Мифы о частном образовании

Сегодня об образовании много говорят, эту сферу реформируют, ею начинают интересоваться все больше людей из разных областей жизни страны, и это, несомненно, очень положительная тенденция. Можно утверждать, что образование - один из современнных трендов. В государственных школах продолжаются пертурбации, в их повседневной жизни происходят изменения, мотивируя родителей больше участвовать в школьной жизни, не принимать все происходящее на веру.

За последние три года, как грибы после дождя, появились много альтернативных и частных школ. Если раньше многим родителям альтернативное и частное образование казалось труднодоступным, то сейчас есть предложения почти для любого кошелька.

Однако одновременно с появлением новых и замечательных проектов появляются и мифы, которые вводят родителей в заблуждение.



Миф 1. Финская (израильская, канадская и т.д.) система образования является лучшей альтернативой государственной украинской системе



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Да, действительно, эффективность многих зарубежных систем образования проверена временем, а во время международных тестирований учащиеся показывают результаты качественного обучения. В частности, все чаще обсуждают компетентностный тест PISA, к которому в этом году впервые подключится и Украина. Тем не менее, за успехами других стран стоит не только образовательная система как таковая, но и менталитет нации, культура общения и традиции каждой страны. Когда украинские дети после авторитарной государственной школы попадают в среду с "финской системой", в которой предусмотрена большая степень свободы и личной ответственности, многие учащиеся просто не могут освоить эту "свободу" и теряют мотивацию к обучению. Почему же так происходит? В успешных образовательных системах существует четко выстроенная цепочка развития ребенка от детского сада до этапа выбора профессии. Как ни крути, но если одним куском "киевского торта" заменить кусок "пражского", от этого продукт в целом не станет "киевским". Добавится новый вкус, станет интереснее, но качественно ничего не изменится. Что делать? Создавать собственные рецепты, используя иностранные проверенные наработки, то есть, создавать собственные программы, заимствуя лучший мировой опыт, учитывая потребности современного украинского ребенка и украинского менталитета.



Миф 2. Наличие интерактивных досок и современного оборудования гарантирует качественный учебный процесс



Да, действительно, хорошее оборудование и материалы чрезвычайно важны для проведения занятий. Но, к сожалению, наличие интерактивных досок и хорошо оборудованных лабораторий еще не гарантирует качественного обучения. Дело в том, что отличное оснащение порой остается лишь инсталляцией, ведь далеко не все учителя, если быть честными, имеют навыки работы в лабораториях и знакомы с современными технологиями. Поэтому узнавая об особенностях учебного процесса в определенной школе, поинтересуйтесь об опыте учителей в применении оборудования, или каким образом будет осуществляться обучение учителей в случае необходимости поднять их квалификацию.

Миф 3. В частной школе учителя получают большую зарплату, а потому работают лучше



В связи с появлением большого числа частных школ и сложной финансовой ситуацией у учителей государственных школ, немало педагогов перешли в сферу частного образования. Немало талантливых педагогов действительно получили хорошие возможности для профессионального развития и достойную оплату труда. Правда, встречаются и такие "специалисты", что еще вчера натаскивали детей в классах государственных школ, а сегодня захотели за тот же уровень квалификации просто получать большую зарплату, или "специалисты", которые едва получили диплом педагогического вуза. Когда такие "профессионалы" оказываются в учебных помещениях со свежим ремонтом, они начинают мимикрировать под "современных педагогов" и без всякого понимания употреблять слова вроде "буллинг", "софт скиллс" и другие. Родителям нужно проявлять с ними осторожность. Что делать? Просто спросите у педагогов о наполнении образовательных программ, о формах и методах, по которым планируется вести учебный процесс, и все сразу станет понятно.



Миф 4. День открытых дверей - знакомство с жизнью школы



Посещать дни открытых дверей действительно стоит, хотя бы для того, чтобы в составить представление, сочетаются ли мнения об образовании у семьи и у школы. Но не забывайте, что очень часто это просто показательное шоу, к которому тщательно готовятся. Вспомните свои школьные годы и "открытые уроки", на которые приходили гости. Может быть и так, что то, что вам покажут в такой день, ученики во время обучения никогда не увидят. Что делать? Обязательно посещать, присматриваться, прислушиваться, но не забывать о возможности эффекта "красивой картинки" презентации.



Миф 5. Полная педагогическая свобода гарантирует качественный учебный процесс



На самом деле, это не совсем так. Педагогическая свобода чрезвычайно важна для учителя, который мастерски владеет различными методиками, способен расширять представления учащихся об отрасли знаний благодаря интересным подходам и высокому уровню понимания, но в "неумелых руках" такая свобода, к сожалению, становится токсичной. Если в школе нет единой выстроенной системы, философии, не существует общих совместных правил и ценностей, то результат "свободы" будет таким же, как в басни о лебеде, раке и щуке. Почему это вредно? Ребенок не понимает, какую модель поведения выбрать в школьном обществе, растет вероятность получения недостаточного уровня знаний по предметам и демотивации к обучению.



Сегодня, кто бы что ни думал, частное образование - это сфера предоставления образовательных услуг, и родители как потребители (поскольку именно они оплачивают эти услуги) имеют право получать такое же качество, как в других сферах повседневных услуг. Мифы возникают для объяснения процессов и явлений в окружающем мире, когда для этих явлений не удавалось найти рациональные объяснения. В современном же мире мы имеем все возможности добраться до истины, не полагаясь на мифы.