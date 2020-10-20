Геннадий Кернес за 22 года в украинской политике успел постоять на оранжевом Майдане, вступить в Партию регионов и выйти из нее, пережить покушение и дважды стать мэром Харькова, в 2010-ом и в 2015-ом годах. В самом активном периоде местных выборов-2020 он участвовал дистанционно. С сентября Кернес проходит лечение в немецкой клинике Шарите, куда его эвакуировали с диагнозом COVID-19. Город полон мрачных слухов: то Кернес умер, то в коме, то перенес инсульт и потерял способность разговаривать. Эти "неприятности" не мешают ему с большим отрывом лидировать в предвыборной гонке за Харьков. Велика вероятность, что Геннадий Кернес станет мэром и в третий раз.

Что построил Кернес за 10 лет почти абсолютной власти в Харькове?

LIGA.net поговорила с десятками харьковчан, среди которых политики, журналисты, предприниматели. Многие из них говорят о современном Харькове как о "маленькой путинской России", где роль Кернеса описывают как "царь".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное



КЕРНЕС И ЕГО КОМАНДА. Привет из 90-х

Еще в 2010 году тогда экс-глава МВД (и будущий генпрокурор) Юрий Луценко заявил, что в Харькове к власти пришел "криминальный авторитет Гепа, ранее судимый", и что "интеллигентный, либеральный Харьков отдан на откуп криминальным авторитетам". За 10 лет Кернесу не удалось избавится от "авторитетного" образа. "И прошлое, и настоящее у него – криминальное", – сказал LIGA.net харьковский бизнесмен, который попросил не указывать своего имени.

В сети немало упоминаний о деятельности, которой мог заниматься "Гепа" еще до похода во власть. Называют мошенничество в России с фальшивыми чеками и даже приговор харьковского суда за мошенничество: якобы к трем годам лишения свободы, но с учетом двухлетнего ожидания приговора в СИЗО он был освобожден.

Кернес в интервью LB.ua в 2012 году подтвердил, что привлекался к ответственности, но судимость отрицал: "На сегодня я не являюсь судимым. К уголовной ответственности привлекался, да, но не судим – был оправдан. Оправдан в 1992 году, после двух лет нахождения под следствием... Я сам провел в тюрьме два года. И сделал выводы".

Кернес очень быстро вышел в публичную плоскость. Его чисто харьковское базарное хамство зашло и, увы, до сих пор заходит нашему электорату, – говорит Александр Костенко

Биография Кернеса типична для 90-х, рассказал LIGA.net политический консультант из Харькова, который работал с командой Кернеса. "У всех была сложная история. Он же цеховик. Что он там: чеками занимался, джинсы варил по подвалам. Все люди, которые зарабатывали свои капиталы до перестроечного периода, работали на грани с криминалом. Там и знакомства были, и "крыши". То есть он типичный харьковчанин в этом плане. Харьков в советские времена был городом цеховиков. Во-первых, крупный траспортный узел, через который шли транзиты всего подряд, ну и торговля – это была фишка Харькова. Не зря Фельдман в свое время Барабашово построил. Это город торговцев", – говорит политтехнолог.

В официальной биографии, опубликованной на сайте горсовета, нет ни слова об этом периоде жизни Геннадия Кернеса. Собеседник LIGA.net говорит, что Кернес люьит повторять: неважно, кем ты был раньше – важно, кто ты сейчас.

Первые шаги в политику Кернес начал делать в 1998 году, когда стал депутатом горсовета. В 2004-м он стоял на сцене оранжевого Майдана рядом с Ющенко. Но по-настоящему вся Украина узнала о нем только в 2006-м: когда Кернес и его напарник Михаил Добкин взорвали интернет предвыборным роликом: "Немножно текст по-дебильному написан. – Миша, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст".

Проект "Добкин – мэр Харькова" в 2006 году стал первой крупной победой Кернеса в политике. Он лично вел его предвыборную кампанию и возглавлял штаб. "Кернес вообще очень долго опекал Михаила Марковича, как минимум до 2010 года. С их предвыборного ролика звезда Добкина-Кернеса понеслась вверх", – рассказал LIGA.net харьковский активист и блогер Александр Костенко (он называет себя медиа-технлогом).

