Мариуполь - крупнейший город на подконтрольном Украине Донбассе. И - часть империи донецкого олигарха Рината Ахметова, который за 10 лет подчинил себе сначала финансовые группы в городе, потом - экономику, а на предыдущих местных выборах полностью подмял политиков, заведя в горсовет своих депутатов и мэра, сотрудника Метинвеста Вадима Бойченко. Конкурентов в городе практически нет. Общенациональные партии даже не пытаются побороться за голоса людей. Слуга народа - и та открыла офис лишь недавно, но нет ни команды, ни лидера, ни борьбы. Брошенный город остался один-на-один с самым богатым человеком Украины. Он повторяет в Мариуполе тот же сценарий, который когда-то провернул с Донецком. И это может плохо закончится.

Второй текст LIGA.net из серии материалов о крупнейших городах юга и востока Украины накануне местных выборов: есть ли у них шанс на перезагрузку. Первый текст был посвящен клану Геннадия Труханова, прочитать его можно здесь: Одесса, которую построил Труханов.

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ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛОББИ. Как Ахметов подмял под себя Мариуполь

Промышленная и политическая жизнь Мариуполя вращается вокруг трех гигантов: это металлургический комбинат Азовсталь, машиностроительное предприятие Азовмаш и Мариупольский меткомбинат (ММК) имени Ильича. Десятки лет они давали жителям города рабочие места, а своему топ-менеджменту - рабочие кабинеты как минимум в Мариупольском горсовете, и даже в Верховной Раде.

Бессменным президентом ОАО Азовмаш с 2000 года был Александр Савчук - народный депутат двух созывов от Партии регионов, рассказывает LIGA.net политолог, директор Агентства развития Приазовья Константин Батозский.

Азовсталь с 1985 по 1998 возглавлял старый номенклатурщик ЦК, нардеп Александр Булянда. В 2001 году контролирующим владельцем предприятия стал Индустриальный союз Донбасса политика и бизнесмена Сергея Таруты. Одним из акционеров ИСД в тот период, возможно, уже был Ахметов: его фамилия в привязке к союзу в этот период июле 2020 года прозвучала в лондонском суде.

Гендиректором, а потом главой правления (после акционирования) ММК имени Ильича больше 20 лет, с 1990 года был "красный директор" и народный депутат Владимир Бойко. За четыре созыва в Верховной Раде он успел побывать во фракциях Единая Украина и Европейский выбор, Партии регионов, а затем считался одним из спонсоров Социалистической партии Украины.

В 2010-х промышленных гигантов в городе подмял под себя Метинвест, который принадлежит Ахметову и его партнеру Вадиму Новинскому.

"Если раньше исторически в Мариуполе были, условно говоря, три партии - Азовстали, Азовмаша и ММК Ильича, такое себе троевластие, то уже со времен Януковича Ринат Ахметов полностью монополизировал промышленную отрасль Мариуполя. Он руководит Азовсталью, комбинатом Ильича, практически руководит Мариупольским портом. Активы перешли к Метинвесту", - объясняет Батозский.

Азовмаш закрылся. Порт зависим только от компаний Ахметова и отправок зерна (Harvest - это тоже Ахметов). Учитывая небольшое количество людей, работающих на заводах, наращивают количество коммунальных предприятий, на которое сохраняется влияние, - Дмитрий Чичера

Процесс захвата Мариуполя начался около 10 лет назад, рассказала LIGA.net мариупольская журналистка, руководитель информационного проекта 0629.com.ua Анна Романенко. Она подтверждает: до 2011 года в Мариуполе складывался такой расклад сил, при котором руководители крупнейших предприятий - Александр Савчук, Владимир Бойко - имели свои представительства в городском совете. "Эти финансовые группы между собой конкурировали, и за счет этого было даже какое-то подобие демократии", - уточняет она.

В 2011 году Ахметов получил контроль над ММК Ильича. "Под шумок Бойко сам обратился к Ахметову: спасите от рейдеров. До этого он всегда заявлял, что комбинат не продается", - напомнила журналистка. А в 2012 году умер президент Азовмаша Савчук, и после его смерти предприятие утратило свою роль. "Фактически после 2011 года все основные промышленные активы сосредоточились в руках одного человека - Ахметова. С 2012 года Ахметов полностью доминирует в Мариуполе", - подчеркивает Романенко.

