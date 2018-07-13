Отставить панику: Трамп не сможет сдать Крым

Если вдруг принять всерьез панические публикации, можно действительно поверить, что западный либеральный порядок демонтируется прямо на наших глазах. Недавно, например, всерьез выражались опасения, что президент США Дональд Трамп на этой неделе уничтожит Северо-Атлантический альянс. Однако вместо этого Трамп подтвердил приверженность Америки к НАТО.

Да, Трамп посеял недоверие к альянсу и создал предпослки для усиления противоречий между входящими в него странами. Он засыпал упреками Германию и посоветовал европейцам и Канаде больше упирать на пончики. Он держался по-хамски, лишний раз нанеся урон международному имиджу Соединенных Штатов. Тем не менее, блок НАТО как существовал, так и существует.

На очереди у Трампа встреча 16 июля в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным. Президент США испытывает не вполне понятную симпатию к российскому лидеру и жаждет улучшить американо-российские отношения. После закончившегося фактически ничем саммита с лидером Северной Кореи в прошлом месяце, Трампу нужна безусловная и несомненная победа.

29 июня Трамп дал понять журналистам, что он может признать Крым российским. В 2014 году Россия после военного вторжения аннексировала Крым, который с 1954 года входил в состав УССР, а затем с 1991 года - неотъемлемой частью суверенной Украины. И Соединенные Штаты, и Евросоюз твердо стоят на том, что Крым безусловно является территорией Украины. Белый Дом прокомментировал заявление Трампа в том духе, что политика США в этом вопросе не изменилась.

Тем не менее, Киев в такой ситуации испытывает вполне понятную тревогу. 44-миллионную нацию беспокоит возможность того, что Трамп может "сдать" Крым ради улучшения американо-российских отношений. Звучат также предположения, что Трамп может отменить введенные против России санкции.

Однако на самом деле Трамп не уполномочен делать все то, чего опасаются.

Трамп - всего лишь президент. Громадную роль в определении внешней политики США играет Конгресс, и он же устанавливает границы возможного для администрации.

Да, Трамп непредсказуем, и никто не знает, что он может предложить Путину в частном порядке. Он уже не раз обманывал ожидания. В прошлом году он пообещал Путину сотрудничество в сфере кибербезопасности - даже после кибер-вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году.

"Я допускаю, что он опять застанет нас врасплох", - сказал мне опытный дипломат и бывший посол США в Украине Джон Хербст. - "Я думаю, что при встрече с Путиным он скажет что-то, чего большинство из нас не ожидает".

Хербст подтверждает, что как президент Трамп имеет право на заявление, что Соединенные Штаты могут признать Крым российским. И если такое заявление прозвучит, другие страны примут его к сведению.

Но после этого Трамп неизбежно столкнется с яростным сопротивлением Конгресса. Обе партии решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, поэтому такое заявление Трампа вызвало бы единодушное осуждение, и, скорее всего, привело бы к законодательному усилению поддержки Украины.

Резолюция Сената, предложенная 10 июля сенаторами Портманом и Менендесом, не дает возможности для разночтений: "Сенат подверждает, что Крым является частью территории суверенной Украины", и любые попытки президента игнорировать это позицию или действовать ей вопреки не могут быть поддержаны.

Еще одна хорошая новость: то, что Путин жаждет больше всего, - ослабление санкций - не может быть решено на саммите в Хельсинки.

"Трамп не имеет права в одностороннем порядке отменять санкции", - подтвердил мне эксперт по санкциям и бывший сотрудник Госдепартамента Эдвард Фишман.

Даже если Трамп пообещает Путину сделать что-то с санкциями, он не сможет ничего предпринять в этом направлении без поддержки Конгресса.

После того, как Россия аннексировала Крым и вторглась в восточную Украину, администрация Обамы установила суровый режим санкций. В этот режим входят секторальные санкции, санкции в отношении ближайшего окружения Путина и эмбарго на связи с Крымом, которое не дает американским компаниям вести там бы то ни было бизнес.

В июле прошлого года Конгресс крайне затруднил для президента возможность изменить санкционный режим, приняв новый закон, который дает Конгрессу фактическое право вето на любое решение о его ослаблении.

Для того, чтобы Трамп мог поднять вопрос о смягчении санкций, ему пришлось бы представить Конгрессу отчет о том, что Россия выполнила Минские соглашения, - начиная с договоренностей о прекращении огня, которые Россия постоянно нарушает, - или о том, что Россия раз и навсегда отказалась от агрессивной и экспансионистской внешней политики. В этом случае были бы шансы, что Конгресс проголосовал бы за резолюцию, допускающую ослабление Трампом режима санкций.

Иными словами, этого не произойдет.

Однако такое гипотетическое обещание Трампа может повлиять на Европейский союз. И если Трамп даст понять, что он склонен смягчить санкции (даже если в реальности он этого не в состоянии сделать), Европейский союз может начать колебаться, считает Фишман. Правила Евросоюза требуют единогласного голосования своих 28 членов по вопросу продления санкций ЕС каждые шесть месяцев, и в следующий раз их подтверждение должно пройти в декабре.

По словам Фишмана, Трамп также может закрыть возможность для определенных видов военной помощи Украине, но это опять же маловероятно, учитывая сильную поддержку, которой Украина пользуется на Капитолийском холме.

В целом же, разрекламированный саммит Трампа и Путина, скорее всего, будет следовать тому же сценарию, который становится типичным для крупных международных мероприятий действующей администрации, - таких как только что прошедший саммит НАТО, или продолжающиеся переговоры с Северной Кореей: сначала апокалиптические пророчества от экспертов, потом громкие заявления участников, - и много шума из ничего в сухом остатке.

Материал опубликован на сайте Atlantic Council

в рамках проекта UkraineAlert

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