А уже в 2010 году Кернес, заручившись поддержкой Партии регионов, заявил о собственных мэрских амбициях. Тогда Добкин пересел в кресло губернатора, а Кернес выиграл выборы городского главы у Арсена Авакова (на фоне слухов о возможных фальсификациях). "Но все эти годы именно Кернес был первым номером в тандеме с Добкиным. Миша всегда был вторым – хоть и тоже влиятельным", – отметил в комментарии LIGA.net депутат Харьковского облсовета, основатель Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах.

На выборах-2015 звездный тандем Добкина-Кернеса распался, и у них очень прохладные отношения. "Они вместе не появляются. Раскол произошел, когда Михаил Маркович пришел к Кернесу и предложил пойти на выборы по списку Оппоблока. Его отказ был резким. Миша не понял, обиделся. Кернес обиделся в ответ", – объясняет Костенко. На тех выборах Кернес стал мэром во второй раз – от партии Видродження.

ФЕНОМЕН КЕРНЕСА

"Главная проблема – большая монополия, потому что люди руководят городом реально 15 лет", – сказал LIGA.net бывший народный депутат из Харькова (по списку Самопомощи) Роман Семенуха. На этих выборах он – кандидат в облсовет от партии Слуга народа.

Кернес – единственный политик, который дважды избирался мэром Харькова: в 2010 и 2015 годах. Последние местные выборы выиграл он в первом туре под брендом партии Вижродження, его поддержали две трети избирателей – 65,8% голосов. Он стал мэром, разгромив ближайших конкурентов: Ситенко от Самопомощи набрал только 12,3%, а экс-губернатор Сапронов закончил выборы с результатом 5,1%.

Все идет к тому, что Кернес возглавит Харьков и в третий раз. Даже несмотря на слухи о его крайне тяжелом состоянии и осложнениях после COVID-19, на лечение которого его экстренно перевезли в частную клинику "Шарите" в Германии, Кернес по-прежнему первый.

Читайте также: "Слухи о его смерти – фейк". В мэрии Харькова рассказали о состоянии Кернеса

"Настроения в Харькове смутные. Болезнь Кернеса сильно меняет политическую карту. Никто не знает, в каком он состоянии. Горсовет кормит сказками, что он вот-вот появится. Но уже есть понимание, что до выборов его не будет. Очень много слухов. Начиная с того, что он то в коме, то у него инсульт и он не может разговаривать, и заканчивая тем, что он уже может и не жив", – объясняет LIGA.net местный активист Остап Молявко, сейчас он второй номер в списке Голоса в горсовет. Моляво, якобы один из создателей популярного фейсбук-паблика "Ху...ый Харьков".

И электорат Кернеса, и властные/бизнесовые круги, которые принимают решения в Харькове, находятся в полной информационной блокаде, считает Александр Костенко. "Состояние Геннадия Адольфовича – тайна за семью печатями. Правду знает очень узкий круг. Некоторые люди заявляют во всеуслышанье, что знают очень хорошо – это только чес", – утверждает он.

Реальных замеров рейтинга действующего мэра и его политической силы Блок Кернеса – Успешный Харьков серьезные социологи не делали. Есть только опрос группы Рейтинг среди жителей Харьковской области об уровне поддержки разных политиков, в том числе и Кернеса.

"Более свежих замеров по Харькову нет, – подтверждает Дмитрий Булах. – Это июль, и то опрашивали по всей области. Мне показывают какие-то внутренние замеры, но вы же понимаете... К ним доверия особого нет. Тем более, их могут сливать, намеренно искажая".

В рейтинге мэров Геннадий Кернес, как и на предыдущих выборах – первый, считает LIGA.net главред харьковского издания 057.ua Олег Скрипник: "Я думаю, он выиграет в первом туре. На втором месте или кандидат от Слуг народа Алексей Кучер, или бизнесмен Александр Фельдман от ОПЗЖ – пока непонятно. И на четвертом месте идет Абрамичев от Европейской солидарности".

Количество наружки Кернеса – безумное. Я такого ни у одного кандидата в жизни не видел. Задействуется каждая возможная площадь, – говорит активсит Остап Молявко

У избирателей Кернеса одна идеология: я хожу по Харькову, и в нем так красиво, и все это сделал мэр, объясняет феномен Кернеса Скрипник: "А то, что мэр на этом пилит бабки, их особенно не волнует. Они не смотрят, что зимой взрываются трубы – потому что давно не ремонтировались, что коммуналка выше, чем в других городах – многие люди даже не знают, что коммуналку устанавливают местные власти".

