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15.09.2018, 20:25
Военная телепатия, байк-беспилотник, робо-брюки: технохиты недели

Все важные и интересные изобретения и техно-рекорды за минувшую неделю  - в обзоре LIGA.net.

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Нейросистема для управления техникой силой мысли

Фото: DARPA


Технология N3, The Next-Generation Nonsurgical Neurotechnology, позволяет отправлять и получать информацию с помощью мозговых волн, а также силой мысли удаленно управлять военной техникой. Над этим работают в одном из подразделений Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), передает Spectrum.

Новая технология не требует хирургического вмешательства и может использоваться даже без простых инвазивных процедур. Подробного описания разработки пока нет, известно только, что N3 использует сигналы мозга, магнитное излучение и оптические сенсоры. Нейросистема, фактически, представляет собой компьютерный интерфейс человеческого мозга.

Нехирургическая нейротехнология высокой точности труднодостижима, но становится реальной, благодаря недавним успехам в биомедицинской инженерии, нейронауке, синтетической биологии и нанотехнологиях.

В DARPA считают, что внедрение программы в военную отрасль снизит риски для солдат, а также позволит находиться в бою людям с ограниченными возможностями.

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Наталья Медведева
редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: технологии, вооружения, изобретение
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