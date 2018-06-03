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03.06.2018, 22:20
Операция "Бабченко", вина РФ за MH17 и "PornVPN": новости недели

Все самые важные новости украинской и мировой политики, общества, спорта и культуры за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net

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Операция "Бабченко"

Фото: АП

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в российского журналиста Аркадия Бабченко в его киевской квартире и тот скончался по пути в больницу.

Полиция даже опубликовала фоторобот подозреваемого. 

На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ.

Глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение на Бабченко заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на инсценировку. 

По данным СБУ, за убийство Бабченко исполнитель получил 40 тыс долларов. 

1 июня генпрокурор Юрий Луценко объяснил необходимость инсценировки убийства и сообщил, что правоохранители получили список из 47 человек, в котором имена журналистов, которые потенциально также могли стать жертвами покушения.

Президент Петр Порошенко поручил предоставить Бабченко и его семье круглосуточную охрану. Также на беседу в СБУ вызывали всех журналистов, которые есть в "списке 48". Им предлагали охрану и советовали быть осторожными.

Реакция коллег и друзей Бабченко в редакции телеканала ATR во время его появления на брифинге в СБУ:

Бабченко извинился перед друзьями и коллегами за беспокойство, которое причинил им.

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Теги: VPN, Израиль, гражданство, PornHub, аркадий бабченко, абрамович, бабченко
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