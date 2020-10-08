Прошлые выборы для "бело-голубого" Николаева стали в некотором смысле уникальными: никому толком не известный айтишник Александр Сенкевич нарушил многолетние расклады и был избран городским головой. Но получить корочку мэра оказалось проще, чем стать им на самом деле. Особенно в ситуации, когда и сам не очень справляется, и старые элиты стремятся к реваншу.

Третий текст LIGA.net из серии материалов о крупнейших городах юга и востока Украины накануне местных выборов 2020: есть ли у них шанс на перезагрузку. Первый текст был посвящен клану Геннадия Труханова, прочитать его можно здесь: Одесса, которую построил Труханов. Второй спецпроект посвящен выборам в Мариуполе, он здесь: Ахметов строит второй Донецк. Никто не смеет бросить ему вызов – даже Зеленский.

НОВОЕ ЛИЦО И ГЕНЕРАТОР СКАНДАЛОВ: кто такой Александр Сенкевич

В 2015 году его назвали в прессе "николаевским чудом": молодой айтишник "сделал" на выборах протеже Вадима Новинского, местного тяжеловеса и регионала со стажем Игоря Дятлова. И оставил далеко позади действующего на тот момент мэра Николаева Юрия Гранатурова.

Сенкевич выиграл выборы во втором туре: он набрал 54,9% голосов, Дятлов – 43,28%.

Это стало полной неожиданностью для местных элит, которые правили в "бело-голубом" Николаеве вплоть до Революции достоинства, да и потом сохраняли значительное присутствие. Например, на выборах-2010 году в горсовете регионалы получили 2 / 3 мандатов. А самим Николаевом 13 лет подряд в качестве руководил представитель ПР Владимир Чайка, умерший в 2013 году.

"Он действительно был абсолютно новым для города лицом. На самом деле, он сам тоже не надеялся на победу. Просто хотел начать политическую карьеру – такой себе задел на будущее. И внезапно выиграл", – рассказал LIGA.net местный политолог Федор Левченко.

До победы на выборах Сенкевич строил карьеру в бизнесе с упором на IT-сектор. Преподавал в городском филиале компьютерной академии Шаг, в 2005-м стал соучредителем и потом директором компании Квадролоджик по разработке программного обеспечения. Параллельно работал инженером-проектировщиком предприятия Леда, которое занималось монтажом противопожарных систем, и возглавил его в 2010 году.

"Он хорошо чувствует ветер общественного мнения. Харизматичен и импозантен. Ему хочется верить. Этим он собрал огромное число симпатиков. Его кампания 2015 года была классической с точки зрения американских технологий, когда есть волонтеры, когда люди по зову сердца выходят, приносят деньги сами", – объяснил LIGA.net успех Сенкевича николаевский политтехнолог Александр Ухмановский.

Ухмановский говорит, что в 2015 году приложил руку к стратегии кампании Сенкевича. Сейчас же его бывший технолог резко негативно оценивает работу мэра. Поводом для критики стало то, что Сенкевич, говорит, "кинул" свою команду, с которой шел на выборы. "Всех людей, причастных к победе, он зачистил", – утверждает он.

С сомнительным кадровым подходом связывает ошибки мэра и Левченко. "В самом начале каденции он не подтянул тех людей, которые работали на него, – волонтеров, активистов. И растерял команду. Появились какие-то новые люди, непонятные – из Киева, из других городов, навязанные нардепами и Администрацией президента Порошенко. Это такой первый удар по нему был", – пояснил он.

Сейчас очень много бывших соратников Сенкевича по тем или иным причинам вынуждены идти от других партий. И они все против него, – Федор Левченко

За Сенкевичем тянется целый шлейф скандалов на посту городского головы. "Их было много, реально много", – констатирует политолог.

Например, в 2016 мэр Николаева вызвал возмущение оппонентов тем, что якобы втихую подписал распоряжение о принятии львовского мусора в помощь Андрею Садовому. Это произошло на волне "мусорного скандала" и прессинга мэра Львова командой Порошенко.

