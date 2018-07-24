Олигархи хотят пить: кто и зачем просит воду для Крыма

Ни власти РФ, ни их крымские ставленники напрямую не просят дать воду в Крым, но зато это периодически делают украинские политики и чиновники

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После аннексии Крыма Россией в украинском политикуме и общественном секторе появилась новая традиция – каждый год заявлять о необходимости возобновления поставок воды на полуостров.

В мае 2014 года в Госагентстве водных ресурсов Украины объявили о прекращении подачи днепровской воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Этот шаг пояснили "отсутствием конструктивных предложений по оформлению договорных отношений для обеспечения водными ресурсами потребностей Крыма на питьевое водоснабжение и орошение". По данным ведомства, водопользователи Крыма задолжали Управлению Северо-Крымского канала 1,7 миллиона гривен за воду, потребленную в 2013 году и вопрос их возмещения до сих пор остается нерешенным.

Наряду с экономическим фактором главной причиной такого решения стала политическая ситуация – на тот момент Россия уже два месяца контролировала захваченный украинский полуостров, и согласно международному праву обязана была самостоятельно обеспечить все потребности местного населения.

"Торбы с 20 миллионами долларов"

Украинский политик и правозащитник Андрей Сенченко, который в начале 2014 года исполнял обязанности первого замглавы администрации президента Украины, заявляет, что именно он инициировал и продавил вопрос о водной блокаде Крыма. И именно к нему вскоре начали ходить гонцы с предложениями возобновить ее поставки на полуостров. В интервью Цензор.net Сенченко рассказал об "украинском олигархе, не самого верхнего уровня, но и не последнего", который свел его со своим знакомым - зампредом бюджетного комитета Госдумы России, членом фракции "Единой России" Глебом Хором. А тот, по словам Сенченко, пытался решить вопрос подачи воды в Крым, предлагая за это 20 миллионов долларов. На отказ он якобы заявил: "Ну, вы ж понимаете, если мы с вами не договоримся, мы договоримся с кем-то другим".

"Я понимал, что они пойдут по другим кабинетам, поэтому в тот же день, будучи в эфире у Савика Шустера, вышел и сказал: по Киеву носят торбы с 20 миллионами долларов за подачу воды в Крым и, если кто-то в любом властном кабинете будет пытаться продавить это решение, знайте, что он эту торбу взял", – утверждает Сенченко.

Cобственные водные ресурсы Крыма полностью покрывают потребности местного населения, связанные с бытовыми нуждами и орошением приусадебных участков. Днепровская же вода необходима для промышленного орошения, индустрии и военных.

"Стоит продавать нашу воду"

После событий, описанных Сенченко, вопрос возобновления водоснабжения Крыма политики и чиновники довольно долго публично не обсуждали. В феврале прошлого года нардеп Мустафа Найем анонсировал законопроект "о статусе оккупированных территорий" Крыма и Донбасса с цпоминанием о возможности водо- и электроснабжения этих регионов, но вскоре опроверг сам себя, разъяснив, что вопрос о поставках воды и электроэнергии не касается Крыма, "поскольку он обеспечивается Россией".

Вновь эта тема возникла в украинском медиа-сообществе после заявления экс-премьера Крыма Анатолия Могилева в эфире телеканала "112.Украина" 13 июля. Он заявил о необходимости возобновления поставок днепровской воды в Крым "на экономической основе". По мнению Могилева, это будет правильно для дальнейшей реинтеграции полуострова в Украину. "Если мы считаем, что граждане, живущие в Крыму, – граждане Украины, и думаем о дальнейшей реинтеграции Крыма, то надо думать о людях, которые там живут. А мы понимаем, что вода – одна из самых важных составляющих в жизнеобеспечении человека. <…> Там может быть катастрофа, в засушливые годы, но она может быть исправлена только при подаче воды из Днепра в Крым", – утверждает Могилев. Он считает, что украинским властям необходимо вступить в "переговоры по этому вопросу". "Мы же покупаем у России нефть и газ? Покупаем. Мы прогоняем по нашей газотранспортной системе российские нефть и газ? Прогоняем. Наверное, стоит переходить в экономическую плоскость и продавать нашу воду. И от этого получать еще и доход, в то время, как сейчас мы эту воду сбрасываем просто в Черное море", – пояснил экс-премьер Крыма.

На слова Могилева на следующий же день отреагировал крымский политолог Александр Форманчук, которого называют "придворным рупором" контролируемой Россией крымской администрации. Он отметил, что предложение Могилева "можно приветствовать", поскольку, по его мнению, это будет выгодно обоим государствам. "Надо понимать условия нахождения Могилева в украинском государстве. При этом ему не безразлична судьба полуострова, в этой части такое заявление я приветствую. Хотя засуха привела к потерям не только в Крыму, но и на юге Украины. Проблемы есть, вопрос покупки воды можно обсуждать – при условии разумной цены", – сказал Форманчук.

