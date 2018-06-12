"Мы Америка, твари" Постоянная дестабилизация дает США преимущества Ни друзей, ни врагов

Так выглялит внешнеполитическая доктрина Трампа в изложении людей из его окружения, с которыми поговорил редактор авторитетного издания The Atlantic.

Это ярко.

Но вопрос, конечно, не только в Америке.

Усилиями ключевых игроков мир превратился в сногсшибательные "американские горки", на которых единственная гарантия безопасности - это сила, с которой вы можете держаться за поручни, помноженная на везение. Особенно когда вы летите на высоте и вниз головой.

Страшно, но дофамин гонит к новым приключениям и экстремальным ощущениям. Кому повезет не вылететь и доехать живым до финиша, будет чувствовать себя особенно счастливым.

Кто там подсознательно хотел, чтобы в реале было так же, как и в онлайне? Чтобы жизнь была концентратом из Facebook, Instagram, YouTube и Netflix? Получайте. Но не забудьте крепко - до боли - вцепиться в поручни. И изо всех сил верьте, что родились под счастливой звездой.

Теперь все будет по-настоящему. Добро пожаловать в мир безумных возможностей и смертельных рисков.

Заруба приближается.

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