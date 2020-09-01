Геннадий Труханов управляет Одессой уже шесть лет. Бывший регионал дважды выигрывал местные выборы, причем с разгромным отрывом: в 2014 году - у бывшего мэра Эдуарда Гурвица, в 2015 году - у соратника Михаила Саакашвили Саши Боровика. За эти годы он несколько раз попадал в громкие скандалы, стал фигурантом уголовных производств НАБУ и даже побывал под арестом (пусть и совсем недолго), а сам период его правления отметился чередой жестоких нападений на местных активистов, которые выступали против действий власти.

Этим текстом LIGA.net начинает серию материалов о крупнейших городах юга и востока Украины накануне выборов: есть ли у них шанс на перемены? Мы поговорили с десятками одесситов: бизнесом, гражданским сектором, журналистами и бывшими и действующими чиновниками. Кто управляет Одессой, как меняется город и что его ждет после выборов.

КАПИТАН ИЗ 90-Х

Мэр Одессы начинал карьеру далеко от политики: после службы в Северо-Кавказском военном округе, которую закончил в звании капитана, в 1993 году он стал директором охранной фирмы с таким же названием - "Капитан". Набор охранников в эту компанию проходил по спортивному принципу: все они занимались тайским боксом. Федерацию по этому виду спорта Труханов возглавляет до сих пор.

С этого момента карьера директора "охранки" поползла вверх: он начал обзаводиться нужными связями. В том числе и в криминальном мире. В многочисленных расследованиях журналистов фигурируют несколько криминальных авторитетов, с которыми может быть связан Труханов. Первый - Минин, который в 90-х контролировал Одесский порт. В 2000-м его арестовали в Италии, он получил тюремный срок. Второй - Ангерт, который в 80-х был приговорен к расстрелу за убийство, но отделался 15-тью годами лишения свободы. Он осел в Израиле.

"Труханов был enforser в клане Ангерта. Было время, когда все шишки этого клана переехали жить из Одессы - кто в Израиль, кто в Лондон. И они оставили Одессу на Труханова", - рассказал LIGA.net бывший замглавы Одесской ОГА из команды Саакашвили Александр Боровик. В 2015 году он баллотировался в мэры Одессы от партии Порошенко, но проиграл Труханову.

Постепенно Труханов в Одессе обрастал ресурсами - денежными и силовыми, говорит Боровик. У него были свои спортивные клубы - тоже "Капитан", в которые набирали молодых людей, часто без профессии, и учили драться.

"Труханов через клубы получил контроль над улицей. И бизнесмены, которые хотели что-то в Одессе сделать, были вынуждены договариваться с кланом Ангерта. Одним из таких бизнесменов был Галантерник. У них с Трухановым получился ситуативный союз: иногда они расходились, потом сходились снова. Идеологии у них нет. Их главная идеология - как зарабатывать деньги", - отметил он.

Путь в политику Труханов начал с того, что избрался в 2005 году депутатом Одесского горсовета, с 2010 года возглавил фракцию Партии регионов. На парламентских выборах-2012 он был избран нардепом от ПР, а в 2014 году - когда Янукович сбежал - впервые победил на выборах мэра Одессы. А Галантерник стал "теневым мэром" и смотрящим по строительному бизнесу и инвестиционным проектам Ангерта.

Не только Труханов империю построил. Но он оказался частью этой империи. В самом верху пирамиды власти - криминальный авторитет Александр Ангерт

"Не только он империю построил. Но он оказался частью этой империи. Условно пирамида власти в Одессе выглядит так. Внизу - часть замов Труханова и большинство депутатов Одесского горсовета, причем от разных партий. Потом - Труханов и люди Галантерника. Например, есть там такой Янчук: ни один маф, ни одна рекламная вывеска в Одессе не появится без его одобрения. Дальше - Галантерник, и в самом верху пирамиды - Ангерт", - считает одесский журналист, руководитель местного Офиса простых решений и результатов Олег Михайлик.

Но в последнее время, считает Михайлик, мэр Труханов пытается выйти из этой пирамиды. "Он хочет стать самостоятельным игроком, а не человеком, который просто выполняет приказы тех, кто его фактически на эту должность привел", - объяснил он.

