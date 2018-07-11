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11.07.2018, 00:14

Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика

Подробности уникальной спасательной операции

Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
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90 подводных опытных подводников, в том числе и двое дайверов из Украины - Максим Полежака и Всеволод Коробов, принимали участие в спасении детей из затопленного пещерного комплекса Тхам Луанг в Таиланде.

Спасательная операция была сложной. От входа до пещеры с детьми - около 5 км, объяснил LIGA.net Максим Полежака. Чтобы преодолеть это расстояние, необходимо то идти пешком, то погружаться, в грязи и глине, с тяжелым снаряжением.

Несмотря на небольшую глубину затопленных участков (порядка пяти метров), передвигаться приходилось почти в нулевой видимости, рассказал LIGA.net второй украинский участник операции Всеволод Коробов.

У самого входа в пещерный комплекс начинались скользкие ступеньки, по которым необходимо спуститься, затем проплыть участок против сильного течения по ходовикам, потом снова идти пешком - иногда по колено в глине и воде, иногда по шею. Возле базы дайверов, расположенной в комнате №3, узость. Ее можно преодолеть, только сняв и протолкнув перед собой баллоны. Есть скользкий глиняный, очень грязный склон под 45 градусов.

6 июля на маршруте погиб тайский дайвер, бывший офицер ВМС Самарн Кунан.

Непосредственно спасательная операция началась 8 июля и заняла три дня. Каждый мальчик плыл в сопровождении двух дайверов. На выходе из пещеры их ожидал врач.

Детей из пещер вывели в три захода по четыре человека. Последняя четверка и тренер покинули пещеру сегодня.

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Валерия Кондратова
специальный корреспондент Liga.net
Валерия Кондратова
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Теги: дайвинг, таиланд, затопленная пещера
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Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
 