"Кернес победит в первом туре, - считает политконсультант из Харькова. - Его феномен — это 10 лет работы. За него даже те, кто негаивно настроен. Все признают, что город меняется в лучшую сторону",

"Люди видят парк Шевченко, парк Горького и говорят: Гена молодец, заботится о нас. А он 10 лет уже мэр, и до этого еще пять лет мэром был его клон Добкин. За это время Кернес выстроил полноценную империю, в которой ему Труханов и в подметки не годится. Поэтому за него голосуют и будут голосовать. Даже если Гена завтра выдвинет на выборы ноунейма, назовет его Афанасий и скажет, что нужно голосовать за него – будут голосовать за него", – констатирует журналист Скрипник.

Читайте также: Спецпроект | Одесса, которую построил Труханов: есть ли шанс на перезагрузку

Кернес за годы правления построил в Харькове конструкцию, похожую на путинскую Россию, считает Остап Молявко.

"Идет глобальный евроремонт города, делаются крупные имиджевые проекты – парки, фонтаны. Все, что выглядит хорошо на картинке. В голове у избирателей четкий вирус: он ворует, но и делает. Действительно, если посмотреть на Харьков до Кернеса и сейчас, это два разных города. Но только внешне", – говорит Молявко.

Глобально высокая поддержка мэров крупных городов юго-востока – это еще и логичное продолжение децентрализации, констатирует кандидат в депутаты. Если посмотреть на бюджет Харькова, то в 2013 году он составлял чуть больше 5 млрд грн, а сейчас – 15 млрд грн. Но инвестировать в серьезные инфраструктурные проекты вроде замены подземных коммуникаций власть не торопится. "Этого долго, сложно и не продашь избирателям. Лучше построить зоопарк за полтора миллиарда, и сейчас еще добавили океанариум за 500 млн грн", – отметил он.

Гена – очень талантливый популист. Маркетолог по продаже самого себя. Злой гений. Это чисто его качество. Тут невозможно технологически повторить Кернеса 2.0, – Дмитрий Булах

Любовь избирателей выросла до уровня некоторого локального культа личности, считает Молявко: "Избиратель Кернеса уже даже немного дезориентирован, на него надвигается какой-то ужас: а если не Кернес, то кто? Аналогичная риторика – как в путинской России".

Главной проблемой Кернеса, если слухи о его состоянии здоровья подтвердятся, может стать процедура вступления в должность. Как рассказал LIGA.net координатор сети ОПОРА в Харьковской области Николай Зинченко, выиграть выборы мало. "Сначала городская территориально избирательная комиссия должна признать его избранным мэром, а потом на первой сессии ему нужно лично принести присягу". Что будет, если Кернес не сможет присутствовать в горсовете, он пока ответить не смог: "Скорее всего, городом будет руководить исполняющий обязанности".

КОРПОРАЦИЯ ХАРЬКОВ. КАК КЕРНЕС УПРАВЛЯЕТ ГОРОДОМ

"Я знаю Кернеса с 90-х. Мы пересекались, я у него рекламные контракты брал. Это всегда было сложно. Мозг выносил, по ценам опускал. Тем не менее, когда он говорил "да", можно было не беспокоиться: деньги приходили на счет на следующий день", – рассказывает политконсультант, которому доводилось с ним работать.

По его словам, такой же стиль управления Кернес применяет и на посту мэра Харькова: "Очень жесткий. Во-первых, у него хорошая память даже после ранения. Во-вторых, у него в телефонной книжке есть все номера, начиная с начальника жэка и заканчивая первыми замами. Ему не составляет большого труда лично кого-то набрать и вынести мозг. Вот такое жесткое ручное управление. Видимо, по-другому Харьков не может. Через матерок и жесткий наезд, тогда люди начинают шевелиться".

Я знаю Кернеса с 90-х. Мы пересекались, я у него рекламные контракты брал. Это всегда было сложно. Мозг выносил, по ценам опускал

Все решения в Харькове принимает персонально Кернес, говорят собеседники LIGA.net. Он подмял под себя всю исполнительную власть, и под его контролем находится большинство в действующем горсовете: по оценке Скрипника, у него там больше 80 депутатов.

