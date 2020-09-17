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Второй Донецк. Хорошо ли вы знаете Мариуполь и сможете ли с первого раза ответить правильно?

Почему так? Пройдите наш тест, чтобы понять, достаточно ли хорошо вы разбираетесь в местной политической кухне.

Среди тех, кто с первой попытки правильно ответит на все вопросы, мы разыграем сертификаты на развлечения в размере 1 100 грн каждый. Розыгрыш - 12 октября. Рекомендуем сначала прочитать 25 октября состоятся местные выборы. Мариуполь – один из немногих городов Донецкой области, где украинцы смогут выбрать местную власть. Действующий мэр Вадим Бойченко имеет огромные шансы укрепить гегемонию олигарха Рината Ахметова в регионе.Почему так? Пройдите наш тест, чтобы понять, достаточно ли хорошо вы разбираетесь в местной политической кухне.Среди тех, кто с первой попытки правильно ответит на все вопросы, мы разыграем сертификаты на развлечения в размере 1 100 грн каждый. Розыгрыш - 12 октября. Рекомендуем сначала прочитать наш текст о Мариуполе 0

Теперь проверьте себя. Вот выдержка из нашего материала (если убедились, что ответили верно, то в следующем экране просто повторите ответ):



Промышленная и политическая жизнь Мариуполя вращается вокруг трех гигантов: это металлургический комбинат Азовсталь, машиностроительное предприятие Азовмаш и Мариупольский меткомбинат (ММК) имени Ильича. Десятки лет они давали жителям города рабочие места, а своему топ-менеджменту – рабочие кабинеты как минимум в Мариупольском горсовете, и даже в Верховной Раде.



Теперь ты знаешь правильный ответ. Выбери его

Теперь проверьте себя. Вот выдержка из нашего материала (если убедились, что ответили верно, то в следующем экране просто повторите ответ):



С 1995 по 2010 год Бойченко работал на Азовстали, потом три года – эксперт по кадрам и мотивации, начальник управления дирекции по персоналу Метинвест Холдинг, и еще два года – замгендиректора по развитию, директор по персоналу и социальным вопросам ММК Ильича.



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Теперь проверьте себя. Вот выдержка из нашего материала (если убедились, что ответили верно, то в следующем экране просто повторите ответ):



По итогам прошлых выборов в Мариуполе оглушительную победу получил Оппозиционный блок. Ему досталось 45 из 54 кресел в горсовете. По словам депутата горсовета от Силы люде Максима Бородина, Оппоблок в горсовете – это люди Метинвеста и все они подконтрольны мэру.



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Теперь проверьте себя. Вот выдержка из нашего материала (если убедились, что ответили верно, то в следующем экране просто повторите ответ):



Последний опрос Рейтинга показывает, что Блок Бойченко набирает 55% голосов, а ОПЗЖ – 23%. Остальные партии – меньше шести процентов. На выборах-2020 Бойченко и блок его имени лидируют с огромным отрывом от конкурентов.



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Теперь проверьте себя. Вот выдержка из нашего материала (если убедились, что ответили верно, то в следующем экране просто повторите ответ):



Ни одна из новых политических сил, популярных на национальном уровне, не зашла в Мариуполь и не заявила о политических амбициях. Партии СН в городе нет. По словам журналистки Анны Романенко, только пару недель назад появилось помещение, окна которого заклеены логотипами Зеленского – вероятно, исключительно под выборы. Офис открыли в коммунальном предприятии, а баллотироваться от них приглашает секретарь горсовета, говорит Романенко.



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По словам мариупольской журналистки Анны Романенко, у ЕС и Голоса нет ни штабов, ни представительств в городе. "Перед каждыми выборами Донбасс, который голосует то за Оппоблок, то за ОПЗЖ, начинают пинать за его выбор, говорит Романенко: "И мне всегда хочется громко кричать: извините, а где у нас в Мариуполе Голос? А где у нас Европейская солидарность, Громадянська позиция?".



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С Мариуполем последние пять лет происходит то же самое, что в свое время Ахметов делал с Донецком, уверен Константин Батозский. Там Ахметов тоже навел порядок в городских делах. После многих лет застоя у людей возникло ощущение, что город развивается. Поэтому, когда пришли сложные времена, – эти люди, не привыкшие к публичной политике и конкуренции, не желающие брать на себя ответственность, фактически слили город: "В Донецке был один центр силы. И то же самое по тем же лекалам Ахметов строит в Мариуполе. Абсолютно монопольный город. Как показывает опыт и история, это всегда заканчивается плохо".



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