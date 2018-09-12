Больше ада! Не надо мешать дружкам Путина разваливать Россию

Происходящее в России определенно прекрасно. Особенно если смотреть со стороны. Глава их Росгвардии (это такая себе национальная гвардия по-российски) вышел в эфир и языком подворотни пообещал «сделать отбивную» из Навального если он посмеет и дальше расследовать коррупцию этого самого гопника. При этом гопник замечательно похож на неудавшийся клона Путина, что, наверное, добавляет ему балов в московской иерархии. Учитывая, что гопник когда-то был одновременно охранником Путина и другом тамбовских, причем таким другом, что даже на похороны авторитетного товарища прийти не побоялся, то он, конечно, может и сделать отбивную, и коррупцией продолжить заниматься. Вон даже Скрипаля хотели убить не за то, что он предатель Родины, а за то, что помогал расследовать делишки этих самых тамбовских в Испании. Так что гопник вполне может и выполнить обещание.

Но уже и не важно. Важно, что считается нормальным, когда у тебя гопник отвечает за силовое ведомство высшего уровня и вхож в ближний круг Путина. В Украине много проблем со слабыми институтами и коррупцией, но представить подобное уже невозможно. Хотя при Януковиче такое могло и сойти с рук. Но теперь общество не позволит Авакову или его посипакам так общаться. Правда, общество пока позволяет Авакову и его посипакам торговать рюкзаками для национальной гвардии и потом сливать дела об их коррупции, но, во-первых, представить дела против гопника из Росгвардии или его сына невозможно априори, а во-вторых, сливают дела через Холодницкого и суды все-таки стыдливо и втихую. Так что "русский мир" постепенно выветривается из Украины. И пока в Украине сочетается одновременно и высокий уровень коррупции, и прозрачность. Долго сочетаться они не смогут. Кто-то должен будет победить. И нам надо сделать все, чтобы "русский мир" (а коррупция – его обязательная скрепа) окончательно проиграл.

Но "русский мир" продолжает править бал в Москве. С его хамством, насилием и скрепами. Причем полное впечатление, что этот же гопник Путина, чтобы два раза не вставать, заодно писал ответ-анализ о том, что это американцы просверлили им дырку в космическом корабле. Как раз его интеллектуальный уровень. И заодно он же придумал идею, что Захарченко убил ИГИЛовец, которого наняли СБУ и Правый сектор (50 на 50, что ли?). Жаль, про американцев забыли. Коллективный гопник. Интеллектуальная деградация, так присущая советской элите. С поправкой на то, что советская элита была не гопниками, а просто старыми партфункционерами, умеющими только лизать зады и бухать.

Такое разложение российской власти на руку Украине. Больше ада. Больше ада у твоего врага – лучше тебе. Тем более, что наше противостояние с Россией на текущем этапе – это противостояние экономик. Чья экономика выдержит дольше. И самое обидное, что все эти гопники при власти в России пока удачно сочетаются с хорошим менеджментом в экономике. А это дает возможность гопникам продолжать в том же духе. И тут главный вопрос – до каких пор? Когда они сорвутся? Ведь пока сочетаются вместе два совершенно разных мира. Гарвардские мальчики и гопники. Гарвардские мальчики хорошо выучили уроки кризисов, которые завалили СССР и потом били по России, и теперь эти мальчики ведут образцовую и выверенную экономическую политику. Настолько образцовую, насколько тебе позволяют гопники, нарывающиеся раз за разом на санкции и пугающие инвесторов и кредиторов. Отток капитала в России в этом году вырос в 3 раза, но резервы Центробанка все равно продолжают расти. И гопники пока не могут нанести тотальный ущерб экономике. А нас интересует именно то, когда они этот тотальный ущерб российской экономикие нанесут. Потому что Украина не вернет себе Донбасс и Крым до сих пор, пока Россия не окажется в разрухе.

Советский Союз не смог больше удерживать силой Польшу и Чехию, Румынию и Венгрию именно потому, что применение им силы стало невозможным, поскольку он нуждался в западных кредитах. Собственные деньги закончились. И Украина очень быстро освободит Донбасс, а все Пушилины убегут оттуда за два часа после того, как Россия снова приползет к Западу на коленях за деньгами. И только тогда, когда Россия снова протянет руку за кредитами МВФ, мы сможем думать о возвращении Крыма. Поэтому пока именно российские экономисты, менеджмент Центробанка России и министерства финансов, являются силами, удерживающими в российских руках Крым и Донбасс. Самое забавное, что забирали Крым и Донбасс гопники, чьи действия не поддерживались гарвардскими мальчиками. Поэтому нам надо больше Золотовых, больше Кадыровых, больше покушений на бывших разведчиков. Гопники должны окончательно победить гарвардских мальчиков. И только тогда мы вернем Донбасс и Крым. Поэтому - даешь больше ада.





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