В 2017 году, по данным НикВести, Сенкевич сбежал от полиции через окно своего кабинета: якобы ему должны были вручить протокол о совершении коррупционного правонарушения. Протокол был составлен после того, как мэр Николаева во время голосования на сессии горсовета о начислении ему заработной платы не заявил о конфликте интересов.

В 2019 году в Николаеве вспыхнул "маргариновый скандал" с поставками некачественных продуктов для питания в школы. За поставки отвечал директор одного из коммунальных предприятий Глеб Новоторов, который назначается городским головой.

Несколько раз за каденцию Сенкевича в департаментах мэрии Николаева проходили обыски. Последний обыск, в августе 2020 года, прошел в управлении земельных ресурсов, центре предоставления админуслуг и управлении архитектуры. Сенкевич связал его с выборами.

Время от времени мэру приписывают лоббирование интересов бизнес-структур. В сентябре на местном политическом шоу Битва за город ему пришлось клясться на Библии, что ни ему, ни его семье не принадлежат заводы по изготовлению брусчатки и тротуарной плитки, которую "слишком активно" укладывают на улицах Николаева (в 2020 году ее уложили на 53 миллиона гривень).

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Отметился Сенкевич и в скандалах поменьше: вроде встречи с жителями Николаева в состоянии алкогольного опьянения (он этот факт признал и извинился) и "факов" в прямом эфире в сторону депутатов горсовета за якобы их "недоговороспособность".

Именно "терки" с горсоветом чуть не стоили Сенкевичу должности: когда депутаты объявили мэру недоверие.

ИМПИЧМЕНТ И РЕВАНШ: как горсовет напомнил, кто в доме хозяин

"Главная проблема Николаева – горсовет, неспособный решать городские вопросы", – сказал Сенкевич в сентябре на шоу Битва за город.

На выборах 2015 года контрольный пакет акций в городском совете получил Оппозиционный блок. "И когда Сенкевич приступил к обязанностям мэра, у него не было абсолютно никакого влияния на горсовет. Всю каденцию это серьезно по нему било", – объясняет Левченко.

5 октября 2017 года этот горсовет объявил мне импичмент. Проголосовали Оппоблок, БПП, Наш край – дружно и все вместе. Я полгода был в отставке, – Александр Сенкевич

"Оппоблок моментально блокировал любые голосования. Были профи, которые слишком давно во власти и знают все лазейки в горсовете – как поставить палки в колеса", – рассказала LIGA.net местная активистка Ольга Малярчук. В 2015-м она баллотировалась в горсовет от БПП.

Депутатский корпус Николаевского горсовета состоит из 54 депутатов, рассказал в комментарии LIGA.net сам Сенкевич. Для принятия решений нужны 28 голосов. При этом 26 депутатов были избраны от Оппозиционного блока. По девять кресел получили БПП и Наш край, 10 – Самопомощь. "Но несколько людей почти сразу после выборов вышли из Самопомощи и присоединились в голосованиях к Оппоблоку", – говорит он.

Один из перебежчиков Олег Исаков в 2017 году и стал инициатором импичмента Сенкевича. А главными архитекторами отставки местные политологи называют Администрацию президента Петра Порошенко и тогдашнего губернатора Николаевской области Алексея Савченко. Но не единственными: в импичменте Сенкевичу были заинтересованы практически все лидеры фракций горсовета.

"На эту сессию некоторые депутаты не пришли, некоторые не взяли бюллетени. Тех, кто их взял, было 42 человека. Все 42 на тайном голосовании проголосовали за мою отставку. И бппшники, и нашекраевцы, – все вместе", – вспоминает Сенкевич.

Мэра выбили из кресла на полгода, отметил Левченко: "После возвращения он, конечно, смог подоговариваться, горсовет более или менее заработал. Но уже даже те проекты, которые он готовил до импичмента, сорвались. Пока его не было, большинство из них были уничтожены".

