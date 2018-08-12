Роль Медведчука, спасти Сенцова, полет к Солнцу: новости недели

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Съемки фильма "Птах душі" (фото - facebook/stusfilm)

В Украине снимают фильм о репрессированном украинском поэте Василии Стусе. Однако накануне разгорелся скандал из-за того, что из сценария были вырезаны сцены с участием политика Виктора Медведчука, близкого к президенту страны-агрессора РФ Владимира Путина. Медведчук на советском политическом судебном процессе был адвокатом Стуса и на суде признал вину своего подзащитного вопреки его желанию.

Сцены при участии персонажа Медведчука были в фильме, подтвердил Детектору медиа член экспертной комиссии Госкино Алик Шпилюк. При этом глава Госкино Филип Ильенко отметил, они не занимаются цензурой и корректировкой сценария - это зона ответственности продюсера, режиссера и автора сценария.

По словам режиссера Бровко, сын Василия Стуса выступил против развития темы Медведчука, хотя сам Дмитрий Стус это отрицает. Также режиссер сказал, что была позиция прокатчиков, которые предупредили, что появление Медведчука приведет к тому, что "серьезные люди не захотят брать фильм в кинотеатры".

Съемки фильма "Птах душі" (фото - facebook/stusfilm)

Съемочная группа пояснила, что сцена суда, где Медведчук заявил о вине Стуса, была удалена из сценария после разговора с сыном погибшего поэта, который якобы заявил о том, что роль адвоката в судилище над его отцом не была важной.

"Понимая, что картина будет выходить в прокат в разгар предвыборной кампании, мы не хотели делать память о великом человеке инструментом политических влияний и аргументов", - отметила команда.

В последующем сообщении была прикреплена видеозапись со словами Дмитрия Стуса.

11 августа премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству культуры и Госкино разобраться со скандалом вокруг фильма об украинском поэте Василии Стусе и не допустить "подмены правды".

Спустя некоторое время съемочная группа сообщила, что "в ближайшее время сцена будет доснята", отметив, что "недостаточно ответственно подошли к анализу ее (сцены - ред.) значимости для общества" и готовы "почтить общественный запрос".

Василий Стус - один из самых активных представителей украинского культурного движения шестидесятников, за собственные убеждения о необходимости сохранения и развития украинской культуры был репрессирован властями СССР, его творчество было запрещено, а он сам был осужден к длительному пребыванию в местах лишения свободы, где и погиб.

Кроме этого, вокруг персоны Медведчука разгорелся еще один скандал.

Оксана Марченко (фото - аккаунт в Facebook)

8 августа журналисты ТСН телеканала 1+1 публично выступили против участия жены политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко в шоу канала "Танці з зірками" из-за его близких отношений с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным.

Позже Марченко официально заявила о своем участии в шоу .

"Друзья, несмотря ни на что, я решила принять участие в новом сезоне "Танцы со звездами" на 1+1", - написала она.

К сообщению Марченко прикрепила видеозапись, в которой говорит, что делает это "ради всех женщин".