Труханов сконцентрировал вокруг себя так называемую местную элиту. "Он начал раздавать права на бизнес. С кем ни поговори - все Труханову или этому клану должны. Вокруг него объединились много местной элиты. Не все, но многие", - утверждает Боровик.

Свой политический капитал Труханов вложил в общую с мэром Харькова Геннадием Кернесом партию Доверяй делам. В Одесском горсовете фракция Труханова насчитывает 27 депутатов из 65 - самая многочисленная. Но "свои люди" у него есть и в других фракциях. Как минимум, уточняет Михайлик, в ближний круг Труханова входит Олег Каминкер, а он глава фракции Солидарность (Петра Порошенко), второй по численности в горсовете - 11 депутатов.

"Депутатского корпуса как такового в Одессе нет, - объясняет LIGA.net местный активист, лидер одесского Автомайдана Виталий Устименко. - Из 65 депутатов около 60 методично голосуют за нужные решения для доминирующей в городе группы - Труханова и его партнера Галантерника. Это чисто техническая функция лиц, которые находятся в помещении Одесского горсовета".

Депутатского корпуса в Одессе нет. Из 65 депутатов около 60 методично голосуют за нужные решения для доминирующей группы - Труханова и Галантерника. Это чисто техническая функция

Труханов вообще редко встречается с журналистами. Но в интервью Левому берегу в 2018 году он назвал фантазиями свое участие в группе Галантерника и Ангерта: "С Ангертом мы знакомы, конечно. Но не поддерживаем отношения уже достаточно большой промежуток времени... Что касается Галантерника. Это - бизнесмен, который достаточно активно ведет бизнес в Одессе... (Общаемся) очень редко. Не чаще, чем с любыми другими бизнесменами, которые активно работают в городе. Мы не виделись где-то три - четыре месяца".

ПРИМЕЧАНИЕ. Редакция Редакция LIGA.net отправила запрос в Департамент информации и связей с общественностью Одесского городского совета - с просьбой организовать комментарий или интервью с Трухановым. На момент выхода этого материала ответа мы не получили. Мы обязательно опубликуем позицию Труханова, если он захочет пообщаться с нашим журналистом.

В 2018 году расследователи Panorama BBC выяснили, что украинская преступная группировка через офшорную компанию Rubicon Group (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) приобрела восемь объектов недвижимости в Лондоне. Согласно их данным, ряд компаний Rubicon Group контролирует Труханов. Их связывают с так называемой одесской нефтяной мафией. Кроме Труханова, по данным расследователей, к корпорации Rubicon Group имеет отношение Александр Ангерт. Труханов это опровергает.

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ДЕЛА В НАБУ. Завод Краян и аэродром Одесса-Школьный

За каденцию Труханов несколько раз попадал в скандалы, связанные с офшорами, возможным наличием российского паспорта, неправдивыми данными в декларациях о доходах. Но самыми громкими стали два кейса: о покупке завода Краян по завышенной цене и о захвате аэродрома Одесса-Школьный, который принадлежит Минобороны. Расследованием кейсов уже несколько лет занимается НАБУ. LIGA.net направила в НАБУ запрос на актуальную информацию по этим делам, но на момент публикации ответа не получила.

Завод Краян. В феврале 2018 года Труханова и его заместителя Павла Вугельмана задержали в аэропорту Борисполь и передали НАБУ. Оба фигурируют в уголовном производстве о присвоении и растрате имущества при покупке одесского завода Краян. Но суд отпустил их из-под стражи, причем Труханова взял на поруки тогдашний нардеп от БПП Дмитрий Голубов.

Осенью 2016 года мэрия Одессы приобрела здание бывшего завода за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016-го сама приобрела комплекс за 11,5 млн грн. НАБУ считает, что к махинациям причастен Труханов. Подозрение объявили восьмерым чиновникам.

В 2019 году прокуроры изменили в обвинении обстоятельства, при которых совершалась покупка-продажа зданий бывшего завода по завышенной цене. Сумма средств городского бюджета, в завладении которых обвиняют фигурантов дела, была уменьшена до 92,6 млн грн.

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Прокуроры требовали 12 лет тюрьмы для Труханова. Но год назад Малиновский суд Одессы его оправдал: большинство ключевых доказательств судьи назвали недопустимыми и не нашли сговора/преступного умысла при покупке Краяна. САП обжаловала это решение.

