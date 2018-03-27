Мы и Кемерово



Мы с вами любим сетовать на то, что бизнесу не дают развиваться, что его добивают всяческими проверками, что пожарник на самом деле думает не о безопасности объекта, а о взятке. Конечно, это ужасно, когда пожарник берет взятку. И тогда, когда он вымогает ее, чтобы не было бессмысленных придирок. И тогда, когда он закрывает глаза на очевидные нарушения - возможно, именно так и было в Кемерово. Но, положа руку на сердце, каждый должен ответить: а хотел бы он, чтобы не было всех этих проверок - а нарушения были? Верит ли в то, что постсоветский предприниматель сам соблюдет все необходимые меры безопасности, а не решит экономить - авось, пронесёт? Это, на самом деле, самый важный вопрос - живем ли мы с вами в обществе взрослых людей? Люди на Западе - не всюду, конечно - не нарушают правила дорожного движения не только потому, что боятся камер и штрафов, а еще и потому, что понимают: движение на высокой скорости в населенном пункте может привести к трагическим последствиям. Наш человек зачастую боится только ответственности. Нет полиции, нет камеры - значит, можно жить. Когда после изменения правил дорожного движения я слышал дискуссии о том, что нужно вводить одни размеры штрафов для "богатых" и другие - для "бедных", я убедился, что живу в очень опасной стране. Мы ведь удивляемся вахтёрам в Кемерово: закрыли двери кинозалов и ушли, не подумали. Но если наш с вами соотчественник, который тоже не думает, превысит скорость в населенном пункте и убьёт вашего ребенка - будет ли вам легче оттого, что у нас демократия? Именно поэтому изменения в сознании общества - это важная предпосылка того, что у нас Кемерово не может произойти. Важно, чтобы люди просто хотели жить про законам и правилам - даже если эти законы и правила ограничивают их интересы и прибыль.

И еще информация. По тому, что происходит в Кемерово, мы можем увидеть, как изменилась Украина и как не изменилась Россия. Мы ведь тоже переживали схожий кошмар информационного вакуума - когда был Чернобыль и партийные инстанции просто запретили говорить правду. Во всех странах Европы - даже, между прочим, социалистических - демонстрировали в прямом эфире карту прохождения радиоактивного облака, а у нас людей выгоняли на первомайскую демонстрацию - радоваться. Но сегодня в нашей стране такое просто не возможно. Любая трагедия становится достоянием общественности и медиа. У любого политика, любого собственника есть конкуренты, которые с удовольствием покажут вам его подлинные и мнимые недостатки. Общественное внимание - один из действенных инструментов снижения опасности. Не случайно собственники украинских торгово-развлекательных центров уверяют, что у них ничего подобного быть не может. Хотя я провёл бы сейчас проверку каждого с точки зрения соблюдения норм безопасности. Причём не прокурорскую проверку. Проверить должны сами собственники.

В России о Кемерово говорят прежде всего в социальных сетях. Телевизионные каналы даже не изменили сетку вещания на фоне трагедии, пока одни горели, другие - плясали или привычно проклинали Украину и Америку. В результате появляется тотальное недоверие к информации, которую предоставляют власти - и относительно количества жертв, и относительно причин катастрофы. Мы наблюдаем с вами вечный советский феномен: люди голосуют за Путина, верят в своего ошалевшего "царя", но одновременно никому и ничему не доверяют. Именно этот феномен отличает крепостного от свободного человека и гарантирует нам в будущем очередной русский бунт, бессмысленный и беспощадный.

И это - еще один момент, который должен отличать Украину от России. Все украинские восстания имели чёткий посыл - сохранение независимости страны. И они имели успех. Теперь, когда государство нужно строить и защищать, враги и популисты толкают людей уже не к украинскому восстанию, а к русскому бунту. Потому что другого средства победить Украинское государство и стереть те очевидные отличия, которые так хорошо заметны на фоне трагедии в Кемерово, у них уже просто не осталось.

