- "Мы Америка, твари"
- Постоянная дестабилизация дает США преимущества
- Ни друзей, ни врагов
Так выглялит внешнеполитическая доктрина Трампа в изложении людей из его окружения, с которыми поговорил редактор авторитетного издания The Atlantic.
Это ярко.
Но вопрос, конечно, не только в Америке.
Усилиями ключевых игроков мир превратился в сногсшибательные "американские горки", на которых единственная гарантия безопасности - это сила, с которой вы можете держаться за поручни, помноженная на везение. Особенно когда вы летите на высоте и вниз головой.
Страшно, но дофамин гонит к новым приключениям и экстремальным ощущениям. Кому повезет не вылететь и доехать живым до финиша, будет чувствовать себя особенно счастливым.
Кто там подсознательно хотел, чтобы в реале было так же, как и в онлайне? Чтобы жизнь была концентратом из Facebook, Instagram, YouTube и Netflix? Получайте. Но не забудьте крепко - до боли - вцепиться в поручни. И изо всех сил верьте, что родились под счастливой звездой.
Теперь все будет по-настоящему. Добро пожаловать в мир безумных возможностей и смертельных рисков.
Заруба приближается.
(Источник)
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