Вместе с промышленным лобби Ахметов установил в городе монополию на сферу информации. Это было совсем просто, констатирует Батозский. Медиа в Мариуполе исторически закреплены за промышленными гигантами: ММК Ильича раньше владел городским телеканалом МТВ и газетой Ильичовец, комбинат Азовсталь - телекомпанией Сигма и газетой Приазовский рабочий.

Сейчас МТВ на 76,2% принадлежит Ахметову, на 22,4% - Новинскому (вся структура собственности). У Сигмы 87,8% акций принадлежат Ахметову, и только 12,1% - Мариупольскому городскому совету (структура собственности). Газеты поглотил медиахолдинг Сегодня Мультимедиа. "То есть структура одного человека контролирует много разных сфер жизни людей. И это фактически монополия", - считает Батозский.

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На местных выборах 2015 года Ахметов фактически завершил поглощение: когда завел "своих" в мэрию и горсовет Мариуполя.

ЗДЕСЬ ВСЕ РЕШАЕТ АХМЕТОВ. Кто такой мэр Вадим Бойченко

В 2015 году выборы мэра Мариуполя выиграл самовыдвиженец Вадим Бойченко. Его биография на украинской Википедии умещается в один скролл. А вся "трудовая деятельность" - вообще в четыре строки. С 1995 по 2010 год работал на Азовстали, потом три года - эксперт по кадрам и мотивации, начальник управления дирекции по персоналу Метинвест Холдинг (попросту - эйчар), и еще два года - замгендиректора по развитию, директор по персоналу и социальным вопросам ММК Ильича. Был членом исполкома горсовета.

На сайте Мариупольского горсовета о его карьере в Метинвесте Ахметова - вообще нет ни слова.

Фигура Бойченко была абсолютно неизвестна в Мариуполе, рассказал LIGA.net местный активист, один из основателей Мариупольской ассоциации предпринимателей Дмитрий Чичера: "Он не принимал участия в общественной жизни города. Его никто не знал".

Несмотря на полную безымянность, Бойченко выиграл выборы мэра с гигантским перевесом: набрал 72,8% голосов избирателей, его ближайший конкурент Юрий Тернавский - всего 8,4%. "Выборы выиграл не он, выборы выиграл Метинвест. Ресурс, пиар, деньги, СМИ Ахметова - сделали свое дело. Голосовали за своего. Голосовали за представителя завода", - считает Чичера.

"Бойченко выиграл, потому что работал на комбинате Ильича и потому что его фамилия созвучна с фамилией покойного "красного" директора Бойко", - добавила в комментарии LIGA.net местная активистка Виктория Придущенко.

После победы на выборах Бойченко представляет в Мариуполе интересы Ахметова и Новинского, считает Придущенко. В горсовете - 90% представителей Метинвеста. Ключевые решения принимаются, как и тендеры заключаются, исключительно для выгоды крупных предприятий Ахметова. Многие кадры, которые сейчас работают в горсовете и на коммунальных предприятиях, переехали в Мариуполь с 2016 по 2018 год с оккупированных территорий - из Горловки, Макеевки, Тореза. "Ему удалось выиграть выборы путем махинаций и технологий. Кампанией руководил россиянин Комлык, который сейчас работает заместителем Рыженкова", - говорит она.

LIGA.net пыталась через пресс-службу получить комментарий Бойченко по поводу его возможной связи с Метинвестом. За полторы недели на вопросы не ответили - хотя обещали. В интервью другим СМИ Бойченко отрицал отношения с Ахметовым.

Летом в интервью Дмитрию Гордону Бойченко заверял, что даже не знаком с олигархом: "Ринат Леонидович в этом году поздравил меня с днем рождения. Общение минимальное... Для меня Ринат Леонидович, как бабушка в детстве учила, это человек поступков".

Но декларации Бойченко говорят об обратном, утверждают активисты. До его похода на выборы жена будущего мэра нигде не работала и была домохозяйкой. А потом устроилась в Метинвест по местным меркам с огромной зарплатой: за 2019 год заработала почти 13 млн грн. С 2017 года Галина Бойченко стала собственницей квартиры в Киеве на 100 квадратных метров - задекларированной стоимостью в 6 млн грн, паркоместа в столице за 530 000, купила два автомобиля: INFINITI QX60 (2017) за 1,6 млн и Ford Mustang S550 за 1 млн.

Аналогичная история с секретарем горсовета Степаном Махсма (по декларации, за 2019 год его жена Наталья получила от Метинвеста почти 4,8 млн грн, - ред.) и заместителями мэра, уточняет Дмитрий Чичера: на хорошем окладе в Метинвесте сидят их ближайшие родственники. "Так Ахметов и сохраняет свое влияние в регионе. Мы называем это гибридной коррупцией", - отметил он.