Когда я вернулся, некоторые мои большие проекты были тупо сорваны как проекты Сенкевича. Например, по транспорту с ЕБРР – закупка троллейбусов и автобусов. Только сейчас они почти решены, прошел тендер на 60 троллейбусов, – Александр Сенкевич

Сенкевич обжаловал решение горсовета в суде, и в марте 2018 года его восстановили в должности. За несколько дней до этого мэр, по данным источников LIGA.net в окружении Порошенко, приезжал в Киев, где состоялась его встреча с нардепами-мажоритарщиками от Николаевской области Александром Жолобецким и Борисом Козырем, а также нардепом от БПП Макарьяном. На Банковой помирили враждующих, но с одним условием. После восстановления Сенкевич не должен публично критиковать президента и главу Николаевской ОГА Савченко. И якобы именно этим объясняется дружеские отношения, а также частые визиты президента в Николаев сразу же после восстановления Сенкевича.

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"Он вернулся на должность при помощи АП и передоговорился. Пообтесался, провел переговоры с основными игроками от разных партий, влиятельными бизнесменами. По сути, со всеми, кто имеет серьезное влияние в городе", – утверждает Ухмановский.

После этого, добавил политтехнолог, его работа с горсоветом плюс-минус наладилась.

Сенкевич на прямой вопрос LIGA.net, действительно ли он заключил с местными элитами такой пакт о ненападении, ответил обтекаемо: "Ни одного позитивного решения в горсовете не приняли без участия Оппозиционного блока. Это первое. Второе: вместе с Оппоблоком за мое отстранение голосовал тот же БПП. Поэтому рассказывать, кто и с кем договорился, будет натуральным ханжеством".

ТРИ ПОБЕДЫ И ТРИ ПРОВАЛА: что удалось Сенкевичу

Проект Слово і діло подсчитал: за время каденции Сенкевич дал 52 обещания. Выполнил 25 (48%), провалил восемь (15%), 19 в процессе (37%).

В числе выполненных обещаний авторы проекта называют создание рабочих мест в Николаеве (почти 30 000 новых рабочих мест – Пенсионный фонд); борьбу с нелегальными заправками, установку GPS-передатчиков на маршрутках и в коммунальном транспорте.

Не выполнил мэр обещания реконструировать Соборную площадь, считает Слово і діло, построить небольшой парк на улице Лазурная, установить новые лифты для больницы скорой медицинской помощи в 2019 году; их установку перенесли на 2020 год.

Еще в процессе выполнения – проект по постройке мусоросортировочной линии, закупка 30 новых автобусов и 60 троллейбусов для Николаева.

Мы попросили Сенкевича назвать три успеха и провала за каденцию. К успехам мэр Николаева относит:

1) Проект по реконструкции очистных сооружений водоснабжения и водоотвода. Европейский инвестиционный банк запустил этот проект еще в 2006 году, но власти за 10 лет ничего не сделали. В 2016 году Сенкевич убедил ЕИБ не закрывать проект. "В 2018 году мы уже запустили первую очередь: полностью реконструировали станцию решеток, это грубая очистка канализационных вод", – отметил он. К 2020 году он хочет "закончить канализацию", к 2023 году – водоснабжение. "Переходим с жидкого хлора на гидрохлорид натрия. Кроме того, уже поменяли в центре канализационные коллекторы на новые. Это мегапобеда. Новые коллекторы будут работать до 100 лет", – сказал мэр.

2) Строительство троллейбусной линии в микрорайоне Намыв, плюс объявлен тендер на строительство линии в Корабельный район.

3) Подача воды на правый берег Южного Буга. Там до сих пор нет централизованного водоснабжения. "Можете себе такое представить? В 21 веке, в областном центре. Я обещал, что сделаю, и сделал. На неделе мы вышли в бурении под дном речки на тот берег, сейчас диаметр 300 мм, гоняют буровую машину и скоро выйдут на 600 мм, проложат там трубу. Где-то через три недели, думаю, будем иметь воду на правом берегу. Считаю, что это эпохальное событие. За 231 год существования Николаева там впервые появится питьевая вода", – обещает мэр.

Топ-3 провала Сенкевич тоже перечислил, но списывает их то на дефицит бюджета, то на силовиков:

1) Не удалось развить велоинфраструктуру, хотя, утверждает Сенкевич, он и сам "гоняет на велике по городу". По его словам, бюджет Николаева ограничен, жилой фонд, дороги и тротуары не ремонтировались много лет, и пришлось в первую очередь латать эти дыры.

