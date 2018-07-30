Фейсбук придет - порядок наведет

Велик был год и страшен год по рождестве Христовом 2018, от начала же революции четвертый.

Грядут в Украине выборы, и стоять будет плач и скрежет зубовный по всему фейсбучику.

Знает Facebook, что может сделать, чтобы хоть немного снизить сей плач и скрежет. Но не знаем мы, сделает ли он это в Украине.

Пока что он делает это в Латинской Америке. У Цукерберга, похоже, решили сделать этот регион тестовой площадкой для отработки технологий борьбы с использованием его платформы для дезинформаций и манипуляций в контексте выборов. Перед недавними выборами в Мексике, например, они закрыли кучу страниц.

Следующие выборы в Бразилии, в октябре. Facebook только что накрыл и закрыл 196 страниц и 87 аккаунтов, которые были "частью скоординированной сети фейковых Facebook-аккаунтов и дезориентировали людей с целью сеять разногласия и распространять дезинформацию".

Одни теперь надежда, вера и упование: Facebook придет, порядок наведет.

А если серьезно, то украинский сегмент Facebook реально требует чистки. Ясно, что государству делать такого нельзя, это же посягательство на все святое. А вот самому Facebook - можно. Обиженным можно будет жаловаться в Лигу Наций. Уже после выборов, конечно.

(Источник)