"Когда журналисты спросили у мэра, насколько он подконтролен Ахметову, он ответил, что это большой бизнес просто помогает местному самоуправлению. То есть никто даже не прячется", - сказал LIGA.net депутат Мариупольского горсовета Максим Бородин.

Максим Бородин о том, каково это - идти против системы: "По мне работают в Facebook несколько метинвестовских групп. В 2016 году на меня было совершено нападение в парке. Его обернули так, будто нападавшие искали педофила. Конечно, педофила никто так и не обнаружил. Малолетних ублюдков (они оказались кикбоксерами) нашли, но даже не сделали подозреваемыми или свидетелями: статус - опрошенные. В заключении следователя говорится, что они пытались наносить удары, были противоправные действия, но они же делали это из "хороших побуждений"

В 2015 году Бородин сделал почти невозможное для Мариуполя - собрал около 100 000 грн на краундфанинге на выборы и завел в горсовет пять депутатов "не из системы" - от партии Сила людей. Внутреннюю кухню за эти пять лет он, говорит, изучил досконально.

КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ. Зачем Ахметов пошел на ребрендинг

По итогам прошлых выборов в Мариуполе оглушительную победу получил Оппозиционный блок. Ему досталось 45 из 54 кресел в горсовете. Сила людей провела пятерых активистов, и еще четыре зашли от партии Наш край (в том числе бывший мэр Юрий Хотлубей).

"Оппоблок в горсовете - это люди Метинвеста. Есть директора школ - но они связаны с Метинвестом, он их подкармливает. Есть врачи - с той же историей. И все они подконтрольны мэру. Создана система, в которой депутаты - крепостные. Вот, бюджет обсуждали в прошлом году: мы три часа заставляли рассказывать, что и куда тратится, остальным неинтересно. Они считают, что я отнимаю их время", - отметил Бородин.

В тех вопросах, где возникает конфликт интересов с заводами, мэрия и горсовет откровенно не видят нарушения закона, утверждает депутат. И приводит пример: ММК Ильича два года назад приобрел производство на городской земле, и максимально оттягивал время от перезаключения договора на аренду. "То есть фактически не платил за землю два года, а это от 800 000 до 1 миллиона гривень в год. Использовал своих же чиновников: они подавали одно решение, потом - ой, передумали, объем увеличили, потом опять - ой, объем уменьшили. Тянули специально, чтобы не платить", - считает лидер фракции Сила людей.

Промышленная экология в Мариуполе - тоже табу. "В 2015 году они скупили весь город. В выборы было вброшено сумасшедшее количество денег, около 5 млн грн: детские площадки, концерты, будущий мэр Бойченко лично засевал - проводил встречи с пенсионерами, раздавал тортики. Мы заявления в полицию писали, фиксировали - ноль реакции. В городе все службы, полиция большей частью, кроме патрульной - все под Ахметовым, все контролируемы", - уверен депутат.

Проблема Бойченко: он как кукла-вуду, у него нет собственного содержания, он - методичка Метинвеста. Все, что не входит в методичку, ставит его в абсолютный тупик. Его очень берегут, ему устраивают теплые ванны в национальных СМИ, как это было у Гордона. Пытаются раскрутить. Цель Ахметова - вывести Бойченко в "высшую лигу". Но он пока к этому не готов, - Константин Батозский

Когда Максим Бородин говорит о Мариуполе, он все время уточняет: нет никаких иллюзий, Оппоблок равно Метинвест. "Новые выборы это показывают, - уверен лидер фракции Сила людей. - Просто на этих выборах мы получим уже не Оппоблок, а Блок Вадима Бойченко. Там нет никакой идеологии. Идеология - Метинвест. Хозяин сказал - мы исполняем. Все очень просто".

Формально на выборы 2020 Оппозиционный блок и Блок Вадима Бойченко идут отдельно. В реальности ставка делается на партию мэра. Банальный ребрендинг. "Оппоблок в Мариуполе потерял рейтинги. Предыдущие парламентские выборы показали, что он просто ниже плинтуса", - объясняет Анна Романенко. Хотя именно в Мариуполе по мажоритарке шел и победил (больше 42%) партнер Ахметова Вадим Новинский.

Теперь, добавляет журналист, Оппоблок вчистую проигрывает ОПЗЖ Левочкина-Медведчука. Мэр прекрасно понимает, что без своих людей в городском совете не сможет ничего сделать. Например, в Запорожье мэром тоже работает ставленник Метинвеста Владимир Буряк, но у него нет поддержки горсовета. Люди Ахметова боятся повторения такого сценария в Мариуполе.