"Бизнес ничего не может без личного разрешения Кернеса. Лично он должен сказать: это можно открывать – а это нельзя, это можно строить – а это нет, это красиво – а это некрасиво. Он в Харькове архитектор, дизайнер, финансист, экономист... Он – все. Царь", – говорит LIGA.net на условиях анонимности один из крупных харьковских бизнесменов.

В Харькове стиль управления Кернеса называют корпорацией.

"Это корпорация Харьков. Куда ни ткни, любая сфера монополизирована группой Кернеса. Рынки, коммунальные предприятия, дороги, транспорт. Все, до последнего убогого киоска в спальном районе. До мышей, как в анекдоте", – говорит Дмитрий Булах, идущий на местные выборы от блока Свитличной.

По его словам, "вход" в город очень дорогой, а часто и невозможный. "У нас строят только застройщики, лояльные мэрии. Неместные сюда только последние несколько лет начали заходить по чуть-чуть из других областей. И то это точечные примеры", – отметил кандидат.

Читайте также: Кернес не указывает в декларациях жену и ее активы – Bihus.Info

Условно можно выделить три группы влияния в Харькове, но все они подчинены Кернесу, утверждает Остап Молявко.

Первая – это функционеры: свои депутаты горсовета, замы Кернеса. Вторая – семья "в широком понимании этого слова". И третья – друзья-бизнесмены, которые являются партнерами Кернеса в том или ином бизнесе. "Пока они все демонстрируют какое-то единство и говорят о том, что Геннадий Адольфович вот-вот выздоровеет, и все будет хорошо. Но на самом деле это пауки в банке", – считает он.

Самыми близкими к Кернесу Костенко называет троих: его первого заместителя Игоря Терехова, секретаря Харьковского горсовета Александра Новака, а также кума, директора коммунального предприятия Ритуал Евгения Журавлева.

"Все это уже начало колоться на отдельные башни. Все находятся в ожидании, что же случится с Геной. Когда он только улетел в Германию, все подумали, что он кардинально плох. И даже стали посмелее. Через день после того, как объявили о его болезни, в Харькове исчезла половина бордов Блок Кернеса – Успешный Харьков, их заменили на безликий Успешный Харьков. Это позволяло думать, что кто-то пытается вести свою игру. Потом все вернулось на круги своя. Стали поступать сведения, что Геннадию Адольфовичу стало лучше", – отметил Костенко.

Это корпорация Харьков. Куда ни ткни, любая сфера монополизирована группой Кернеса. Рынки, коммунальные предприятия, дороги, транспорт. Всё, до последнего убогого киоска в спальном районе. До мышей, – Дмитрий Булах

На стороне Кернеса также играют два крупных бизнесмена. Неизменно рядом с мэром – украинско-российский миллиардер Павел Фукс. "Причем Фукс в его окружении, думаю, самый вменяемый, поэтому он во многие вопросы не лезет", – говорит собеседник LIGA.net.

После госпитализации мэра Фукс периодически публикует в своем Telegram-канале документы о состоянии его здоровья. Один из них – о том, что Кернес делает успехи – Фукс сопроводил подписью: "Клоуны, которые "звонят в Шарите", этот документ и для вас".

В конце прошлого года после семилетней вражды Кернес помирился с совладельцем группы DCH и бывшим владельцем ФК Металлист Александром Ярославским. Они вместе встретили Новый год в модном отеле Kharkiv Palace, который принадлежит миллиардеру.

Читайте об этом: Снова вместе | Семь лет молчания. Кернес и Ярославский помирились после многолетней вражды

"Они зарабатывают на схемах. Ну, это они так называют – зарабатывают. У Ярославского бизнеса в городе нет, и они придумывают комбинации. Берут капиталоемкие направления – медицина, дороги, и смотрят, где может пристроиться Ярославский", – отметил собеседник из крупного бизнеса.

СПРАВКА. Два самых громких уголовных дела, в которых "засветился" Кернес:



Пытки активистов. Уголовное производство против Кернеса и его охранников, заведенное из-за пыток активистов харьковского Евромайдана в январе 2014 года (рассматривал суд Полтавы). Неоднократно переносится: из-за отсутствия электричества, командировки судьи, карантина и неявки фигурантов. Мэр заявляет, что производство против него сфабриковано.



