Операция "Бабченко", вина РФ за MH17 и "PornVPN": новости недели

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Фото: АП

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в российского журналиста Аркадия Бабченко в его киевской квартире и тот скончался по пути в больницу.

Полиция даже опубликовала фоторобот подозреваемого.

На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ.

Глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение на Бабченко заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на инсценировку.

По данным СБУ, за убийство Бабченко исполнитель получил 40 тыс долларов.

1 июня генпрокурор Юрий Луценко объяснил необходимость инсценировки убийства и сообщил, что правоохранители получили список из 47 человек, в котором имена журналистов, которые потенциально также могли стать жертвами покушения.

Президент Петр Порошенко поручил предоставить Бабченко и его семье круглосуточную охрану. Также на беседу в СБУ вызывали всех журналистов, которые есть в "списке 48". Им предлагали охрану и советовали быть осторожными.

Реакция коллег и друзей Бабченко в редакции телеканала ATR во время его появления на брифинге в СБУ:

Бабченко извинился перед друзьями и коллегами за беспокойство, которое причинил им.