После выборов ОПЗЖ обязательно найдет точки соприкосновения с Ахметовым. Будет мир-дружба-жвачка, - Максим Бородин

На последнюю сессию горсовета, говорит Романенко, все избранные от Оппоблока депутаты пришли в футболках с надписью "Блок Вадима Бойченко". И прямо на сессии мэр открыто призывал всех присоединяться к новой партии: "Когда мы об этом написали, из штаба последовала гневная отповедь: вы манипулируете информацией. Но уж как есть. Они заходили по спискам Оппоблока, некоторые так и остаются членами Оппоблока, но при этом на сайте изменена их партийная принадлежность. Как минимум, это админресурс".

В списке депутатов Мариупольского горсовета и правда не осталось ни малейшего намека на Оппозиционный блок. Нет больше даже такой фракции: есть только Блок Вадима Бойченко, который в местных выборах 2015 года официально не участвовал.

Политолог Батозский уверен: несмотря на создание именной партии, ни о какой самостоятельной игре Вадима Бойченко нет и речи.

"У него не может быть никакой самостоятельной игры. Он выходец с комбината, вырос на комбинате, комбинат платит ему зарплату через его жену, которая никогда в жизни не работала - около миллиона в месяц. Именно на Бойченко делают ставку в политическом крыле Метинвеста. Он такая курочка, которую растят на убой. На следующие выборы, на национальную политику он нужен - типа молодой, прогрессивный, без сильного скандального хвоста. Человек, который не тянет за собой шлейф негатива Оппоблока", - считает он.

Команду Блока Бойченко на этих выборах публично поддержал партнер Ахметова - Вадим Новинский.

"Решили раскручивать Блок Вадима Бойченко. У мэра очень хорошие рейтинги, в отличие от Оппоблока. У нас никто не сомневается, что он выиграет выборы. Ну, а блоку - важно набрать максимальное количество голосов. Вот они и стараются", - считает Романенко.

"ДАЙТЕ НАМ АЛЬТЕРНАТИВУ". Почему жители выбирают одно и то же

Судя по опросам социологов, на выборах-2020 Бойченко и блок его имени лидируют с огромным отрывом от конкурентов.

Весь Мариуполь завешен агитационными материалами Бойченко. В них городская власть использовала брендбук города: логотипы, шрифты. Хотя одним из требований открытого конкурса по разработке бренда был полный запрет на использование в рекламе.

"И что? Ничего. Вся реклама Бойченко - копия брендбука", - говорит Бородин.

Админресурс в городе включили на полную, добавляет Чичера. "Рекламой завесили весь город и все коммунальные остановки еще до начала рекламной компании. Закон им не нужен. Символику города Бойченко использует как символику своей партии. Ко дню города из бюджета выделяли тьму денег на пенсионеров (они - базовая центральная аудитория)", - отметил он. Медиа Ахметова тоже в работе.

Альтернативы Бойченко и его партии в городе практически нет. Исключение - ОПЗЖ, который тоже завесил город рекламой.

"Мы понимаем, что люди, которые голосуют за ОПЗЖ - разочарованы. Растет разочарование Зеленским, люди считают, что он не выполнил главное обещание - принести мир. Они этим крайне недовольны. И потому возвращаются к политикам, за которых традиционно голосовали. На этот раз ОПЗЖ Рабиновича с Левочкиным заходит им больше, чем Оппоблок Новинского и Мураева. Но в соответствии с последней социологией, наивысшие позиции занимает сейчас Блок Вадима Бойченко. Это абсолютно лидерская мэрская партия", - пояснил Батозский.

Уже после этого соцопроса группы Рейтинг Аброськин и Бородин сообщили, что не планируют участвовать в выборах на пост мэра. Также пока неизвестны намерения предпринимателя Юрия Тернавского, который в 2015 году проиграл Бойченко, и экс-мэра Юрия Хотлубея.

Ни одна из новых политических сил, популярных на национальном уровне, не зашла в Мариуполь и не заявила о политических амбициях.

Партии Голос в Мариуполе нет. Слуги народа - тоже. Только пару недель назад появилось помещение, окна которого заклеены логотипами Зеленского - вероятно, исключительно под выборы. "Офис открыли в коммунальном предприятии, а баллотироваться от них приглашает секретарь горсовета. Продали все", - уверен Дмитрий Чичера. "На выборах мы увидим, какое количество людей любит Зеленского в Мариуполе. Именно Зеленского. Потому что поддерживать его партию невозможно - ее не было и до сих пор не видно", - добавила Романенко.

