплен в статье 13 закона О радиочастотном ресурсе Украины.

Как в теории, так и в практике ряда стран, эффективность использования радиочастотного ресурса определяется упущенной возможностью наилучшего альтернативного использования этого же ресурса.

Например, доказано, что использование диапазона 800 МГц мобильными операторами имеет гораздо больший позитивный эффект для благосостояния общества, нежели его использование аналоговым телевидением, специальными пользователями или радиоаматорами. Поскольку сегодня мобильные операторы в Украине не могут использовать 800 МГц, то этот ресурс у нас используется неэффективно.

В контексте распределения ресурса между мобильными операторами эффективным будет считаться такое распределение, когда вместе они способны произвести наибольший позитивный эффект для благосостояния общества (т.е., как для потребителей, так и для себя) в долгосрочной перспективе.

В Украине указанный выше принцип "эффективности" закреплен в статье 16 закона О телекоммуникациях ("целью государственного регулирования в сфере телекоммуникаций является максимальное удовлетворение спроса потребителей на телекоммуникационные услуги, создание организационных и экономических условий для привлечения инвестиций, увеличение объема услуг и повышение их качества, развития и модернизации телекоммуникационных сетей...).

Второй целью регулирования радиочастот является получение бюджетом максимальных доходов от его распределения. В данном случае регулятор видится как некий управляющий фондом радиочастотного ресурса, который должен обеспечить максимальный доход на вложенный капитал для участников фонда - налогоплательщиков страны.

Две указанные выше цели, "эффективность" и "максимизация дохода", конечно, могут совпадать. И их одновременное достижение является наиболее желаемым для регулятора.

Однако в реальности объединение указанных целей чаще всего невозможно. Они конфликтны по своей сути - либо долгосрочное развитие отрасли, либо доходы в годовой бюджет.

Как показывают исследования в странах, где сложилась высокая стоимость радиочастотного ресурса, уровень инвестиций и конкуренции в них ниже. В результате чего качество услуг в этих странах также ниже, а цены выше.

Поэтому во многих странах приоритетной целью регулирования является эффективное использование радиочастотного ресурса в интересах всего общества именно в долгосрочной перспективе. А максимизация дохода для бюджета в краткосрочной перспективе является второстепенной и необязательной подзадачей.

Наиболее яркой иллюстрацией применения правильных приоритетов является аукцион в Чехии на диапазоны 800 MГц, 1,8 ГГц и 2,6 ГГц.

Так, чешский телеком-регулятор приостановил дальнейшее проведение аукциона, поскольку операторы предложили слишком высокую цену (приблизительно $1,03 млрд. ). По мнению регулятора, такая стоимость ресурса могла привести, в частности, к высоким ценам для потребителей. Как заявил руководитель телеком-регулятора: "...мы указывали, что основным мотивом для проведения аукциона является необходимость быстрого развертывания 4G-сетей в Чехии и возможное появление четвертого оператора. Однако мы никогда не говорили о высоких доходах для бюджета".

Посылы на будущее

Можно представить себе эффект от подобных слов в Украине, исходящих из уст руководителя украинского регулятора! Кстати, отраслевое законодательство Украины также не устанавливает максимизацию бюджетных доходов как цель регулирования радиочастотами.

Отсюда, для ориентированного на прогресс отрасли регулятора можно сформулировать следующий мотиватор: "Помни, камрад! Ценность частот не в высокой цене, а в развитии беспроводного скоростного интернета!"

Поэтому будем надеется, что при установлении первоначальной цены на частоты в будущих аукционах регулятор будет проявлять как мудрость, так и смелость не соблазняться краткосрочными бенефитами и не бояться политических рисков, а твердо ориентироваться на цели долгосрочного развития отрасли. Тогда цена на частоты будет складываться "правильная" и отражать их истинную ценность.

Сергей Цыба, советник практики технологий, медиа и телекоммуникаций юридической фирмы Астерс