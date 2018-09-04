Унесенные "Ветерком": система устранения главарей террористов

Александр Захарченко, как показали события последних дней, имел взрывную натуру - и этим он похож на других своих "коллег по цеху" из Донецкой области. Именно из Донецкой - луганские коллеги предпочитают другой способ ухода: они любят политические шоу с обвинениями в предательстве - и далее либо смену места жительства, либо аккуратную смерть без осколков.

Но вернёмся в славный город Донецк. В минувшее воскресенье состоялась пышная церемония прощания (это, кстати, тоже региональная особенность), звучали слова "не забудем, не простим" и рассказы о героизме. Поведение Захарченко действительно можно назвать героическим или героически-необдуманным: было множество ясных сигналов о надвигающейся буре, но "лидер ДНР" пренебрегал ими до самого взрыва в кафе "Сепар". Попробуем очертить логику событий последнего года.

Ничто не предвещало беды?

Если бы я работал в сфере информационного сопровождения украинского президента, я бы уже давно запускал слухи о "долгой памяти" и "длинных руках гаранта". Причём использовал бы именно тот тезис, за который Пётр Алексеевич давеча просил прощения - обещание быстро завершить АТО. Помните, тогда, в 2014-м, ему оппонировали достаточно яркие личности, получившие контроль над городами и весями славного Донбасса. С тех пор утекло достаточно воды, Порошенко по прежнему сидит в своём кабинете на Банковой, а вот у его оппонентов как-то не заладились отношения с судьбой. На тот свет один за одним пошли такие сказочные персонажи как Бэтмен (Беднов), Призрак (Мозговой), Гиви (Толстых), Моторола (Павлов), Малыш (Ищенко), Коммунист (Киселёв), Казак (Дрёмов), Мамай (Мамиев). И это лишь вершина айсберга. Если копнуть глубже, список можно дополнить не одним десятком фамилий.

"Представители" Донецкой области выбирали "уход с салютом" либо внезапную "преждевременную" смерть дома, как это случилось с Болотовым или Маковичем. А вот люди, отметившиеся в Луганске, любили тир и оружие - видимо, начитались про российские дуэли XIX века. Вторая сюжетная линия для данной группы так же имеет "российские корни" - как верные сталинцы, они любили умирать в подвалах МГБ. Подобную участь выбрал товарищ Цыплаков и чуть было не реализовал "коммунист"-Киселёв. Повезло - "время Плотницкого вышло", а с ним на волю вышел и коммунист. Было, правда, и исключение из правил. Помните такого Жилина из "Оплота", который в 2014-м дружил с Захарченко? Судьба его оказалась пророческой для "Захара" - умер в подмосковном кафе с весёлым названием "Ветерок".

Так вот, на месте пиарщиков Банковой, я бы давно внедрял мнение, что эти люди когда-то сильно обидели доброго внутри и мягкого в душе президента. На официальном уровне, естественно, демонстративно бы утверждал, что украинские спецслужбы тут ни при чём. Например: "Захарченко взорвали. Это, естественно, не мы - мы не работаем так. Но таки имеем заметить - когда-то давно Захар отказался от предложения решить всё миром..."

Однако мы имеем то, что имеем: токсичных лидеров на сепаратистском Донбассе практически не осталось, а значит, путь к "прямым переговорам с ЛДНР" открыт. Именно этот путь будут активно предлагать российские политики после использования "взрывной паузы", которую они взяли после инцидента с сепаром в кафе "Сепар". Захарченко был последним из динозавров, и будь он поумнее - он бы заметил логику происходящего. Хотя, возможно, он что-то подозревал.

Логика взрывного Захарченко

После 2015 года, когда стало понятно, что "ЛДНР" - это на несколько лет, в Кремле осознали, что за этот "праздник непослушания" платить придётся им. Но они недооценили одного очень важного фактора: Донбасс - это Украина. И если, критикуя киевские власти, русские не устают вспоминать коррумпированность чиновников, то что уж говорить о коррумпированности ребят, которые жили в самом ядре, сакральном регионе, где формировались коррупционные подходы, распространившиеся потом на всю верхушку властной элиты. Естественно, их распространение не было бы возможно без благодатной почвы: украинцы всегда любили страну и ненавидели государство, а фраза "кум - больше чем родственник" понятна здесь каждому. Но суть в другом: пытаясь создать видимость местной, самостоятельной власти, русские, образно выражаясь, вылизали чашку Петри, в которой размножалась опасная культура коррупции. В составе Украины для воровства были хоть какие-то ограничения - по крайней мере, нельзя было вмешиваться в сферу действия олигархического договорняка. В "ЛДНР" всякие рамки пали вместе с падением украинского флага. Социальные лифты подняли тех, кого даже гении местной коррупции считали "рвачами и авантюристами". То, во что РФ попала, она поняла уже по судьбе первых (ещё полностью оружейных) конвоев, заезжавших на Донбасс в конце 2014 - начале 2015 года. Даже до "фронта" доходило не всё, не говоря уже о "мирном населении".

Таким образом, перед Москвой возникла задача создать управляемую структуру. По "счастливому совпадению" это желание совпало с внезапным падежом среди "полевых командиров", "атаманов" и прочей шелухи. Исключение - самые хитрые, успевшие уехать в РФ ещё до начала масштабной мясорубки. Дальше ведь стало хуже. Звезда "героя ДНР" - как чёрная метка, потому что в России и в совке герои были только дохлые, а живые герои часто опасны.

