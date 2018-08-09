Триумфальные отступления Дональда Трампа

“Огонь и ярость”, “свести к нулю экспорт Ирана”, “тарифы на все китайское”, “последствия, которые немногим довелось пережить” – все эти звучные угрозы Дональда Трампа систематически трансформируются в рукопожатия, объятия и внезапные вспышки взаимопонимания с его противниками", пишет британский экономист Анатоль Калецки в новой колонке "Trump’s Victorious Retreats".

Калецки считает, что именно такая последовательность действий выглядит сегодня самым типичным сценарием участия администрации США в международных процесах. Причем характерно, что Трамп каждый раз давал задний ход, ни в одном случае даже не попытался добиться результата, на котором первоначально горячо настаивал.

Фактический отказ от усилий по устранению угрозы северокорейского ядерного оружия подается Трампом как очевидная дипломатическая победа. Прекращение угроз введения тарифных санкций в отношении Европейского Союза после теплой встречи с Жан-Клодом Юнкером - тоже грандиозная победа. Предложение саммита США–Иран "без каких-либо предварительных условий" - блистательное достижение. И, наконец, намек на то, что эскалация тарифной войны с Китем - на самом деле лишь пролог для возобновления переговоров.

Подход Трампа можно описать как "грозко вопи и размахивай при этом белым флагом". И хотя со стороны это выглядит безответственно и трусливо, для США это может оказаться наиболее эффективной и рациональной стратегией

Так может быть, задается вопросом Калецки, в этом и заключается смысл принятого Трампом подхода к международным политическим и экономическим отношениям? Может, смысл этого подхода в том и заключается, чтобы "сдать" как можно больше позиций, для удержания которых у США больше просто нет ресурсов, но при этом "продать" своим избирателям эти отступления как впечатляющие стратегические победы?

"Подход Трампа противоположен известному изречению Теодора Рузвельта "говори тихо, но держи в руках большую дубину". Мodus operandi Трампа можно описать как "грозно вопи и размахивай при этом белым флагом". И хотя со стороны выглядит это безответственно и трусливо, это может оказаться для США наиболее политически эффективной и рациональной стратегией", - допускает Калецки.

Автор предлагает рассмотреть ситуацию в следующем ракурсе: Соединенные Штаты сейчас являются глобальным гегемоном, но в состоянии упадка, поэтому избирателям США, вероятно, представляется вполне разумным избегать серьезных экономических или военных затрат в погоне за целями во внешней политике, которые заведомо недостижимы - например, такими, как сдерживание Китая. А раз американцы больше не готовы платить за глобальное превосходство, то скрытое отступление является лучшей политикой, чем наращивание консервативного давления, которое вызвало бедствия в Ираке и Афганистане, или либеральный интервенционизм, который поддержал "Арабскую весну" и привел к катастрофической ситуации в Сирии и Ливии.

Калецки отмечает, что в такой ситуации очень важной оказывается "способность Трампа превратить отступления США в свои личные политические победы", которая вполне наглядно проявилась в истории его переговоров с Северной Кореей и фактическим согласием передать России контроль над Сирией. "Вероятно, - пишет автор, - проведения подобной же политики следует ожидать в отношении Китая и, возможно, Ирана и Украины, поскольку это отражает геополитические и экономические реалии – и, что наиболее важно для Трампа, - усиливает его личные позиции".

Как экономист, Калецки находит аргументы в пользу такого предположения именно в экономике. "Трамп, - пишет он, - вероятно, понимает, что тарифный протекционизм болезненно скажется на потребителях США. И чем ближе экономика США к полной занятости, тем больше затраты на протекционизм покрываются потребителями США, а не китайскими экспортерами". Именно поэтому, считает он, все протекционисткие заявления Трампа, обусловленные ожиданиями его электората, на практике обречены остаться лишь заявлениями - а начатые им с этими лозунгами торговые войны закончатся отступлениями к статус кво.

Однако эти отступления, прогнозирует Калецки, будут для Трампа "триумфальными", так как он не упустит случая подать их как свои "фантастические" победы. "На протяжении своей карьеры Трамп понимал, что видимость важнее, чем реальность, и это нигде не проявляется сильнее, чем в современной политике США. Трампу удается завоевать поддержку, давая нереалистичные обещания, а затем снова выглядеть победителем, "прагматично" признавая их нереализуемость".

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"Именно так и работает трамповское "искусство заключать сделки", - ядовито иронизирует Калецки, - "сначала объявляете войну, потом восстанавливаете мир, а лавры получайте и за то, и за другое".