2) Информационная политика. "В Николаеве очень сложно прошел переход в рамках реформы ЖКХ: ликвидация жэков и избрание управляющих компаний. Люди вроде должны были быть подготовлены, но все равно это вызвало бурю эмоций, и фактически большинство не избрали управляющую компанию, их назначил город. Все нервничали", – подчеркнул Сенкевич.

3) Не открыл детский дворец творчества в одном из районов: "Здание купили еще до импичмента, а потом нам пытались пришить, что мы его задорого купили – полиция, СБУ, НАБУ. Не нашли состава преступления. Более того, за это голосовал горсовет, а не городской голова. Я считаю, мне нужно было быть наглее, продавить это решение. Но, к сожалению, документы изъяты полицией, и это здание стоит уже три года".

Сенкевич за свою каденцию разделил город на два лагеря – сторонников и горячих оппонентов, считает Малярчук. По ее мнению, он скорее оправдал ожидания: "Есть много критики в адрес Сенкевича. Например, что весь город перерыли. Но никто не задумывается, что там, где перерыли – не просто запаивают трубы канализации, а наконец меняют! Да, это временное неудобство, но на годы. Или реконструкция Соборной площади. Как только ее не называли: серая площадь, площадь Сенкевича. Но я вижу, что она оживает. Я сама туда приезжаю по вечерам, хотя живу в спальном районе, беру чашку кофе, сажусь на лавочку и кайфую: на ней куча людей, скейты, ролики, фонтаны. Это круто".

КТО ИДЕТ В МЭРЫ. Тройка лидеров: Сенкевич, Домбровская, Чайка

По данным проведенного в середине сентября соцопроса группы Рейтинг, на выборах мэра лидируют три кандидата.

На первом месте с большим отрывом – Сенкевич, у него 30,5%. Он идет от партии Пропозиція. Ходили слухи, что Сенкевича рассматривали как кандидата от Слуги народа, но он увидел, как падает рейтинг президентского проекта, и решил: не стоит.

"Если говорить о перспективах, то он – главный претендент на кресло мэра. По сути, со всеми, кто имеет серьезное влияние в городе, он договорился. Менять его ни у кого нет смысла. Зачем, если в принципе Сенкевич – будущий мэр тоже всех устраивает?" – считает Ухмановский.

Вторая в соцопросе Рейтинга – кандидат от Слуги народа Татьяна Домбровская с 16,4%.

Третье место у кандидата от ОПЗЖ. Во время соцопроса от ОПЗЖ хотели баллотироваться сразу двое: сын многолетнего мэра Николаева Владислав Чайка и бывший нардеп, глава николаевской ОПЗЖ Артем Ильюк. Их суммарный рейтинг – 23%. В сентябре Ильюк объявил, что не хочет раскалывать команду и принял непростое решение: он не пойдет на выборы мэра, но поведет за собой список ОПЗЖ в горсовет.

Левченко говорит, что в Николаеве "ходит" некая внутренняя социология, по которой Сенкевич набирает до 22%, а на втором месте идет Чайка с 17-18%. Поскольку он идет под брендом ОПЗЖ, его рейтинг еще вырастет. Но не факт, что Чайка сможет поглотить электорат Ильюка. В одном из прямых эфиров Ильюк уклонился от ответа на вопрос, будет ли поддерживать Чайку: говорит, сначала хотел бы почитать его программу. По этим же внутренним опросам стартовые позиции снятого с выборов Ильюка якобы на самом деле были значительно выше, чем у Чайки. У Домбровской, утверждает политолог, реальный рейтинг не превышает 10%.

О кандидате от Слуги народа Татьяне Домбровской широкие массы узнали только перед этими выборами выборах, отметил Левченко. На всю страну ее имя прозвучало впервые в июне, когда во время конференции слуги Александр Корниенко и Давид Арахамия не заметили включенных микрофонов и назвали ее "рабочей бабой". Но, говорит Левченко, ее хорошо знает бизнес-среда Николаева.

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"После смерти мужа она смогла сохранить почти все бизнесы за собой. Но бизнес у нее такой, скажем так, нелюбимый в народе. Это кредитный союз Наша готівочка, это дорогой салон смартфонов. Готівочка, конечно, очень негативно на нее влияет", – отметил он.