Подпольная борьба за воду

Следует напомнить, что продажи днепровской воды Крыму (в идеале - бесплатного водоснабжения) с 2014 года добиваются российские гонцы в различных украинских инстанциях. При этом официально российские власти Украину ни о чем таком не просят, а уже пятый год якобы разрабатывают собственную стратегию водоснабжения Крыма. На самом же деле они не оставляют попыток договориться с украинскими властями о решении этого вопроса. По инсайдерской информации, предложения о запуске днепровской воды в Крым на разных условиях поступали к руководству нынешнего правительства Украины. Пока - безрезультатно. Но стоит ли сомневаться, что эти попытки не прекратятся, учитывая то, какую огромную работу "водные" лоббисты уже проделали?

Вкратце напомним, что сразу же после прекращения подачи воды на полуостров местные кремлевские ставленники объявили, что готовы платить за возобновление поставок. Однако, не дождавшись соответствующего предложения, изменили тактику и категорично заявили, что полуостров обойдется и без украинской воды. Еще через полгода российская делегация на заседании Совета Безопасности ООН обвинила Украину в организации дефицита воды в Крыму вследствие "водной блокады".

В ход даже пошли судебные иски. Например, в ноябре 2017 года Крымский производственный рыбокомбинат пытался в судебном порядке взыскать убытки от "водной блокады" Крыма с Госагентства водных ресурсов Украины, но Хозяйственный суд Киева отказался принимать иск к рассмотрению.

В начале нынешнего года разъяснения от Херсонской обладминистрации о причинах прекращения поставок воды на полуостров пытался получить адвокат, представляющий интересы нынешней администрации Крыма, контролируемой Россией. Директор департамента экологии обладминистрации Юрий Попутько, увидев, кого представляет адвокат, направил его запрос в СБУ.

Все эти факты наглядно демонстрируют тактику российских властей по прощупыванию почвы относительно того, когда Украина будет готова возобновить водоснабжение Крыма. В условиях такой полуподпольной деятельности любые заявления украинских политиков о необходимости возобновления поставок воды на полуостров "ради граждан Украины в Крыму" служат хорошим подспорьем в продавливании этого вопроса.

За все время оккупации Крыма ни один анонсированный Россией для водоснабжения полуострова проект не был реализован - ни опреснение морской воды, ни водовод из Кубани, ни освоение источников подземных вод. Проблема водоснабжения Крыма остается слабым звеном российских властей.

Кому не хватает днепровской воды?

И, наконец, об аргументе "надо думать о гражданах Украины, которые живут в оккупированном Крыму".

Важно понять один факт: собственные источники воды на полуострове – подземные воды и водохранилища – полностью покрывают потребности местного населения, связанные с бытовыми нуждами и орошением приусадебных участков. Днепровская вода же необходима для орошения в сельском хозяйстве и работы промышленных предприятий.

В этом можно убедиться, изучив отчеты контролируемых Кремлем властей Крыма. Ни в одном из них не говорится о проблемах населения от отсутствия днепровской воды. Например, 19 июля контролируемый Россией "Госкомитет по водному хозяйству и мелиорации Крыма" сообщил, что в водохранилищах Северо-Крымского канала достаточно воды для водообеспечения регионов Крыма в текущем и следующем году. "На сегодняшний день во всех регионах Крыма запасы водного ресурса обеспечивают полное, 100%, потребление на курортный период", – сказано в сообщении.

Однако при этом воды катастрофически не хватает крымской промышленности – предприятиям, которые зарегистрированы в российском правовом поле и платят налоги в федеральный бюджет. Среди них, например, содовые заводы украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которые в сложившихся условиях вынуждены значительно сократить производство.

Сложно выживать без днепровской воды крымскому земледелию и садоводству. Например, бывшим предприятиям другого украинского бизнесмена Юрия Косюка, который только в прошлом году продал свои крымские активы, а до того его бизнес продолжал работать на оккупированной территории.

И, наконец, вода крайне необходима российскому оборонному комплексу – для успешной работы захваченных в Крыму украинских баз, заводов и инфраструктуры, а также как пропагадисткий ресурс для контролирующего все это ФСБ, развернувшего на полуострове массовые репрессии против украинских граждан.

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"В конце пути – капитуляция"

Крымский экономист, эксперт неправительственной организации "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко утверждает, что вопрос поставок днепровской воды на полуостров является только первым пунктом в программе запросов России. "Второй пункт после воды – разблокирование торговли с оккупированной территорией. Третье – вы не поверите, но это так: активно идет поиск подходов к возобновлению железнодорожного сообщения [с Крымом. – Авт]. Вы слышите много слезных сочувствий. Но никто из них не скажет, что это – путь, в конце которого признание аннексии де-факто и отмена международных санкций. То есть капитуляция", – пишет Клименко.

За почти пять лет нахождения Крыма под контролем России ни проект по опреснению морской воды, ни протяжка водовода из Кубани, ни обустройство водоводов от источников подземных вод так и не были реализованы. Это доказывает, что проблема водоснабжения Крыма продолжает оставаться слабым звеном российских властей. А значит, козырем Украины, который важно не разменять на чьи-то частные интересы.