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30.07.2018, 18:10

Фейсбук придет - порядок наведет

Фейсбук придет - порядок наведет
постоянный представитель Украины при Совете Европы

Социальные сети не могут больше игнорировать то, что их используют для информационных диверсий

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Велик был год и страшен год по рождестве Христовом 2018, от начала же революции четвертый.

Грядут в Украине выборы, и стоять будет плач и скрежет зубовный по всему фейсбучику.

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Знает Facebook, что может сделать, чтобы хоть немного снизить сей плач и скрежет. Но не знаем мы, сделает ли он это в Украине. 

Пока что он делает это в Латинской Америке. У Цукерберга, похоже, решили сделать этот регион тестовой площадкой для отработки технологий борьбы с использованием его платформы для дезинформаций и манипуляций в контексте выборов. Перед недавними выборами в Мексике, например, они закрыли кучу страниц.

Следующие выборы в Бразилии, в октябре. Facebook только что накрыл и закрыл 196 страниц и 87 аккаунтов, которые были "частью скоординированной сети фейковых Facebook-аккаунтов и дезориентировали людей с целью сеять разногласия и распространять дезинформацию".

Одни теперь надежда, вера и упование: Facebook придет, порядок наведет.

А если серьезно, то украинский сегмент Facebook реально требует чистки. Ясно, что государству делать такого нельзя, это же посягательство на все святое. А вот самому Facebook - можно. Обиженным можно будет жаловаться в Лигу Наций. Уже после выборов, конечно.

(Источник)

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Теги: вмешательство в выборы, facebook, социальная сеть, информационная война
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