Есть в ее биографии и два скандала, от которых ей тяжело отбиваться, добавил Левченко. Первый: скрины якобы с ее страницы в Одноклассниках (под старой фамилией Крымчакова, с фотографией с мужа), где в начале войны на Донбассе она писала посты в поддержку России. Второй: в одном из батутных центров она якобы "физически воздействовала" на подростка, который задел ее ребенка – и есть видео. Утверждать, что на видео именно она, мы не беремся: запись опубликована с камер наблюдения, размещенных на расстоянии.

"Рейтинги у Татьяны Домбровской, насколько мы понимаем, застыли и не растут. Но в компанию вброшены бешеные деньги. Она очень сильно выделяется на фоне всех, – не только кандидатов в мэры, но и партий. Очень дорого. Билборды, реклама в YouTube, в Facebook, палатки – у нас такого не видел никогда. Даже при Партии регионов. Это какие-то страшные деньги", – отметил политолог.

Активность в Николаевской области уже проявили 15 партий. Пятерка самых активных во всех формах публичной агитации – Слуга народа, Пропозиція, Европейская солидарность, Наш край и ОПЗЖ. На начало октября мы фиксируем их большое присутствие на бордах, в региональных интернет-СМИ и соцсетях, – координатор сети ОПОРА Дмитрий Баштовой для LIGA.net

Самая интересная "война" за кресло мэра развернулась между Ильюком и Чайкой. Оба хотели идти от ОПЗЖ. Выиграл Чайка.

"Чайка, с одной стороны, сам по себе, – считает Левченко. – С другой, его родная сестра – жена Дмитрия Разумкова. Они очень плотно общаются с Разумковым всю жизнь. У них отличные отношения. И он бизнес-партнер нашего одиозного предпринимателя Пелипаса. Его называют человеком будок и подвалов, – они почти все скупили. Одиозный политик. Начальник штаба у Чайки – бывший губернатор при Януковиче".

По списку ОПЗЖ перед выборами была чехарда, потому что один список заменили на другой: список Медведчука – на список Левочкина, говорят активисты. Кресло мэра отдали человеку Медведчука — Чайке, а горсовет, условно, отдали человеку Левочкина в ОПЗЖ — Ильюку.

КТО ИДЕТ В ГОРСОВЕТ: слуги народа, мэрский проект, осколки Партии регионов

"У нас в городе куда ни плюнь – то бывший регионал, то ватник, то полусепар", – рассказывает о выборах в горсовет политтехнолог Александр Ухмановский. Особенно это актуально в свете последнего скандала вокруг списка партии Слуга народа в Николаеве.

На прошлой неделе в Facebook журналисты опубликовали скриншот видеозаписи с телеканала боевиков, в эфире которого находился Егор Клецов – кандидат от Слуги народа в Николаевский горсовет. А на своих страницах в соцсетях в 2014-2015 годах Клецов открыто поддерживал боевиков и призывал к "миру". После широкого резонанса кандидат объявил, что снимет кандидатуру с выборов.

Сказать и сделать – разные слова. Что мы имеем на сегодня? Все хорошо: он идет на выборы, его коллега Ковальков, любитель отдохнуть в Москве во время войны — тоже. И... Домбровская спокойно дальше баллотируется в мэры города. Они ничего не боятся, – Вахтанг Кипиани в Facebook

По версии социологической группы Рейтинг, на выборах в горсовет сейчас лидируют три политические силы. Это президентский проект Слуга народа, мэрская партия Пропозиція и бывшие регионалы под брендом Оппозиционная платформа – За життя (ОПЗЖ).

Главным пылесосом бывших регионалов/оппоблоковцев в Николаеве, как и во многих городах юго-востока, стала Оппозиционная платформа – За життя. "У них много фанатиков", – констатирует политолог. Партии Миколаївці и За майбутнє в той или иной степени тоже аккумулировали в себе часть осколков Партии регионов, бывших и действующих "крепких хозяйственников" из городской власти.

