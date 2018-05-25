Как Порошенко уклоняется от создания антикоррупционного суда

Те, кто рассуждает о провале реформ в Украине, игнорирует расследования, которые ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). НАБУ стало первым правительственным агентством, которое на практике поставило под вопрос безнаказанность высокопоставленных коррумпированных чиновников в Украине. НАБУ ведет расследования против должностных лиц, которые ранее считались неприкосновенными, - и даже берет их под арест.

Однако НАБУ сталкивается с серьезнейшим препятствием: безнадежно коррумпированной судебной системой Украины. Исследование, проведенное Центром противодействия коррупции (ЦПК) и Реанимационным пакетом реформ, показало, что судьи используют самые разнообразные методы - от отказа в ордерах на обыск до восстановления на государственных должностях людей, подозреваемых НАБУ, - для того, чтобы помешать расследованиям. Результаты очевидны: несмотря на то, что с 2015 года в суды направлены сотни уголовных дел, НАБУ так и не смог добиться осуждения никого из их влиятельных фигурантов.

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Создание по-настоящему независимого суда для борьбы с коррупцией, который будет рассматривать расследованные НАБУ дела и, в конце концов, даст украинцам шанс привлечь к ответственности своих коррумпированных политиков, должно стать следующим логическим шагом. Законопроект, согласно которому будет создан Специализированный антикоррупционный суд, пробивается сейчас через Верховную Раду, и эксперт ЦПК Анастасия Красносильская считает, что финальное голосование по нему состоится 5 июня - или сразу после этой даты.

Успех или провал антикоррупционного суда в конечном счете сводятся к процедуре отбору судей. Абсолютно необходимо, чтобы международное сообщество получило право вето на назначение в него неквалифицированных судей.

К сожалению, команда президента Петра Порошенко не оставляет попытки саботировать этот процесс. В законопроекте предусматривается, что состоящая из 16 членов Высшая квалификационная комиссия, контролируемая президентом, будет заниматься окончательным отбором судей, а совет международных экспертов из семи членов получит право ветировать назначение не соответствующих требованиям, по его мнению, кандидатов. Кроме того, законоапроект предусматривает также проведение совместных сессий комиссии и совета, состоящих из двадцати трех членов, у которых будет право отменить вето. И это все серьезно осложняет.

Иностранные партнеры Украины хотят, чтобы закон требовал для преодоления вето не менее двадцати голосов. В этом случае международный совет семью голосами из двадцати трех был бы способен предотвращать снятие вето. Однако команда Порошенко хочет, чтобы закон требовал для этого только шестнадцать голосов, и это означает, что единогласным решением одних только членов Высшей квалификационной комиссии вето международного совета можно будет преодолеть.

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Красносильская выражает осторожный оптимизм, так как считает, что партия Юлии Тимошенко Батькивщина, большая часть Народного Фронта, Самопомощь и даже часть депутатов блока Петра Порошенко хотят на уровне закона гарантировать международным экспертам сильное блокирующее меньшинство. "Они осознают уровень общественного запроса и не видят возможности игнорировать его", - утверждает Красносильская. "Предотвратить создание по-настоящему независимого антикоррупционного суда пытаются в основном Порошенко и его ближайшие соратники".

Однако это не должно усыплять опасения Запада. Красносильская отмечает, что хотя в законопроекте описывается структура антикоррупционного суда, сам по себе законопроект не предусматривает его создание. "Для создания суда согласно Конституции Порошенко должен будет предложить еще один законопроект, который еще до того, как будет передан в Раду, должен быть рассмотрен Высшим советом юстиции. Порошенко может попытаться отложить этот второй законопроект на осень, чтобы тем самым еще более затянуть процесс", - говорит она.

Кроме того, можно утверждать, что единственный способ по-настощему обеспечить независимость антикоррупционного суда - дать возможность принимать непосредственное участие в наборе и утверждении судей международным экспертам, возможно, даже составив из них большинство отборочной комиссии. В противном случае Высшая квалификационная комиссия может просто назначать одного "непрходного" судью за другим, а совет будет налагать вето на каждое из этих назначений. Возникнет затор, который еще больше задержит и без того затянувшееся создание суда.

Представляется, что сочетание НАБУ и по-настоящему независимого антикоррупционного суда полностью изменит картину борьбы с коррупцией в Украине. Крайне важно, чтобы западные партнеры Украины и доноры смогли это обеспечить.

Колонка опубликована на сайте Atlantic Council

в рамках проекта UkraineAlert

Перевод LIGA.net с ведома и разрешения правообладателя

Джош Коэн - бывший сотрудник USAID, специалист по реформам в пост-советских странах. Пишет для Reuters, Foreign Policy, Washington Post и других изданий.