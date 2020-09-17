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Одесса. Хорошо ли вы знаете город и сможете ли с первого раза ответить правильно?

Как так? Пройдите наш тест, чтобы понять, достаточно ли хорошо вы разбираетесь в местной политической кухне.

Среди тех, кто с первой попытки правильно ответит на все вопросы, мы разыграем сертификаты на ужин для двоих в Одессе или участие на двоих в VR-играх. Розыгрыш - 1 октября. Рекомендуем сначала прочитать наш 25 октября состоятся местные выборы. Как и другие города, Одесса будет выбирать мэра и горсовет. Но в отличие от большинства городов, интриги в Одессе нет: действующий мэр Геннадий Труханов, политик с сомнительной репутацией, ведет с отрывом.Как так? Пройдите наш тест, чтобы понять, достаточно ли хорошо вы разбираетесь в местной политической кухне.Среди тех, кто с первой попытки правильно ответит на все вопросы, мы разыграем сертификаты на ужин для двоих в Одессе или участие на двоих в VR-играх. Розыгрыш - 1 октября. Рекомендуем сначала прочитать наш текст об Одессе 0

Теперь проверьте себя. Вот выдержка из нашего материала (если убедились, что ответили верно, то в следующем экране просто повторите ответ):



У мэра Труханова есть заместитель Олесь Янчук. По словам одесского журналиста Олега Михалика, без одобрения Янчука ни один МАФ, ни одна рекламная вывеска в Одессе не появится. Янчук считается человеком Владимира Галантерника – "теневого хозяина" Одессы и компаньона Труханова. Также Галантерник является "смотрящим" за местным строительным бизнесом, говорит экс-замглавы Одесской ОГА из команды Саакашвили Александр Боровик.



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Теперь проверьте себя. Вот выдержка из нашего материала (если убедились, что ответили верно, то в следующем экране просто повторите ответ):



В 80-х Александр Ангерт был был приговорен к расстрелу за убийство, но отделался 15-тью годами лишения свободы. По словам местных журналистов, в 90-х был влиятельным одесским бизнесменом и криминальным авторитетом. Затем осел в Израиле, потом в Лондоне. По данным НВ, Галантерник и Труханов были членами группировки Ангерта по кличке “Ангел”.



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После службы в армии, которую окончил в звании капитана, в 1993 году Труханов стал директором охранной фирмы с таким же названием - "Капитан". С этого момента карьера директора "охранки" поползла вверх: он начал обзаводиться нужными связями. В том числе и в криминальном мире. По словам Боровика, Труханов был enforcer в клане Ангерта. Было время, когда все шишки этого клана переехали жить из Одессы - кто в Израиль, кто в Лондон. И они оставили Одессу на Труханова.



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В феврале 2018 года Труханова и его заместителя Павла Вугельмана задержали в аэропорту Борисполь и передали НАБУ. Оба фигурируют в уголовном производстве о присвоении и растрате имущества при покупке одесского завода Краян. Но суд отпустил их из-под стражи. В 2019 году прокуроры изменили в обвинении обстоятельства, при которых совершалась покупка-продажа зданий бывшего завода по завышенной цене. Сумма средств городского бюджета, в завладении которых обвиняют фигурантов дела, была уменьшена до 92,6 млн грн. А год назад суд и вовсе оправдал Труханова.



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Депутатского корпуса как такового в Одессе нет, говорит лидер одесского Автомайдана Виталий Устименко. Из 65 депутатов около 60 методично голосуют за нужные решения для доминирующей в городе группы - Труханова и его партнера Галантерника. Фракция Труханова насчитывает 27 депутатов - самая многочисленная. Но "свои люди" у него есть и в других фракциях. По словам Устименко, в ближний круг Труханова входит Олег Каминкер, а он глава фракции Солидарность, второй по численности в горсовете - 11 депутатов.



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Основная причина высокого рейтинга Труханова - в том, что одесситы не видят ему реалистичной альтернативы. По мнению координатора Международного центра перспективных исследований в Одесской области Ярослава Католика, одесситы не ждут от выборов ничего хорошего и руководствуются логикой: пусть его и обвиняют в коррупции, но он хоть что-то делает для людей. Способствует высокому рейтингу Труханова и разобщенность лагеря политических оппонентов. Демократические силы за многие годы так и не смогли выставить против него единого согласованного кандидата, который объединил бы вокруг себя всех противников его правления.



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В Слуге народа трезво оценивают свои шансы. Главная цель в таких городах, как Одесса - завести побольше своих людей в горсовет, сказал собеседник LIGA.net в партии: "Чтобы был баланс мэрам. Чтобы у слуг была золотая акция". Кандидатом от Слуги народа будет юморист Олег Филимонов.



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