"Кооперативная схема". В 2016 году в помещениях Кернеса проходили обыски в связи с уголовным делом об организации схемы по хищению 654 га земли Харькова на сумму 4 млрд грн в 2008-2014 годах. В ГПУ называли Кернеса подозреваемым.

Кернесу выгодно было заключить пакт о ненападении с Ярославским до выборов, считает собеседник: "Ему не нужен Ярославский как конкурент, чтобы он поддержал другого кандидата или, не дай Бог, пошел на выборы сам".

Точка пересечения для Кернеса и Ярославского лежит находится на территории Харьковского тракторного завода, которую объявили будущей Кремниевой долиной, уточняет Костенко: "Там планируется и бюджетные деньги проводить через этот проект, что интересно и Ярославскому, и Кернесу. Если все пойдет как планируется, объемы должны быть большими, вот их точка соприкосновения. Чего бы не помириться?"

Кто не хочет с ним "дружить", тот не ведет здесь бизнесы. Все крупные бизнесмены ходят в гостиницу Националь, где живет Геннадий Адольфович. Ни одно крупное решение не проходит мимо мэрии, – говорит Костенко

На фоне упорных слухов о тяжелом состоянии Кернеса его окружение уже посыпалось, считает собеседник из бизнес-среде: "Он, наверное, приедет, но не сможет управлять городом. Если его сейчас выберут, – а его и мертвого выберут, – управлять будет его правая рука Игорь Терехов. Он уже побежал со всеми договариваться. Думаю, будет падать под другие крыши. Сейчас посыпется весь этот мир Кернеса, как карточный домик. Побегут и его чиновники, и все его эти депутаты с его моно-темой".

Читайте также: Мэр Харькова Кернес: Эти отбросы на Майдане мешают нам творить

ЕСЛИ НЕ КЕРНЕС, ТО КТО

ДОБКИН. Стоило Кернесу серьезно заболеть, как его бывший соратник Михаил Добкин резко изменил планы и решил идти в мэры не Киева, а Харькова. Объяснил это высокой целью: протягивает старому другу руку помощи. Но через две недели Добкин передумал и снял кандидатуру.

"Похоже, это была его самостоятельная инициатива, – допускает Костенко. – Добкин не входит в ближний круг Кернеса, поэтому перед принятием такого решения попытался получить информацию об истинном положении дел. Но не смог этого сделать. Поэтому решение было принято немножко вслепую. Одни говорят, что он реально хотел подставить локоть, другие – что он хотел откусить именно электорат Гены, хотя технологически это сложно. Так или иначе, в окружении Кернеса ему сказали, что он неправ".

Молявко утверждает, что Добкин отозвал кандидатуру после беседы с Фуксом – одним из условных бенифициаров Блока Кернеса.

"Вообще этого похода не понял никто, кроме самого Добкина. Михаил Маркович с Геннадием Адольфовичем давно уже не общаются. Это всем известно. Михаил Маркович, если вы видели его коммюнике, говорил о том, что он это делает исключительно чтобы поддержать друга. То есть, честно говоря, я это рассматриваю не как некую политтехнологию, а действительно как порыв души Михаила Марковича", – отметил он.

Всего на выборах на должность мэра претендуют 15 кандидатов (без Добкина – 14). Но рейтинг всех их, вместе взятых – это только треть рейтинга Кернеса. А хоть какой-то электоральный интерес представляют двое – кандидат ОПЗЖ и опальный бизнесмен Александр Фельдман, а также действующий харьковский губернатор Алексей Кучер (Слуга народа).

ФЕЛЬДМАН. Похоже, пошел в мэры исключительно назло Кернесу: между ними продолжается многолетняя война за рынок Барабашово. Летом бизнесмен даже писал письмо Зеленскому и силовикам, в котором сообщал об угрозах в свой адрес. Угрозы, утверждал он, касались "посягательств на рынок со стороны Кернеса, а также инициированного им незаконного строительства дороги через Барабашово". Фельдман утверждает, что раньше неизвестные люди в масках устраивали нападения на его пикеты, и пожары на территории ТЦ.