"Регионалы – везде. Потому что у нас это была очень мощная партия. В принципе, и в горсовете почти все – из регионалов. Просто в 2015 году они шли от Нашего края, БПП и Оппоблока, а сейчас опять перепрофилировались и сменили флаги", – говорит Левченко.

Если вы посмотрите, как они все между собой перетасовались, то по факту все кандидаты на наших выборах вообще не про идеологию: хоть ОПЗЖ, хоть Пропозиція. Они о том, как решать свои маленькие вопросы. Они пытаются влезть во власть любым способом, лишь бы влезть. Надо будет надеть вышиванку – наденут. Надо будет снять – снимут, – Александр Диордиев

ОПЗЖ возьмет значительное число кресел, не меньше четверти, добавляет Ухмановский. Они подобрали в Николаеве самых ярких, одиозных личностей: "Я думаю, пройдет и Наш край – это проект Банковой еще при Порошенко. Они тоже подобрали всякий мусор, но умереннее, скорее позиционируют себя как партия хозяйственников". Наш край основную ставку делает на облсовет, но и за кресла в городе тоже борется.

За майбутнє – это николаевская версия проекта Игоря Коломойского, говорит Левченко. Ее возглавляет бывший член Партии регионов, в прошлом – сопредседатель всеукраинской партии Наш край и бывший мэр Юрий Гранатуров. "За месяц до старта кампании он ушел из Нашего края, выиграл борьбу за партию у Жолобицкого, – это бывший нардеп, он сейчас в "николаевцах". Выиграл внутреннюю борьбу и пособирал тут всех, кто куда-то не зашел. Бывших регионалов, нашекраевцев, бппшников. Все бывшие – все там".

Миколаївці – вообще непонятная структура, объясняет политолог. На сайте партии говорится, что она создана в сентябре 2020 года, то есть прямо под выборы. В первой пятерке списка – экс-регионал Игорь Дятлов. Во времена Януковича он возглавлял Николаевский облсовет, потом был главой фракции Оппоблока в горсовете. "Многие из тех, кто вышел из Оппоблока – метнулись в николаевцы. Там такой сборняк. В пятерке – бывший оранжевый губернатор при Ющенко Садиков, бывший нардеп от БПП Жолобицкий. Секретарь горсовета Казакова, которая тоже прошла в горсовет от БПП. Исаков – он был соратником Сенкевича и быстро от него ушел", – перечисляет Левченко.

Избиратели Николаева уже запутались в перебежчиках, считает Ольга Малярчук.

В Николаеве такая "кухня", что никто толком не понимает: кони, люди и педали. Настолько все перемешались по партиям. То он в ЕС, то уже в ОПЗЖ. Я понимаю, что они хотят при любых обстоятельствах остаться у власти. Но я это называю политической проституцией, – Ольга Малярчук.

В качестве альтернативы себя пытаются презентовать Слуга народа – несмотря на скандалы со списком, Пропозиція – в целом, говорят активисты, от нее в горсовет идет неплохой список, Европейская солидарность. Рейтинги Свободы и Батькивщины очень низкие. Ни Силы людей, ни Голоса на выборах нет. А координатором Голоса в Николаевской области вообще стал депутат райсовета от Нашего края.

Но даже при таких раскладах горсовет имеет шанс значительно обновиться, считают местные активисты.

В 2014-2015 году Николаев был очень активным городом, рассказал LIGA.net волонтер Александр Диордиев. Одним первым на юге Украины разогнал сепаратистов, здесь зародилось волонтерское движение, проукраинские активисты только по списку составляли 2500 человек: "То есть, это сумасшедшая цифра для любого города юго-востока. Где они все? Часть ушла в армию. Часть – умерли или погибли. Часть уехала за границу, в другие города. Сейчас реально из состава 2014 года, наверное, осталось 30-40% именно в Николаеве".

У тех принципиальных, кто остался и мог бы составить альтернативу старым элитам на выборах, нет ресурсов, сожалеет волонтер. "Центральные партии в основном – олигархические проекты. Чтобы появилась альтернатива, ее должны создавать сами николаевцы, – считает Диордиев. – Но такая горизонтальная партия, в рядах которой могли бы пойти волонтеры и активисты, в Николаеве не сформировалась".

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