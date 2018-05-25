Антикоррупционный суд. Почему его до сих пор нет

Как власть пытается обойти рекомендацию Венецианской комиссии, к которой привязан транш МВФ, и что из этого получится

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Ко второму чтению законопроекта о создании антикоррупционного суда народные депутаты подали рекордные 1925 поправок. Излюбленная тактика нардепов, направленная на затягивание голосования, была использована и на этот раз. Чем непринятие законопроекта может обернутся для Украины, LIGA.net уже детально описывала. Несмотря на эти угрозы, парламентский комитет по вопросам правовой политики под предводительством Руслана Князевича (БПП) особенно не спешил с их рассмотрением.

Почему депутаты до последнего упираются, рискуя экономическим коллапсом, и блокируют формат антикорсуда в версии МВФ и Венецианской комиссии – в материале LIGA.net.

40 гривень за доллар и Wish list американцев

МВФ жестко привязал следующий транш для Украины к принятию закона об антикоррупционном суде со всеми поправками Венецианской комиссии. Иначе, объясняют LIGA.net депутаты, разговор будет коротким: нет суда - нет и транша.

Прекращение сотрудничества с МВФ приведет к серьезным последствиям, предупреждают экономисты. "Я думаю, дефолта не будет. Но Нацбанк выйдет с ужесточением. Ставку наверх, ограничение движения капитала, ограничение на вывод дивидендов, валютные ограничения. Это будет связано с тем, что нам предстоят большие выплаты уже в этом году. А денег на самом деле очень мало", - объяснил LIGA.net президент Киевской школы экономики, член совета НБУ Тимофей Милованов.

Украина берет кредиты у МВФ под 2-3%, это порядка $60 млн в год. Если же придется искать деньги на рынке, то процент будет гораздо выше: после отказа МВФ выделить транш и до 8-10%. "Берем худший сценарий, дают под 10%. Начинается паника на рынках. Кто-то будет пытаться выводить, кто-то начнет закупаться. Высока вероятность спекулятивной атаки. Если Нацбанк жестко среагирует, это затянет экономику. Если нет, то курс взлетит, в зависимости от уровня паники, и до 40 грн за доллар", - отметил он.

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Дедлайн для принятия закона об антикоррупционном суде у Верховной Рады - июнь. В том, что МВФ просто отложит решение по траншу на осень, он сомневается: "Это будет маловероятно уже до весны следующего года".

"Ситуация очень, очень сложная. Все это понимают, но блефуют", - сказал LIGA.net собеседник в депутатском корпусе. В коалиции все еще надеются переиграть МВФ, подсунув ему бутафорский суд, но на этот раз не получится: фонд меняет пряник на кнут.

"Они устали от нас. Терпение закончилось", - говорит собеседник.

Он напоминает, что МВФ - это не просто кредитор, который периодически выдает финансовые транши Украине. За ним стоит система США, которая настаивает на переформатировании политического поля в Украине. Даже если ради этого придется встряхнуть игровую доску вместе со всеми фигурами.

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Источник в Раде утверждает, что посольство США составило Wish list из 23 фамилий народных депутатов Украины (там есть представители и Народного фронта, и БПП), которые должны быть осуждены в Украине за наглые коррупционные схемы. Но переживать за свою судьбу приходится и другим депутатам, связанным с ними. Существование такого документа из других источников подтвердить не удалось.

14-й пункт и политические торги

В предыдущую пятницу Андрей Парубий пролил свет на непубличные переговоры между МВФ с представителями власти. И анонсировал результативное голосование за суд уже на этой неделе. Диалог продолжался в тишине, подальше от прессы, еще с начала марта, когда Верховная Рада приняла законопроект об антикорсуде в первом чтении.

По словам спикера, за это время удалось согласовать 13 из 14 дискуссионных вопросов по окончательной версии законопроекта. Как писала Liga.net, переговоры проводились в различных форматах и на разных уровнях власти с участием премьера Владимира Гройсмана, спикера Андрея Парубия непосредственно с МВФ, послами стран Большой семерки и Евросоюза.