"Отношения у них очень плохие. Рынок – это одна из главных причин, почему Фельдман пошел на мэрские выборы. Он вообще не любитель, и каждые выборы отбивается от этого руками и ногами, это вынужденный ход. Он понял, что Гена все равно построит эту дорогу, хоть живой, хоть мертвый, хоть с Фельдманом, хоть без. Фельдман пошел в мэры – и внезапно выскочил на второе место", – объясняет Костенко.

На какой процент поддержки на выборах с высоты своего второго места может рассчитывать Фельдман – прогнозов нет: "Штабные социологии строжайше охраняются. Достать какую-то цифру у кого-то из штабов невозможно. Есть только какие-то обрывочные, я по одной цифре выбарываю, а потом для себя компилятивно складываю какое-то понимание. Но такого, чтоб увидеть списком – рейтингов нет".

Холдинг Харьковские известия, 7 канал, есть газета, сайт. Это коммунальное предприятие, но это империя Кернеса. Половина купленных пабликов в соцсетях, в Telegram. Любой харьковский паблик в телеге откроете и поймете, чей он, – Александр Костенко

КУЧЕР. Изначально не рассматривался Офисом президента всерьез, говорят в харьковском Голосе. В медиа, чтобы протестировать отклик, даже вбрасывали месседж, что от зе-команды в мэры пойдет Роман Катеринчик — харьковский бизнесмен, который известен своими связями с бизнес-структурами Кернеса и участием в десятке партии Шария на парламентских выборах. "Эту штуку запустили, потом в силу внутренних перетурбаций по этой кандидатуре дали отбой, и за неимением другой горничной в мэры пошел Алексей Кучер, он очень хотел", – Молявко.

В июле, согласно опросу Рейтинга, о Кучере в Харькове мало кто знал – даже несмотря на должность. "Я знаю, что перед кампанией, еще когда Кернес был здоров, он встречался лично с Владимиром Александровичем. Зеленский очень настойчиво просил Геннадия Адольфовича уступить дорогу молодым. На что Геннадий Адольфович ответил категорическим отказом", – отмечает кандидат от Голоса.

Это слабое решение, считают собеседники LIGA.net. "Зеленский решил, наверное, не повторять ошибок предшественников в лице Порошенко, который доверил Кернесу "делать" ему выборы. И решил, что Харькова вообще нет. Закроемся ладошками", – отметил Костенко.

Странную позицию Офиса президента по Харькову подтверждает и Дмитрий Булах: "Такое впечатление, что Зеленский просто поставил Харьков на игнор. Вы же видите, даже когда он сюда не приезжает, то не соприкасается с Кернесом ни на каких мероприятиях".

У нас тут ходит история, как в начале каденции Зеленский и Кернес должны были детский сад открывать. И Кернес уже стоял под детским садом, а мимо просто пролетел кортеж. Зеленский просто поставил Харьков на игнор, – Дмитрий Булах

Последнее интервью Кучера расставило все точки в этой истории, считает Булах. В беседе с Гордоном кандидат от Слуги народа открыто заявил расположение к мэру. В частности, признался, что предлагал баллотироваться в мэры Харькова от Слуги народа одному из сыновей Кернеса. Но Геннадий Адольфович "был уперт" и выступил против, а его 38-летний сын Кирилл Кернес в итоге повел партию отца в облсовет.

"Кучер как эмиссар Зеленского не стал убедительной антикернес-единицей. От Зе это слив голосов на выборах под Кернеса", – уверен он.

Слуги, ОПЗЖ, Блок Свитличной

Нет ни одного опроса, который проливал бы свет на расклады перед выборами в горсовет. С натяжкой судить об электоральных симпатиях можно только по двум опросам группы Рейтинг по области: за июль и октябрь. Они показывают, что проходной барьер в регионе могут пройти пять политических сил: Блок Кернеса, ОПЗЖ, Слуга народа, Блок Свитличной Разом и Европейская солидарность.

"Понятно, что Кернес уже даже не как личность, а как бренд тянет свою партию в горсовет. Свой локальный проект, в котором на манеже все те же: депутаты, начальники департаментов, приближенный бизнес, они там все идут", – объясняет Остап Молявко.

Кернес может завести около 50 депутатов. То есть в любом случае у него будет монобольшинство. Все еще не спала и волна любви к зеленым во власти. ОПЗЖ и ЕС активно развиваются, тоже зайдут в горсовет, – Олег Скрипник.