Перед каждыми выборами Донбасс, который голосует то за Оппоблок, то за ОПЗЖ, начинают пинать за его выбор, говорит Романенко: "И мне всегда хочется громко кричать: извините, а где у нас в Мариуполе Голос? А где у нас Европейская солидарность, Громадянська позиция? У нас этих партий нет, они не представлены, они не работают. У них нет штабов, нет представительств. Интересно, каким образом люди должны за них голосовать? Это настолько больное место! У нас ОПЗЖ просто завешивает проспекты целиком, билборды по обе стороны. Это выглядит жутко. Они везде. Они всюду. Они в телевизоре, они на улицах, они в палатках, они очень активны. И нет ни одной демократической партии".

Перед каждыми выборами Донбасс, который голосует то за Оппоблок, то за ОПЗЖ, начинают пинать за его выбор. И мне всегда хочется громко кричать: извините, а где у нас в Мариуполе Голос? А где у нас Европейская солидарность, Громадянська позиция? У нас этих партий нет, они не представлены, они не работают. Это очень больное место, - Анна Романенко

Позиции Силы людей, которая на прошлых выборах взяла пять мест в горсовете, очень слабы в этом году, считает она. У них нет финансового ресурса, и при этом пять лет Бойченко и Метинвест "убивали их репутацию, это была цель номер один". Тем не менее, сказал LIGA.net Бородин, Сила людей планирует участвовать в выборах и объявила сбор средств на кампанию.

КАК ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ ВЫПОЛНЯЕТ ОБЕЩАНИЯ

Информационный проект 0629.com.ua выделил шесть обещаний, которые депутаты Мариуполя сделали под выборов: улучшить экологию, решить проблему воды (Бойченко обещает привлечь к проекту французов), построить город "без окраин", отремонтировать дороги, обеспечить европейское качество жизни, вернуть аэропорт.

В конце июня социологическая группа Рейтинг спросила у мариупольцев, как они оценивают изменения в городе за последние пять лет.

LIGA.net просила мэра Бойченко назвать три главных успеха и три провала в исполнении обещаний. На вопросы он не ответил.

"Деньги в городе есть. Но когда реставрируют центр - говорят: спасибо, Метинвет. Сделали парк: спасибо, Метинвест. Открыли ЦНАП – не забудем сказать: спасибо, Метинвет", - объясняет основатель Мариупольской ассоциации предпринимателей Дмитрий Чичера.

Тем не менее, город реально меняется, считает Романенко. Появляются зримые вещи, которые нравятся людям. "У нас за последние три года очень много таких мест-магнитов появилось. Театральный сквер, парк Веселка, Греческая площадь - это такого европейского образца парки, где всегда очень много молодежи, много людей. Людям это нравится. Они не могут не замечать, что у нас дороги ремонтируются, школы, парки появляются. Нельзя этого отнять, они много сделали за пять лет", - считает Романенко.

Она объясняет: с одной стороны, Бойченко оседлал волну децентрализации и роста местных бюджетов, а с другой - очень неплохо работает с грантами и европейскими инвестициями. Причем не через Киев, а напрямую. "Пять лет назад такое вообще невозможно было представить. Первые проекты им очень тяжело давались, но потом пошло. Этого не отнять, у них это получается", - сказала журналистка.

Но на самом деле с Мариуполем последние пять лет происходит то же самое, что в свое время Ахметов делал с Донецком, уверен Константин Батозский. Там Ахметов тоже навел порядок в городских делах: покупал новый транспорт, обеспечил вывоз мусора, строил дороги. После многих лет застоя у людей возникло ощущение, что город развивается. "Когда все было очень-очень красиво, европейский аэропорт с самолетами, но общественная и политическая сфера совершенно не развивалась. Была сплошная монополия Метинвеста", - говорит он.

Поэтому, когда пришли сложные времена, - эти люди, не привыкшие к публичной политике и конкуренции, не желающие брать на себя ответственность, фактически слили город: "И этим Донецк отличается от Харькова, Запорожья, Днепра — там была хоть какая-то конкурентная политика, центры силы, которые конкурировали между собой. В Донецке был один центр силы. И то же самое по тем же лекалам СКМ, скорее Ахметов, строит в Мариуполе. Абсолютно монопольный город. Как показывает опыт и история, это всегда заканчивается плохо".

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