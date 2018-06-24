Убрать Свидетелей: религиозные преследования в РФ

В России сажают за решетку из-за «неправильной» веры – уже семь верующих Свидетели Иеговы находятся за решеткой, в СИЗО, еще один находится под домашним арестом, больше десятка – под подпиской о невыезде. Дела против верующих возбуждены по статье Уголовного кодекса РФ за экстремизм, предусматривающей до 10 лет лишения свободы.

Можно по-разному относиться к этой вере. Но речь идет об очевидном ущемлении свободы вероисповедания. Современная Россия возвращается к порядкам времен СССР, когда Свидетели Иеговы были запрещены, и присоединяется к когорте следующих стран с таким же запретом: Сомали, Северная Корея, Афганистан, Таджикистан, Туркменистан, Иран, Ирак и др.

Происходят гонения и «рейды», как правило, по следующей схеме. К мирным людям, последователям религии Свидетели Иеговы, врываются омоновцы в масках с автоматами, бросают на пол, надевают наручники, изымают личные вещи, документы, фотографии, деньги.

Для понимания, конкретный пример проведения «обыска» у жителя Новороссийска, Свидетеля Иеговы Игоря Ходуса, в его доме (ул. Бригадная, 6). Рассказывает его жена Ирина:

«В 9 утра к нам в дом постучали в дверь. Мы были дома вдвоём с дочерью Аней. На мой вопрос «кто там?» сказали «откройте полиция, не то выломаем дверь». Я попросила показать удостоверение. Полицейский сказал, чтобы я открыла дверь и тогда он покажет. Я открыла дверь, он предъявил удостоверение и ордер на обыск.

Вошли семь человек, среди них был капитан полиции, который возглавлял группу, два омоновца в масках, понятые и эксперты. На мой вопрос, что они ищут, они ответили, что ищут моего мужа и его личные вещи. В ходе обыска были изъяты книги, электронные устройства, телефоны, флешкарты, личные записи, блокноты. Мой муж Игорь Ходус в то время находился на отдыхе. Так же они заявили, что мой муж подозревается в «организации деятельности экстремистской организации».

Также известны множество случаев увольнения с работы только за участие в организации Свидетели Иеговы. Российские силовики также «отжимают» их недвижимость. Из-за незаконного запрета, нарушающего принципы права, под угрозой сотни тысяч сторонников этой религии.

Как известно, Свидетели Иеговы отказываются от службы в армии. А в путинской России, отправляющей «пушечное мясо» на Донбасс и в Сирию, это неприемлемо. По сути, Кремль решил устранить конкурента про-ФСБшной Русской православной церкви, которая давно используется властью как инструмент для мобилизации маргиналов на войны, развязанные Россией.