Последний, 14-й пункт касается полномочий Совета международных экспертов - сможет ли он иметь право заблокировать кандидата на место судьи, если тот вызовет сомнения у экспертов (право вето). Для решения этого пункта 20 мая в Украину приехали представители Венецианской комиссии. Состоялись несколько раундов переговоров между властью и МВФ, но результата достичь не удалось. Переговорщики от президента продолжают настаивать, что вето для иностранцев при отборе судей - это "антиконституционное, внешнее вмешательство в дела суверенной Украины".

"Переговоры не продвигаются, потому что у сторон разные цели. Запад хочет независимый суд, а президент – его контролировать", – считает замглавы Антикоррупционного комитета Виктор Чумак.

Осведомленный источник LIGA.net из президентской фракции рассказал одну из версий затягивания решения по принятию законопроекта об антикорсуде своей фракции: "Люди президента не получили гарантий от США, что в случае запуска суда их не тронут. Но такие гарантии могли получить отдельные представители Народного фронта по протекции Яценюка".

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По словам источника, большинство депутатов из Народного фронта после общения Арсения Яценюка с МВФ готовы поддержать поправку о вето. Такая позиция НФ увеличивает персональную ответственность БПП за срыв соглашений с западными партнерами. "Ответственность теперь на них. Мы будем с ними работать и убеждать", – сказал первый заместитель фракции НФ Андрей Тетерук после вчерашнего заседания.

Во вторник законопроект так и не дошел до сессионного зала, хотя перед этим профильный комитет скопом рассмотрел 1925 поправок.

У депутатов документ появился только в среду. Парубий внес его без согласования с партнерами из БПП, говорят в президентской фракции. В БПП были раздражены действиями спикера, они считали невозможным ставить вопрос в повестку дня без понимания финальной версии закона.

В очередной раз выйти на согласованную позицию руководство БПП попыталось вчера в полдень. После заседания совета фракции к журналистам вышел Артур Герасимов, который объявил, что все продвигается хорошо, варианты конструкции правки (чтоб она отвечала и Конституции, и рекомендациям Венецианской комиссии) найдены. И финальное голосование откладывается только потому, что депутаты слишком медленно идут по поправкам: не больше 100 в час.

На самом деле многие депутаты во фракции БПП весь день оставались в неведении, будет ли голосование за суд во втором чтении. Им просто поставили задачу идти по поправкам до 17-00. Это вызвало слухи, что в последний час парламент выйдет на финальное голосование, чтобы провалить закон. Все оказалось проще: решения по поправке так и нет.

К концу дня за поправки в сессионном зале голосовали не больше ста депутатов.

Сценарии

В эту пятницу закона по антикоррупционному суду точно не будет - оно отложено до следующей сессионной недели. В кулуарах называют разные даты финального голосования: или вторник - 5 июня, или четверг - 7 июня. Все это время, говорят в коалиции, окружение Порошенко будет искать точки соприкосновения с МВФ и Венецианской комиссией. "Пока так говорят. Больше ничего. Решения нет", - говорит депутат из фракции БПП.

Для Порошенко и коалиции в этой ситуации озвучивают три возможных сценария.

Первый - оставить ультиматум МВФ без внимания, Украину - без реального антикоррупционного суда, а значит транша. В БПП этого не исключают: "Думаю, в итоге закон примут с украинской редакцией спорной правки".

Второй - принять ультиматум и проголосовать за закон об антикоррупционном суде с учетом всех требований Венецианской комиссии. У Банковой есть неделя, чтобы убедить в этом своих народных депутатов.

Третий вариант, который активно обсуждается в Верховной Раде - Порошенко может запустить процедуру досрочных выборов, чтобы принимать закон было уже некому, а западным партнерам можно было показать курс на очищение власти. Такое заявление он может сделать на следующей неделе, говорят собеседники. Этого развития событий не исключают и в Батькивщине. "Я не удивлюсь, если Луценко улетел в Штаты договариваться о досрочных выборах. Убеждать, что этот парламент плохой и нужно его распустить", - сказал источник LIGA.net во фракции. По его словам, депутатам поступает информация о том, что Оппозиционный блок, БПП, аграрии и, возможно, РПЛ уже “делят округа, чтобы не конкурировать друг с другом и провести своих людей".

Но эти слухи упорно ходят по Раде уже не первый месяц, пока без реализации.