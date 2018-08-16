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16.08.2018, 10:24

Приглашение ко лжи. Почему Россия не способна на диалог

Приглашение ко лжи. Почему Россия не способна на диалог
Председатель правления общественной организации Майдан Закордонних Справ

Запад видит в диалоге инструмент для поиска компромисса, Россия - только инструмент обмана

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Говорили вчера с представителями одной западной структуры, в названии которой есть что-то о диалоге, а в миссии - "урегулирование конфликтов"

С "диалогом" у нас концептуальная засада.

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В Украине немние понимают, что политический Запад - это толерантность, компромисс, а затем - диалог. Они на Западе тоже умеют воевать и враждовать. Давно этого не делали всерьез и на собственной территории, не хотят, но умеют. Однако концепция самообороны и войны в их понимании не делает концепцию диалога менее актуальной.

Политический Восток, самым брутальным представителем которого сегодня является Россия, воспринимает диалог не как суть и квинтэссенцию политики, а лишь как один из доступных инструментов политики и войны - как средство обмана.

Кстати, эта проблема существует и в украинской внутренней политике. Мы все еще не собираемся друг с другом договариваться, а питаем надежды или принудить, или обмануть. Но, это как говорится - наши внутренние проблемы, затрагивающие внешний мир только в период переговоров с МВФ.

В отношении России все значительно хуже. Диалог, как часть стратегии обмана, используется Россией в отношениях со всеми внешними партнерами и считается нормой и российской элитой, и широкими массами (и на внутренней арене, и на внешних). И поскольку к диалогу россияне склонны прибегать исключительно для поиска оптимального способа победить "партнера", искренние Западные приглашения к диалогу они воспринимают как проявления слабости или попыток компенсировать недостаток воли и возможностей противостоять России. Поэтому призывы России к диалогу работают как предложение ей и далее наращивать давление.

И Запад, раз за разом, призывая Путина к диалогу, тем самым только ухудшает и свою, и нашу ситуацию.

Также Россия активно использует призывы к диалогу для подавления настороженности, готовности и воли противника к сопротивлению и самозащиты. Все призывы "голубей мира" в Украине являются ни чем иным, как способом демотивировать украинцев защищаться - "какой смысл в войне, которая все равно закончится миром? нужно договариваться".

Это создает иллюзию, что чем больше диалога и переговоров, тем меньше войны.

Но невозможно договориться с тем, кто не хочет и не собирается выполнять договоренности.

Поэтому сегодня единственной темой, которую я бы продвигал в "диалоге" с россиянами, был бы вопрос "на каких условиях Россия готова взять на себя ответственность за войну в Украине"?

Это проблема ключевая. Пока Россия не согласится с тем, что она ответственна за эту войну, никакого мира и никаких договоров с ней быть не может. Точнее, может. Но эти договоры будут мало чем отличаться от Переяславского договора - и по сути, и по последствиям для Украины.

Наши западные гости вчера кивали. Ну, дай Бог.

(Источник)

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Теги: политические стратегии, дипломатия, переговоры с россией
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