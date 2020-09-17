Загрузка теста...

Царство Кернеса. Хорошо ли вы знаете Харьков и сможете ли с первого раза ответить правильно?

Почему так? Пройдите наш тест, чтобы понять, достаточно ли хорошо вы разбираетесь в местной политической кухне.

Среди тех, кто с первой попытки правильно ответит на все вопросы, мы разыграем сертификаты на развлечения в размере 1 100 грн каждый. Розыгрыш – 28 октября. Рекомендуем сначала прочитать Совсем скоро состоятся местные выборы. Харьковчане изберут новую местную власть на следующие пять лет. Хотя много разговоров о безальтернативности действующего мэра Геннадия Кернеса.Почему так? Пройдите наш тест, чтобы понять, достаточно ли хорошо вы разбираетесь в местной политической кухне.Среди тех, кто с первой попытки правильно ответит на все вопросы, мы разыграем сертификаты на развлечения в размере 1 100 грн каждый. Розыгрыш – 28 октября. Рекомендуем сначала прочитать наш текст о Харькове 0

Теперь проверьте себя. Вот выдержка из нашего материала (если убедились, что ответили верно, то в следующем экране просто повторите ответ):



В сети немало упоминаний о деятельности, которой мог заниматься "Гепа" еще до похода во власть. Называют мошенничество в России с фальшивыми чеками и даже приговор харьковского суда за мошенничество: якобы к трем годам лишения свободы, но с учетом двухлетнего ожидания приговора в СИЗО был освобожден.

Кернес в интервью LB.ua в 2012 году подтвердил, что привлекался, но судимость отрицал: "На сегодня, чтоб вы четко понимали, я не являюсь судимым. К уголовной ответственности привлекался, да, но не судим – был оправдан. Оправдан в 1992 году, после двух лет нахождения под следствием... Я сам провел в тюрьме два года. И сделал выводы".







Теперь ты знаешь правильный ответ. Выбери его

Теперь проверьте себя. Вот выдержка из нашего материала (если убедились, что ответили верно, то в следующем экране просто повторите ответ):



Проект "Добкин – мэр Харькова" в 2006 году стал первой крупной победой Кернеса в политике. Он лично вел его предвыборную кампанию и возглавлял штаб. А уже в 2010 году Кернес, заручившись поддержкой Партии регионов, заявил о собственных мэрских амбициях. Тогда Добкин пересел в кресло губернатора, а Кернес выиграл выборы городского головы у Арсена Авакова.

На выборах-2015 звездный тандем Добкина и Кернеса распался, и у них очень прохладные отношения. "Они вместе не появляются. Раскол произошел, когда Михаил Маркович пришел к Кернесу и предложил пойти на выборы по списку Оппоблока. Его отказ был резким. Миша не понял, обиделся. Кернес обиделся в ответ", – объясняет харьковский медиа-технолог Александр Костенко. На тех выборах Кернес стал мэром во второй раз – от партии Видродження.







Теперь ты знаешь правильный ответ. Выбери его

Теперь проверьте себя. Вот выдержка из нашего материала (если убедились, что ответили верно, то в следующем экране просто повторите ответ):



Реальных замеров рейтинга действующего мэра и его политической силы Блок Кернеса – Успешный Харьков серьезные социологи не делали. Есть только опрос группы Рейтинг среди жителей Харьковской области об уровне поддержки разных политиков, в том числе и Кернеса.В рейтинге мэров Геннадий Кернес, как и на предыдущих выборах – первый, подтвердил LIGA.net главред харьковского издания 057.ua Олег Скрипник: "Я думаю, он выиграет в первом туре. На втором месте или кандидат от Слуг народа Алексей Кучер, или бизнесмен Александр Фельдман от ОПЗЖ – пока непонятно. И на четвертом месте идет Абрамичев от Европейской солидарности".







Теперь ты знаешь правильный ответ. Выбери его

Теперь проверьте себя. Вот выдержка из нашего материала (если убедились, что ответили верно, то в следующем экране просто повторите ответ):



На стороне Кернеса также играют два крупных бизнесмена. Неизменно рядом с мэром – украинско-российский миллиардер Павел Фукс. "Причем Фукс в его окружении, думаю, самый вменяемый, поэтому он во многие вопросы не лезет", – говорит собеседник LIGA.net.

После госпитализации мэра Фукс периодически публикует в своем Telegram-канале скрины документов о состоянии его здоровья. Один из них – о том, что Кернес делает успехи – Фукс сопроводил подписью: "Клоуны, которые "звонят в Шарите", этот документ и для вас".

В конце прошлого года после семилетней вражды Кернес помирился с совладельцем группы DCH и бывшим владельцем ФК Металлист Александром Ярославским. Они вместе встретили Новый год в модном отеле Kharkiv Palace, который принадлежит миллиардеру.







Теперь ты знаешь правильный ответ. Выбери его

Теперь проверьте себя. Вот выдержка из нашего материала (если убедились, что ответили верно, то в следующем экране просто повторите ответ):



На фоне упорных слухов о тяжелом состоянии Кернеса его окружение уже посыпалось, утверждает источник в бизнес-среде: "Он, наверное, приедет, но не сможет управлять городом. Если его сейчас выберут, – а его и мертвого выберут, – управлять будет его правая рука Игорь Терехов. Он уже побежал со всеми договариваться. Думаю, будет падать под другие крыши. Сейчас посыпется весь этот мир Кернеса, как карточный домик. Побегут и его чиновники, и все его эти депутаты с его моно-темой".







Теперь ты знаешь правильный ответ. Выбери его

Теперь проверьте себя. Вот выдержка из нашего материала (если убедились, что ответили верно, то в следующем экране просто повторите ответ):



От Слуги народа кандидатом в мэры будет Алексей Кучер – глава Харьковской ОГА. Он изначально не рассматривался Офисом президента всерьез, говорят в харьковском Голосе. В медиа, тобы протестировать отклик, даже вбрасывали месседж, что от зе-команды в мэры пойдет Роман Катеринчик — харьковский бизнесмен, который известен своими связями с бизнес-структурами Кернеса и участием в десятке партии Шария на парламентских выборах.

В июле, согласно опросу Рейтинга, о Кучере в Харькове мало кто знал – даже несмотря на должность. Депутат Харьковского облсовета, основатель Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах считает позицию ОП странной. "Такое впечатление, что Зеленский просто поставил Харьков на игнор. Вы же видите, даже когда он сюда не приезжает, то не соприкасается с Кернесом ни на каких мероприятиях".







Теперь ты знаешь правильный ответ. Выбери его

Теперь проверьте себя. Вот выдержка из нашего материала (если убедились, что ответили верно, то в следующем экране просто повторите ответ):



Нет ни одного опроса, который проливал бы свет на расклады перед выборами в горсовет. С натяжкой судить об электоральных симпатиях можно только по двум опросам группы Рейтинг по области: за июль и октябрь. Они показывают, что проходной барьер в регионе могут пройти пять политических сил: Блока Кернеса, ОПЗЖ, Слуга народа, Блок Свитличной Разом и Европейская солидарность.

По словам главреда харьковского издания 057.ua Олега Скрипника, Кернес может завести в горсовет около 50 депутатов.







Теперь ты знаешь правильный ответ. Выбери его