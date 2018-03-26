Молчание - золото. 7 негласных табу на собеседовании

Какие темы не стоит поднимать на собеседовании, чтобы не испортить первое впечатление работодателя

Первое впечатление - самое стойкое. Эта, казалось бы, прописная истина, особенно актуальна при собеседовании. Одной неудачной фразой, плоской шуткой или некстати затронутой темой можно испортить впечатление о себе. И будь вы трижды хороший специалист, эйчар предпочтет вам другого соискателя.

Важно помнить, что есть негласные темы-табу, которые не стоит поднимать на собеседовании.

Личные проблемы

Практически всегда одним из первых на собеседовании звучит вопрос: "Почему вы хотите работать в нашей компании?". "Потому что у меня дети-школьники и пожилые родители, которым нужно помогать, поэтому очень нужны деньги", - не совсем тот ответ, который рассчитывает услышать интервьюер.



Не пытайтесь разжалобить потенциального работодателя. Ведь руководство компании заинтересовано в достижении конкретных поставленных целей.

Уровень зарплаты

По той же причине не нужно задавать с порога вопрос об уровне зарплаты. Если вам удастся заинтересовать рекрутера, он непременно назовет интересующую вас цифру или спросит о ваших зарплатных ожиданиях. Но, скорее всего, это будет ближе к концу собеседования.

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Индивидуальные условия



Не пытайтесь на старте выторговать себе преференции. Даже если вы - уникальный специалист, первое время будьте готовы работать, как все. А уж после того, как вы хорошо себя зарекомендуете, можно будет обратиться к работодателю с просьбой , например, о возможности удаленно работать по пятницам или приходить позже по понедельникам.

Категоричные ответы



Если рекрутер попросит вас рассказать, с чем вы не готовы мириться, не стоит эмоционально говорить о бесполезных ежедневных планерках или задержках.



Вместо этого можно сказать так: "Я не люблю оставаться после работы, поэтому использую приемы тайм-менеджмента. С их помощью я эффективнее выполняю поставленные задачи. Если же речь заходит о форс-мажоре, я готов жертвовать личными планами".

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Отношения с бывшими коллегами и начальством

Ни в коем случае не обсуждайте с потенциальным работодателем экс-коллег. И тем более в негативном ключе. Во-первых, это неэтично. Во-вторых, если вы с легкостью раздаете эпитеты бывшим сотрудникам, так же можете поступить после увольнения и с теперешними.



В-третьих, руководители и эйчары могут быть знакомы. Если вас спросят о причине увольнения с предыдущего места, ответьте нейтральной фразой: "Перестали устраивать условия работы".

Предложения других работодателей

Эйчар, безусловно ценит то, что такой востребованный специалист, как вы, заинтересовался именно его вакансией. Но акцентировать внимание на том, как вас "разрывают на части другие рекрутеры", все же не стоит.

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Тем более неэтично торговаться, набивая себе цену и озвучивая финансовые и иные предложения от конкурентов. Ведь потенциальный работодатель может делать ставку не на многолетний опыт и высокие профессиональные качества соискателя, а на лояльность и неподдельный интерес к компании.

Личные цели

Представим, вы пришли в конкретную компанию, чтобы заработать себе на большой дом или удовлетворить собственные амбиции, заняв высокий пост. Или доказать второй половине, что справитесь без финансовой поддержки. Все это достойные цели, но работодателю озвучивать их не обязательно.

И помните о том, что в свое время сказала Коко Шанель: "У вас не будет второго шанса, чтобы произвести первое впечатление".

Лариса Оныпко, HR-эксперт, руководитель проекта Премия HR-Бренд Украина от HeadHunter Украина

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