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27.05.2018, 22:15
Финал в Киеве, Курск и MH17, Twitter Трампа: новости недели

Все самые важные новости украинской и мировой политики, общества, спорта и культуры за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net

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Финал ЛЧ в Киеве

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Фото: УЕФА 

26 мая в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов. За титул боролись мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль". Мадридский "Реал" третий год подряд выиграли турнир. На этот раз со счетом 3:1. 

Фото: УЕФА 

Португалец Криштиану Роналду стал первым в истории пятикратным победителем Лиги чемпионов (с 1991). Перед финальным матчем по четыре титула было у него, Зеедорфа и Иньесты.

Фото: УЕФА 

В Госпогранслужбе сообщили, что на утро 27 мая более половины футбольных болельщиков уже выехали из Украины. 

В целом сотрудники ГПСУ встретили и оформили почти 25 тыс. болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА, при этом только за последние сутки - 15 тыс. человек. 

Фото: УЕФА 

Президент УЕФА Александр Чеферин поблагодарил Киев и команду мэра за "фантастическую организацию" матчей. Он считает, что Киев не допустил ни единой ошибки в организации и проведении финала Лиги чемпионов и готов принять любое мерроприятие такого уровня.

На церемонии открытия финала выступила британская певица Dua Lipa.

Фото: УЕФА 

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