Одним словом, систему вроде построили, своих людей поставили. И даже видимость нормальной жизни организовали. Но вот беда: у "своих людей" тоже есть кум, которому хочется кушать. Москва далеко - кум близко. Так начался распил. Пока русские опомнились, наступил 2017 год. Первыми взялись за Луганск - там и граница большая. Как вы думаете, какая самая мощная структура власти в так называемой "ЛНР"? МГБ? Нет - таможенный комитет, который выведен в отдельное ведомство. Ибо напрягала контрабанда и поставка всего что только можно через границу. Соответственно, в первую голову разобрались с Плотницким. Товарищ мог повторить судьбу почивших, но оказался умным - сдал "потоки, явки и пароли" за что получил возможность спокойно заниматься бизнесом в Воронеже. Хотя пару дней назад уже появились сомнения - не случился ли с ним нечастный случай, уж слишком давно бывший руководитель "ЛНР" не появлялся на телеэкранах.

Захарченко ещё тогда, год назад, должен был понять, что его ждёт. Не понял. Поэтому кремлёвские кураторы начали зажимать гайки.

Вначале отлучили "лидера ДНР" от непосредственного руководства силовым блоком. Да и сами силовики из различных ведомств подчинялись напрямую своим кураторам, а не так называемому "правительству ДНР".

Следующий этап - зачистка "автономных" военизированных формирований. Вы будете смеяться, но за 5 дней до подрыва Захарченко в Донецке ликвидировали "незаконное вооружённое формирование" - батальон Прилепина, о котором ещё в конце 2017 года в возвышенных тонах писало РИА "Новости". Сам "писатель" оказался умным - ещё 9 июля вернулся в РФ, заявив, что ушёл из батальона и постарается стать "недостающим звеном" в коммуникации между "ДНР" и РФ. Важная роль, учитывая, что Захарченко откровенно напрягал кураторов.

С Захарченко, надо отдать должное, пытались поговорить. Вначале позвали в Крым на встречу "руководства народных республик с руководством Крыма и РФ". Захарченко заявил, что ранен. Но и тут интересно - российские "Вести" быстро опровергли заявление, написав о "плановой операции".

Во время разборок с батальоном Прилепина "лидер ДНР" также исчез - появился в Цхинвали куда мотнулся якобы с государственным визитом.

Но тучи сгущались над Захаром и над его подельником Ташкентом (который курировал как раз контрабанду). Они это знали, и вот совпадение - за 2 дня до взрыва прошла информация, что брат Захарченко быстро уехал с территории "ДНР", а вслед за ним собралась и дочь Ташкента.

Одним словом, люди в Донецке оказались упёртыми и непонятливыми. Запахло жареным, и этот запах вскоре материализовался взрывом сепаров в кафе "Сепар". Следующие события не менее эпичны.

РФ заявляет об акте государственного терроризма и даже возбуждает уголовное дело. Естественно, виновны злобные укры и их американские кураторы. Путин говорит о том, что виновные будут покараны.

Но вот незадача: если есть теракт и ты хочешь разобраться - высылаешь следователей. Но в Кремле настолько верят в профессионализм силовиков "ДНР", что следственную группу якобы высылают (правда, пока об этом есть информация только из одного источника)... аж через двое суток - когда в кафешке уже убрались, а Захарченко похоронили. То есть, ни экспертизы на месте, ни участие во вскрытии следакам не нужны.

Зато сгустились тучи над "Республиканской государственной службой охраны ДНР" - личной гвардией Захарченко. Издание Росбалт, описывая выезд следственной группы, приводит следующие слова "осведомлённых людей": "Российский президент сказал: найти и наказать. Многие до сих пор винят директора РГСО и руководителя "лички" Захара. Эта смерть — некомпетентность полная". В связи с этим сразу вспоминается цитата из новости о разоружении батальона Прилепина, которую приводил телеграм-канал руководства "народного фронта новороссии": "Данный шаг - не первый в деле наведения порядка с оружием на территории ДНР. По итогу оружие должно остаться только у корпуса, МВД и МГБ. И никаких "личных охран", состоящих из вчерашних стриптизеров и неврастеников. Инициатива разоружения НВФ исходит из Москвы. Местные царьки активно сопротивляются, но силы неравны". РГСО, как вы заметили, в списке тех, кому разрешено быть вооружёнными, нет. Вот и получается, что местный царёк был против, но силы были не равны. Значит, в ближайшие месяцы закончится разоружение всех неподконтрольных напрямую Кремлю вооружённых формирований.

На этом фоне Кремль берёт паузу в процессе переговоров в нормандском формате. Разумно, если посмотреть на события 2018 года - Россию назвали оккупантом и агрессором официально в документах ПАСЕ, Европарламента, НАТО и ООН. Это значит, что вариант переговоров, при которых в финальных документах Кремль будет выступать как "гарант", но никак не "участник конфликта" затруднителен. Тем временем партнёры давят. И тут смерть Захарченко, вой про терроризм и обиженная мина. Есть пару месяцев, за которые можно просмотреть свои тезисы, чуть подправить позицию и соизволить согласиться на продолжение разговора. Причём согласие уже можно подать как уступку партнёрам. И дальше предлагать, чтобы Киев договаривался не с РФ, а с "ЛНР" и "ДНР", тем более, что там не осталось ни одного руководителя, разговор с которым вызвал бы возмущение большинства населения - фамилии новых не особо зашкварены, а ведут себя они тихо и незаметно.

Бинго! И в таком случае не так важно - "воскреснет" ли Захарченко в далёких краях или нет, он уже отыграл своё, его нет в Донецке и можно начинать новую партию. Если вдруг ему повезло, он жив и засветится раньше времени - хвосты подчистят. Но я почему-то думаю, что так рисковать в Кремле не стали бы - проще организовать по-настоящему еще одного "унесённого ветерком" сепара, чем потом подчищать хвосты.