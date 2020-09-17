Загрузка теста...

Борьба с "русским миром". Хорошо ли вы знаете Николаев и сможете ли с первого раза ответить правильно?

Почему так? Пройдите наш тест, чтобы понять, достаточно ли хорошо вы разбираетесь в местной политической кухне.

Среди тех, кто с первой попытки правильно ответит на все вопросы, мы разыграем сертификаты на развлечения в размере 1 100 грн каждый. Розыгрыш – 20 октября. Рекомендуем сначала прочитать Совсем скоро состоятся местные выборы. В Николаеве партия ОПЗЖ чувствует себя уверенно и готовится к реваншу. И следующий состав горсовета может быть непредсказуемым.Почему так? Пройдите наш тест, чтобы понять, достаточно ли хорошо вы разбираетесь в местной политической кухне.Среди тех, кто с первой попытки правильно ответит на все вопросы, мы разыграем сертификаты на развлечения в размере 1 100 грн каждый. Розыгрыш – 20 октября. Рекомендуем сначала прочитать наш текст о Николаеве 0

Теперь проверьте себя. Вот выдержка из нашего материала (если убедились, что ответили верно, то в следующем экране просто повторите ответ):



В 2019 году в Николаеве вспыхнул "маргариновый скандал" с поставками некачественных продуктов питания в школы. За поставки отвечал директор одного из коммунальных предприятий Глеб Новоторов, который назначается городским головой.



Теперь ты знаешь правильный ответ. Выбери его

Теперь проверьте себя. Вот выдержка из нашего материала (если убедились, что ответили верно, то в следующем экране просто повторите ответ):



Депутатский корпус Николаевского горсовета состоит из 54 депутатов. Для принятия решений нужно 28 голосов. При этом 26 депутатов были избраны от Оппозиционного блока. "Оппоблок моментально блокировал любые голосования. Были профи, которые слишком давно во власти и знают все лазейки в горсовете – как поставить палки в колеса", – рассказала LIGA.net местная активистка Ольга Малярчук.



Теперь ты знаешь правильный ответ. Выбери его

Теперь проверьте себя. Вот выдержка из нашего материала (если убедились, что ответили верно, то в следующем экране просто повторите ответ):



Сенкевич обжаловал решение горсовета в суде, и в марте 2018 года его восстановили в должности. За несколько дней до этого мэр, по данным источников LIGA.net в окружении Порошенко, приезжал в Киев, где состоялась его встреча с нардепами-мажоритарщиками от Николаевской области. На Банковой помирили враждующих, но с одним условием. После восстановления Сенкевич не должен публично критиковать президента и главу Николаевской ОГА Савченко.



Теперь ты знаешь правильный ответ. Выбери его

Теперь проверьте себя. Вот выдержка из нашего материала (если убедились, что ответили верно, то в следующем экране просто повторите ответ):



По данным проведенного в середине сентября соцопроса группы Рейтинг, на первом месте с большим отрывом – Сенкевич, у него 30,5%.



Теперь ты знаешь правильный ответ. Выбери его

Теперь проверьте себя. Вот выдержка из нашего материала (если убедились, что ответили верно, то в следующем экране просто повторите ответ):



Согласно соцопросу Рейтинга, второе место (16,4%) за кандидатом от Слуги народа Татьяной Домбровской. Третье место у кандидата от ОПЗЖ. Во время соцопроса от ОПЗЖ хотели баллотироваться сразу двое: сын многолетнего мэра Николаева Владислав Чайка и бывший нардеп, глава николаевской ОПЗЖ Артем Ильюк. Их суммарный рейтинг – 23%. В сентябре Ильюк объявил, что не хочет раскалывать команду и принял непростое решение: он не пойдет на выборы мэра, но поведет за собой список ОПЗЖ в горсовет.



Теперь ты знаешь правильный ответ. Выбери его

Теперь проверьте себя. Вот выдержка из нашего материала (если убедились, что ответили верно, то в следующем экране просто повторите ответ):



Родная сестра Чайки - жена Дмитрия Разумкова. Они очень плотно общаются с Разумковым всю жизнь. У них отличные отношения. И он бизнес-партнер предпринимателя Пелипаса. Его называют человеком будок и подвалов, – они почти все скупили. Начальник штаба у Чайки – бывший губернатор при Януковиче, рассказывает местный политолог Федор Левченко.



Теперь ты знаешь правильный ответ. Выбери его

Теперь проверьте себя. Вот выдержка из нашего материала (если убедились, что ответили верно, то в следующем экране просто повторите ответ):



По версии социологической группы Рейтинг, на выборах в горсовет сейчас лидируют три политические силы. Это – президентский проект Слуга народа, мэрская партия Пропозиція и бывшие регионалы под брендом ОПЗЖ. "Регионалы – везде. И в горсовете почти все – из регионалов. Просто в 2015 году они шли от Нашего края, БПП и Оппоблока, а сейчас опять перепрофилировались и сменили флаги", – говорит политолог Федор Левченко. По прогнозам экспертов, ОПЗЖ возьмет значительное число кресел, не меньше четверти.



Теперь ты знаешь правильный ответ. Выбери его