Где оправдательные приговоры? Презумпция невиновности и практика

В 2016 году местными судами было оглашено приговоры в отношении 86 744 лиц. Из них оправдали 314 человек, что составляет 0,36%. В 2017 году процент оправдательных приговоров составил 0,29%. По аналогичным данным в США и Британии количество оправдательных приговоров в десятки раз больше.

Тема оправдательных приговоров в Украине чаще всего поднимается при подведении годовых итогов работы судебных и правоохранительных органов, а также в преддверии общественных мероприятий правозащитных организаций на разном уровне - от районного до межгосударственного. Причины низких показателей по количеству оправдательных приговоров называют разные, но результат обсуждения этой темы всегда один и тот же: необходимо что-то менять.

Как показывает практика, в уголовных производствах с потенциальным оправдательным приговором часто принимаются судебные решения, которые нельзя считать оправданием обвиняемых.

Разберем три истории, каждая из которых очень непростая и все еще остается на слуху. Эти истории горячо обсуждали в адвокатских кругах, о них дискутировали судьи, прокуроры, а также другие профессионалы, имеющие отношение к уголовному процессу. Высказывались и продолжают высказывать разные мнения, каждое из которых по-своему обосновано, но оправдательного приговора, вступившего в законную силу, по этим производствам пока еще нет (или уже не будет), хотя юридические и формальные основания для него все же есть.

История первая. Подрывники храмов

Весной 2013 года районный суд огласил приговор троим молодым людям по целому букету статей уголовного кодекса, которые охватывали такие составы преступлений: повреждение религиозных сооружений и культовых домов, умышленное уничтожение имущества путем поджога или взрыва, или другим опасным способом, оконченное покушение на убийство, совершенное способом, опасным для жизни нескольких лиц. Своей вины обвиняемые не признали.

Надлежащих и допустимых доказательств совершения этого преступления, по мнению общественности, не было. Тем не менее, суд признал виновными троих обвиняемых за совершение взрыва в одном из храмов и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Суд апелляционной инстанции исключил из приговора обстоятельства, отягчающие наказание, а также ряд недопустимых доказательств, однако оставил наказание без изменений.

После Революции Достоинства 27 февраля 2014 года был принят Закон "О внесении изменений к Закону Украины "О применении амнистии в Украине" о полной реабилитации политических узников", где указывались фамилии и имена троих обвиненных молодых людей, которые подверглись уголовному преследованию. Их, конечно же, освободили из мест лишения свободы, а определением от 26 марта 2015 года Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел отменил приговоры судов низших инстанций. Почему? Потому что нижестоящие суды нарушили принцип неизменности состава суда, что привело к вынесению приговора незаконным составом суда!

Финал истории – закрытие уголовного производства по делу постановлением суда в конце прошлого года на том основании, что в УПК Украины в редакции 1960 года не предусмотрена процедура рассмотрения уголовных дел, где государство поддерживает обвинение лицам, освобожденным от наказания.

Вот так, из-за закрытия производства по делу, не удалось провести в полной мере судебное рассмотрение обстоятельств, достаточных, по мнению стороны обвинения, для подтверждения виновности лиц. Хотя, потенциально и обоснованно все ожидали в этом производстве именно оправдательного приговора.

История вторая. Помилование Президентом Украины

Беспрецедентный случай в истории уголовного права Украины: акт помилования Президентом Украины женщины, которая отбывала пожизненное заключение за убийство. Она не признала своей вины, поэтому в силу закона не могла просить о помиловании. К Президенту обратились известные адвокаты, а также народный депутат Украины.

Осужденная за, якобы, убийство двух лиц на пожизненное заключение отбыла в колонии наказание в общей сложности более 20 лет. Героиня данной истории была первой женщиной в Украине после 1991 года, которая получила столь суровое наказание. И она же стала первой, не признавшей своей вины, которую своим указом помиловал Президент.

Однако, как говорят адвокаты, защищающие помилованную, – это только начало. Впереди еще очень много работы по исследованию тонн материалов, экспертных заключений и других доказательств, чтобы в суде получить оправдательный приговор, который также будет первым, вынесенным по такому производству.

История третья. Об украинском ректоре

Еще один не менее резонансный кейс с двумя оправдательными приговорами. Речь идет об уголовном производстве по обвинению ректора одного из вузов в совершении растраты имущества в особо крупных размерах по ч. 5 ст. 191 УК Украины, а также по 368 УК Украины – получение неправомерной выгоды служебным лицом.

Так, сначала в июле 2015 года Ирпеньский районный суд оправдал обвиняемого по ст. 368 УК Украины, а в последствии в декабре 2017 года Бородянский районный суд огласил оправдательный приговор по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Разумеется, оба приговора были обжалованы прокуратурой в апелляционной инстанции, и апелляция встала на сторону обвинения. Пока что. Потому что, судя по комментариям защитников подозреваемого, иного решения, кроме оправдательного приговора, суд в этом производстве не может принять.

Примечательным в этом кейсе является то, что после отмены в апелляционной инстанции оправдательного приговора по ч. 4 ст. 368 УК Украины, судья, которому дело было распределено для дальнейшего рассмотрения для устранения всех сомнений в предвзятости, заявил о самоотводе. Он состоял в хороших и дружеских отношениях с коллегами-судьями, ранее вынесшими оправдательный приговор в этом производстве.

Что препятствует оправдательным приговорам?

Такие разные истории показали несколько основных причин, которые препятствуют увеличению количества оправдательных приговоров. Выделю из них три важнейшие.

Несовершенство процессуального законодательства. Новая редакция УПК подразумевает принцип состязательности сторон, однако на деле он не работает. Кроме этого, прокурор в любом случае просто обязан обжаловать оправдательный приговор, иначе будет подвергнут дисциплинарному взысканию. А может и того хуже. Так, например, п. 8 Дисциплинарного устава прокуратуры Украины считает вынесение судом оправдательного приговора основанием для привлечения прокурора к ответственности . Оценка эффективности работы правоохранительных органов. Несмотря на декларируемое изменение к подходам оценки эффективности работы полиции, прокуратуры, СБУ и НАБУ, количественные показатели работы до сих пор остаются главными. Суд присяжных. Народные заседатели, которые сегодня принимают участие в процессе, ситуацию не меняют. Действенный суд присяжных может сбалансировать судебную систему и снять все возможные вопросы непосредственно к судье в случае вердикта о невиновности.

И еще. С 1994 года в Украине действует Закон "О порядке возмещения вреда, причиненного гражданину незаконными действиями органов, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда". Основанием для возмещения причиненного вреда считаются оправдательный приговор, установление судом факта незаконного предъявления подозрения, обыска, выемки и других процессуальных действий. А также закрытие уголовного производства вследствие отсутствия события преступления, его состава или недостаточность доказательств вины лица.

Поэтому только оправдательный приговор суда – основание для полной юридической сатисфакции.