Аэродром Школьный. Одесский городской совет передал более 90 гектаров территорий военного аэродрома Школьный под застройку. В феврале 2017 года мэрия представила проект нового района на 50 000 жителей, который там планировалось построить. Данная инициатива вызвала резонанс. Как выяснилось, территория Школьного, которой распоряжается городской совет, не является коммунальной собственностью, а принадлежит Министерству обороны. Отстоять ее удалось благодаря искам местных активистов.

Представители мэрии в судах настаивали, что участок не является частью Школьного. Но суд удовлетворил иск Минобороны к Одесскому горсовету, запретив мэрии осуществлять действия, направленные на застройку аэродрома Школьный.

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ОДЕССА КРИМИНАЛЬНАЯ. Местные активисты против "строительной мафии"

Оппоненты Труханова в Одессе рискуют: быть избитыми на протестах - как это было в 2016 году на акции "Одесса против Труханова" или (не раз) на акциях против застроек, получить ножевое или огнестрельное ранение прямо в центре города, попасть в ДТП.

Только с января по сентябрь 2018 года в Одессе произошло как минимум 14 нападений на местных активистов и журналистов, которые либо судились с городскими властями, либо выходили на многочисленные акции против незаконной застройки города.

Череда нападений на улицах началась в июне 2017 года, когда в центре Одессы неизвестные залили газовым баллончиком и избили журналистку, участницу "Группы 2 мая" Светлану Пидпалу, которая перед этим несколько раз звонила на горячие линии и пыталась привлечь внимание к стройке Галантерника в одесском Ботаническом саду.

"Из жестких это было только начало. А потом покатилось дальше: три нападения на Стерненко, покушение на лидера одесского Автомайдана Устименко, покушение на Кузаконя и Козьму, когда им устроили аварию - там работала целая группа. И некоторые нападавшие из тех, кого чудом понаходили, пересекаются через каких-то организаторов, каких-то спортсменов", - рассказал LIGA.net Олег Михайлик.

23 сентября 2018 года в Михайлика стреляли возле его дома на улице Осипова в Одессе. Это рядом с главком Нацполиции области.

Пуля прошла через руку и застряла в легких между ребрами. После покушения он потерял полтора литра крови и ночью в больнице пережил клиническую смерть. "К этому так или иначе были причастны правоохранительные органы, а конкретно - областная полиция. В ста метрах от здания Национальной полиции Одесской области расстрелять человека - это чересчур, как говорят", - уверен Михайлик.

По его словам, первый следственный эксперимент, который мог бы установить место расположения стрелка, проведен только через полтора месяца. "Вместо этого они рассказывали, что стреляли то из проезжающей мимо машины, то прятавшийся за деревом злоумышленник. Откровенно говоря, все слили в унитаз. Потом уволили следователя, который пытался установить правду", - рассказывает Михайлик.

По подозрению в совершении этого преступления полицейские задержали трех граждан Грузии: Торнике Нагладзе (Герасина), Лаше Герасина и Манучара Варшанидзе. Через месяц Нагладзе отпустили из СИЗО под домашний арест: он частично парализован.

Два года спустя - никто не наказан. "Они не могут получить пулю из Германии. Закончился срок расследования, и его закрыли. С формулировкой: остановлено в связи с отсутствием вещественных доказательств", - подчеркнул активист.

Он уверен, что к покушению привела его борьба с незаконными стройками: "В Одессе наделали недостроев, собрали с людей деньги, потом хитрыми схемами заставляли из доплачивать по второму, по третьему разу. У тех, кто решил с ними бороться, они либо отбирали у них квартиры, либо запугивали, либо расправлялись, как со мной. Они выглядят как из 90-х и живут по понятиям 90-х".

Эти люди во власти просто привыкли себя так вести. Агрессивно настроены. Они корнями в 90-х, и они привыкли так решать любые вопросы, если им кто-то мешает

На лидера одесского Автомайдана Виталия Устименко напали 5 июня 2018 года, когда он выходил из здания Суспільного - он работал там ведущим. Двое мужчин ударили его по голове, повалили на землю и нанесли колющее ранение.

В сентябре 2018 правоохранители задержали подозреваемых в нападении. Приговоров - нет.

