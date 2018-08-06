Медиа-отравление по-российски: пропаганда как самоуничтожение

Пропаганда убивает - и не только тех, против кого она направлена. Это стало такой же банальностью, как и упоминание в этом контексте казни в 1946 году по приговору Нюрнбергского трибунала Юлиуса Штрейхера, редактора нацистской газеты "Der Stürmer". Штрейхер был единственным из подсудимых, которого трибунал приговорил к смерти не за военные преступления, а за печтаную пропаганду.

"Der Stürmer" Штрейхера был мощнейшим генератором ненависти к евреям - ненависти настолько разнузданной, что временами это даже вынуждало рейхсминистра пропаганды Геббельса возвращать его в "более разумные" границы (и это при том, что Геббельс и сам был законченным антисемитом). Выступая в суде, Штрейхер говорил, что он действительно призывал к уничтожению еврейского народа (учитывая приобщенные к делу подшивки его газеты, это было невозможно отрицать), "но вовсе не к буквальному уничтожению", и что он не может отвечать за то, что кто-то понял его статьи как прямое руководство к действию. Как известно, трибунал его аргументы во внимание не принял, и признал деятельность Штрейхера преступлением, заслуживающим смертной казни.

Стоя под виселицей, Штрейхер несколько раз крикнул "хайль Гитлер" - в последний раз уже с мешком на голове и петлей на шее. Никто из подсудимых, кроме него, такой преданности фюреру перед смертью не продемонстрировал. Пропагандист Штрейхер в этом смысле оказался большим нацистом, чем они все.

И это вовсе не удивительно. Штрейхер свято верил во все, что он писал. Он был мерзким типом - еще в 1930-е годы он совершенно не скрывал своей аморальности, чем вызвал брезгливое к себе отношение многих высших чинов рейха, мнивших себя аристократами, - но при этом лживым фарисеем он не был. Мир для него выглядел именно таким, каким он его описывал в статьях и выступлениях - с "высшими" и "низшими" расами, "всемирным заговором евреев" против Германии и фюрером как "единоличной вершиной человеческой истории".

Нацистская пропаганда в какой-то момент стала для Штрейхера единственно возможным мировоззрением. Он был не только "толкачом" идеологической дури, но постоянным ее потребителем.

В разных вариациях этот же сюжет - пропагандист, который "подсаживается" на распространяемое им вранье, даже если изначально относится к нему иронически, - повторялся затем многократно.

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Еще более наглядно этот эффект виден на примере государства, для которого инструментом актуальной политики становятся информационные манипуляции и прямые фальсификации. Российские сетевые "фабрики троллей", например, имитируют в промышленных масштабах поддержку совершенно не соотносящихся с реальностью идеологических тезисов - вроде засилия "либерального фашизма" в Европе, "российского нравственного превосходства" над "загнивающим Западом" или развала СССР из-за "антироссийского мирового сговора". Те же самые темы разгоняет российская телевизионная и прочая медийная пропаганда. Режим, который поддерживает распространение таких тезисов, так или иначе оказывается вынужден брать их в расчет для самого себя - как реальные и значимые факторы (как минимум во внутренней политике). И фальшивая реальность пропаганды становится для него основанием для принятия практических решений.

Например, чтобы снять с себя ответственность за сбитый российским БУКом над Донбассом пассажирский рейс, российская пропаганда породила множество фейковых версий этой трагедии. Ни одна из этих версий даже отдаленно не претендовала на достоверность, основной их задачей было, видимо, максимальное засорение темы для внутренней аудитории, чтобы вскрытые следствием реальные обстоятельства трагедии просто "утонули" в информационном шуме. Но прямым следствием этой "операции информационного прикрытия" стало то, что для России стало невозможно дать официальное согласие на участие в работе международной комиссии по расследованию. Заинтерованность в сохранении фейковой реальности сделала для Кремля недоступными варианты, наиболее адекватные реальности настоящей. Идиотский поступок Путина, который под запись показал Оливеру Стоуну заведомо фейковую видеозапись как "доказательство", в этом контексте даже не выглядит чем-то заслуживающим особого удивления - это лишь частное проявление куда более общей картины добровольного самообмана российского государства.

Само собой, невозможно принимать адекватные практические решения, основывая их на неадекватном восприятии реальности (пример Третьего Рейха в этом смысле чертовки нагляден). Осознавая это, режим, пытаясь ослабить эффект такой неадекватности, будет пытаться грести сразу в двух направлениях - одной рукой генерить с "идеологической" целью все больше фейков и пропагандистских манипуляций, а другой - цепляться за реальность, которая этим фейкам откровенно противоречит. Напряжение между фейками и реальностью при этом неизбежно будет нарастать - пока, в конце концов, дело не кончится конфликтом этих двух мировосприятий. Конфликтом, по итогам которого Россия вынуждна будет отказаться или от фейков (как это уже было в 1991 году с СССР), или от реальности (как это произошло с Северной Кореей).

До тех пор речь, в сущности, будет идти о медийном самоотравлении российской власти (про информационное здоровье населения страны говорить уже трагически поздно). Неадекватное восприятие Кремлем реальности его оппонеты могут, конечно, расценивать как стратегическое преимущество (хорошо, когда противник теярет способность выстраивать рациональные стратегии), однако потерявший связь с реальностью тролль с ядерной дубиной - это крайне серьезная угроза, которой ни в коем случае нельзя пренебрегать.

С Третьим Рейхом в этом смысле истории повезло - рассказывают, что разработку ядерного оружия Гитлер запретил именно из-за неадекватного мировосприятия: фюрер опасался, что ядерная реакция может растопить "мировой лед", внутри которого, согласно принятым в нацистской верхушке мистическим возрениям, якобы находится наш мир.

И последнее, на закуску. В 2017 году проходивший в Москве Всероссийский съезд в защиту прав человека учредил "антипремию" имени того самого Юлиуса Штрейхера. Ее будут присуждать представителям российских СМИ, "внесшим наибольший вклад в атмосферу ненависти и лжи". Жест, конечно, символический, но сил на что-то более действенное у страны, отравленной собственной пропагандой, уже нет.