Виталий Портников, журналист

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. В России о Кемерово говорят прежде всего в социальных сетях. Телевизионные каналы даже не изменили сетку вещания на фоне трагедии, пока одни горели, другие - плясали или привычно проклинали Украину и Америку. В результате появляется тотальное недоверие к информации, которую предоставляют власти - и относительно количества жертв, и относительно причин катастрофы. Мы наблюдаем с вами вечный советский феномен: люди голосуют за Путина, верят в своего ошалевшего "царя", но одновременно никому и ничему не доверяют. Именно этот феномен отличает крепостного от свободного человека и гарантирует нам в будущем очередной русский бунт, бессмысленный и беспощадный. И еще информация. По тому, что происходит в Кемерово, мы можем увидеть, как изменилась Украина и как не изменилась Россия. Мы ведь тоже переживали схожий кошмар информационного вакуума - когда был Чернобыль и партийные инстанции просто запретили говорить правду. Во всех странах Европы - даже, между прочим, социалистических - демонстрировали в прямом эфире карту прохождения радиоактивного облака, а у нас людей выгоняли на первомайскую демонстрацию - радоваться. Но сегодня в нашей стране такое просто не возможно. Любая трагедия становится достоянием общественности и медиа. У любого политика, любого собственника есть конкуренты, которые с удовольствием покажут вам его подлинные и мнимые недостатки. Общественное внимание - один из действенных инструментов снижения опасности. Не случайно собственники украинских торгово-развлекательных центров уверяют, что у них ничего подобного быть не может. Хотя я провёл бы сейчас проверку каждого с точки зрения соблюдения норм безопасности. Причём не прокурорскую проверку. Проверить должны сами собственники. Мы с вами любим сетовать на то, что бизнесу не дают развиваться, что его добивают всяческими проверками, что пожарник на самом деле думает не о безопасности объекта, а о взятке. Конечно, это ужасно, когда пожарник берет взятку. И тогда, когда он вымогает ее, чтобы не было бессмысленных придирок. И тогда, когда он закрывает глаза на очевидные нарушения - возможно, именно так и было в Кемерово. Но, положа руку на сердце, каждый должен ответить: а хотел бы он, чтобы не было всех этих проверок - а нарушения были? Верит ли в то, что постсоветский предприниматель сам соблюдет все необходимые меры безопасности, а не решит экономить - авось, пронесёт? Это, на самом деле, самый важный вопрос - живем ли мы с вами в обществе взрослых людей? Люди на Западе - не всюду, конечно - не нарушают правила дорожного движения не только потому, что боятся камер и штрафов, а еще и потому, что понимают: движение на высокой скорости в населенном пункте может привести к трагическим последствиям. Наш человек зачастую боится только ответственности. Нет полиции, нет камеры - значит, можно жить. Когда после изменения правил дорожного движения я слышал дискуссии о том, что нужно вводить одни размеры штрафов для "богатых" и другие - для "бедных", я убедился, что живу в очень опасной стране. Мы ведь удивляемся вахтёрам в Кемерово: закрыли двери кинозалов и ушли, не подумали. Но если наш с вами соотчественник, который тоже не думает, превысит скорость в населенном пункте и убьёт вашего ребенка - будет ли вам легче оттого, что у нас демократия? Именно поэтому изменения в сознании общества - это важная предпосылка того, что у нас Кемерово не может произойти. Важно, чтобы люди просто хотели жить про законам и правилам - даже если эти законы и правила ограничивают их интересы и прибыль.

Потому что председателем Кемеровского облисполкома этот проходимец стал еще в 1990 году. Просто в августе 1991 года совершил ошибку - поддержал ГКЧП и его сняли с должности. Но главной фигурой Кузбасса Тулеев от этого быть не перестал и в 1997 году успешно вернулся в губернаторское кресло. Между прочим, на Кузбассе Тулеев всегда пользовался даже большей поддержкой, чем Путин - по всей России. Когда Тулеев баллотировался на пост президента России в 2000 году - то есть конкурировал с Путиным - в Кемеровской области его поддержало большинство населения. А ведь Тулеев - это и есть человек, который выстроил коррупционную вертикаль Кузбасса. Который превратил регион в самую настоящую феодальную вотчину. И все это с шуточками, коммунистическими лозунгами и "простотой". Тулеев всегда разыгрывал из себя "простого человека", хотя всегда был представителем советской номенклатуры, "начальником".Тулееву не откажешь в талантах: регион с сильным рабочим движением он подчинил, усыпил, превратил жителей в рабов своего клана. Сейчас люди на площади в Кемерово требуют отставки этого старого старого больного человека. Но коррупционная вертикаль уже построена, поддержана Москвой и ее возглавит очередной мафиози.Когда спрашивают чем Украина отличается от России, можно сказать: тем, что у нас, возможно, не будет ни Путиных, ни Тулеевых. У нас переизбирают президентов и переназначают руководителей регионов. У нас - и это показал опыт Януковича - не возможно выстроить надолго коррупционную вертикаль. Она рассыпается. Но зато у нас есть коррупционный лес. И он не менее опасен. Этот лес нельзя победить никакими выборами. Он выкорчевывается только последовательным изменением законодательства и негативным отношением общества ко всяческим проявлением коррупции. Не только коррупции на верхах, но и коррупции внизу.