Слуги народа в Харькове достаточно лояльны Кернесу, утверждает Булах. "Слуги за год тут умножились на ноль. Хотя начинали играть с супер-сильных карт. На парламентских выборах в городе у Гены из семи округов мажоритарку выиграли шесть кандидатов от Слуги народа (седьмым был Фельдман). Все козыри были у них. Они их растеряли".

Не факт, что они и в городской совет зайдут, сомневается Костенко: "В областной – да, но в городской не очень уверен, даю 70%".

Экс-нардеп Роман Семенуха, который баллотируется от слуг народа в Харьковский облсовет, считает свою партию хорошей альтернативой на выборах 2020. "Искусственно созданная в Харькове монополия рождает слухи, что альтернативы нет. Точно так же, как это бывает и на национальном уровне. Они никого не пускают, а потом рассказывают, что нет альтернативы – среди 40 миллионов. Альтернатива есть всегда, – утверждает экс-нардеп. – Я думаю, Слуга народа возьмет и будет иметь достойные фракции и в городском, и в областном совете".

ОПЗЖ во главе с экс-руководителем администрации Порошенко Игорем Райниным удерживает ядерный электорат. И даже пытается его наращивать, но упирается в конкуренцию с Блоком Кернеса. "Харьков – купеческий полуватный город, к сожалению. Электорат болтается между тремя слонами околоватной политики: Блок Кернеса, ОПЗЖ и Оппоблок. У одних чуть приросло, у других чуть убавилось", – отметил Костенко.

Как абсолютно новую силу презентует себя в городе Блок Свитличной. Партия пытается создать имидж центристской проукраинской силы. Но Юлия Свитличная очень близка с Райниным и ОПЗЖ, утверждает Костенко: "Если вырезать средние звенья то Свитличная – это Райнин, а Райнин – это ОПЗЖ. Для меня как для харьковчанина их связка очевидна. И как бы медийно не разносили в разные стороны Райнина и Свитличную, я понимаю, что это единый центр принятия решений. Даже если она стала субъектной как политик, Райнин никуда не делся".

Дмитрий Булах, который баллотируется в горсовет от Блока Свитличной, эту связку с Райниным отрицает: "Я не знаю насчет договорняка. Неизвестно, кто с кем договорился, на самом деле. Не думаю, что это прямо договорняк с ОПЗЖ в том смысле, о котором говорят".

Харьков – купеческий полуватный город. Я допускаю, что часть электората отшатнулась от Гены. Куда она могла отшатнуться? Далеко не уйдет. Смотрят на экс-регионалов. Так и болтаются между тремя слонами околоватной политики, – Александр Костенко

Партии Голос, Батькивщина, УДАР, Свобода, ДемСокира идут на выборы в Харьковский горсовет, но шансов попасть в проходную часть у них немного. "Шансы у Голоса 50 на 50: или пройдем, или не пройдем, – шутит Молявко. – У нас маленькие бюджеты. Но все равно до того, как мы появились, рейтинг Голоса в городе был ниже процента – около 0,6%. После того, как мы заявили о себе, а это было в середине сентября, по результатам опроса 22 сентября у нас рейтинг был 1,8%. Мы выросли в три раза просто за счет того, что появились".

"По национально-демократическому лагерю, который представляем в том числе и мы, сложно давать любые прогнозы. Есть понимание того, что наш электорат дезориентирован еще с 2019 года после прихода Зеленского", – отметил номер два в списке Голоса.

Европейская солидарность в Харькове и на местные выборы вышла с национальной повесткой в стиле Армія.Мова.Віра. "Их ошибки 2019 года ничему не научили, – констатирует Молявко. – Они замкнуты в своем информационном пузыре. Их рейтинг – это исключительно шлейф рейтинга Порошенко. Они там где-то сидят на грани прохождения и всячески хейтят нас, что мы у них откусываем голоса".

Это проблема в целом Харькова и не только, – что миноритарные продемократические партии не могут собраться в некую единую политическую силу, считает Костенко: "Но у нас это особо остро ощущается. Это уже которые выборы не может произойти. К этим выборам мы подошли ровно с тем же. У нас все видимые лица от демократов находятся в пределах статистической погрешности".

Читайте также: Спецпроект | Ахметов строит второй Донецк. Никто не смеет бросить ему вызов – даже Зеленский

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.