"Запад-2021": эскалации российской агрессии не время. Есть другие угрозы

Российско-белорусские военные учения "Запад-2021" традиционно привлекают к себе повышенное внимание. От них ожидают эскалации российской агрессии. Но на этот раз совокупность факторов позволяет предположить их плановое проведение и концентрацию угроз в других сферах.

Стоит вспомнить ситуацию вокруг учений "Запад", которая наблюдалась в 2017 году. Тревожные ожидания были в Польше и странах Балтии, а в Украине предполагали, что переброшенные в Белоруссию российские войска, могут начать наступление на территорию Украины, разрушив суверенитет Беларуси. Этого не произошло, а постоянное российское военное присутствие в Беларуси не увеличили.

На этот раз обучения "Запад-2021" пройдут на фоне кризиса с беженцами, который реализует режим Лукашенко, а ему, в свою очередь, подсказывают из Кремля. В экспертной среде и внешнеполитических ведомствах стран НАТО не исключают, что кризис беженцев получит продолжение именно во время "Запад-2021". Его вероятной мишенью может стать именно Польша, ведь группа беженцев на польско-белорусской границе привлекает заметное внимание общества и политиков.

Замечу, что Владимир Путин и Александр Лукашенко 9 сентября провели 3-часовые переговоры, объявив о согласовании 28-ми дорожных карт по созданию Союзного государства. Но документы не подписали – "интеграционное танго" продолжается несмотря на заметное уменьшение траектории самостоятельного движения господина Лукашенко в течение последнего года.

Замечу, что российские истребители Су-30СМ в начале сентября прибыли на авиабазу в Барановичах для формирования общего учебно-боевого центра российских и белорусских воздушных сил. Они будут нести боевое дежурство в небе Беларуси, и этот факт свидетельствует о существенной уступке со стороны Лукашенко, который в течение нескольких лет избегал усиления российского военного присутствия в Беларуси.

Насколько вероятна атака Украины с территории Беларуси?

Куда более опасными выглядят информационно-психологические операции России в Украину, во время которых пытаются расшатать общество, посеять уныние и сломить волю к сопротивлению.

Замечу, что сегодня у Путина есть другие задачи, кроме военного захвата Беларуси. Это завершение кампании по выборам в Государственную думу РФ с последующим десантированием делегатов в ПАСЕ. Список кандидатов в депутаты позволяет предположить появление в Страсбурге весьма одиозных личностей.

К тому же у Кремля есть сейчас не менее мощное оружие – постоянный рост цены газа в европейских газовых хабах. Перспектива подорожания газа влияет на политиков в ЕС куда сильнее военных маневров со скандальным шлейфом.

Сегодняшняя триада Путина – это сочетание игры военными мускулами, информационная кампания по продвижению и продолжение закулисных переговоров с многочисленными путинферштейнерами. Он нагнетает атмосферу страха, ожидания войны, которая убийственно влияет на многих жителей Европы.

Кремль не становится менее агрессивным, наоборот – он действует в сферах, которые существенно влияют на общественное мнение Запада.

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