"До сих пор идет процесс по исполнителям нападения, Гаврилюку и Руденко, 4 сентября будет, я так понимаю, предпоследнее заседание. Потом должно быть решение суда. Но из дела вывели организатора. А без цепочки заказчик-организатор-исполнители вряд ли получится доказать организованное заказное преступление. Без них это просто двое мужчин, которые по каким-то личным причинам (не понравился цвет волос или улыбка) совершили против меня хулиганские действия", - сказал Устименко в комментарии LIGA.net.

Он не знает, какой кейс привел к нападению. Автомайдан в Одессе занимался многими вопросами, связанными с работой судов и прокуратуры, пытался контролировать решения Одесского горсовета по земле. "Это центр зла в Одессе, - говорит он. - Мы системно мешали горсовету выделять территории общего пользования под застройки. Это могло быть причиной".

"Судя по характеру исполнения - среди дня, возле Суспільного, в присутствии большого количества свидетелей - очевидно, что настолько нагло могли это сделать лица, которые точно не боялись привлечения к ответственности. Думаю, это люди, связанные с Одесским горсоветом и Трухановым. Больше влиятельных защитников в городе нет", - считает активист.

Человек, который в материалах дела Устименко проходил как организатор нападения, якобы фигурирует и в другом деле: о покушении на Григория Козьму и Михаила Кузаконя. 2 августа 2018 года в их припаркованное авто на скорости врезался грузовик. Водитель выпрыгнул из грузовика прямо перед столкновением и сбежал. Перед этим Козьма опубликовал ряд расследований, часть из которых стала основанием для открытия уголовных производств. А Кузаконь подавал в НАБУ заявления о незаконных сделках, связанных с приобретением Одесским горсоветом многоэтажки завода "Краян" и попыткой захвата части территории военного аэродрома "Одесса-Школьный".

"Мы давно перешли от акций прямого действия, хотя в некоторых принимаем участие, в юридическое поле. И в нашем кейсе есть несколько всем известных дел: это аэродром Школьный, который по факту уже украли, а мы занялись этим делом и вернули землю Министерству обороны. Там очень серьезные деньги, земля стоит несколько сотен миллионов долларов. Скорее всего, нападение было связано именно с этим. Второе дело - всем известный "Краян". Я лично по "Краяну" - заявитель и свидетель", - рассказал LIGA.net Михаил Кузаконь.

В деле о покушении были задержаны три человека. Одного из них отпустили под домашний арест, двое других до сих пор сидят в СИЗО. "Тот, которого выпустили, - мы считаем, он из троих самый важный. Но все трое - только исполнители самой нижнего звена", - сказал он.

Якобы установлен и посредник в деле, но он выехал за границу через неделю-полторы после покушения. В суде слушается производство только по двум нападавшим, помещенным в СИЗО. И, наверное, еще долго будут слушаться. "У нас много дел, мы все друг друга знаем, включая Стерненко, Пидпалую, Радченко. Все дела замораживают, а мы должны свое время и жизнь тратить: по несколько судебных заседаний в месяц, ты ходишь на все заседания. То есть пострадавших маринуют годами. А наказанных нет", - объяснил Кузаконь.

Он считает, что ответ на происходящее в Одессе должно дать НАБУ: "Конечно, все знают, кто стоит за нападениями. Что касается нас - я думаю, это Галантерник. Но они же связаны, понимаете, это одна компания... Это круг связанных лиц как из теневого бизнеса, так и из власти, потому что они легализовались через Труханова. И уже много лет используют имущественный комплекс громады, миллионного города, для обогащения. И все ветви власти пересекаются: это и суды, и правоохранительная система. И если государство в лице НАБУ это отработает, это может быть пилотным процессом для страны. Абсолютно серьезно", - считает он.

С кейсом Козьмы-Кузаконя связывает нападение на себя и замглавы одесского Народного руха Алина Радченко. Вечером 11 сентября 2017 года она шла по улице Канатной в центре Одессы. К ней сзади подбежал неизвестный и нанес ей сильный удар по голове.

Вообще нападавших было пятеро, рассказала Радченко LIGA.net: одни - наводчики, другие наблюдали в машине, один - нанес удар. Из пятерых только двое в СИЗО; третий обозначен как организатор и был под домашним арестом, но его сняли; четвертый умер; пятый скрывается, и она даже не знает, объявлен ли в розыск: "Судебные заседания происходят, они есть. Но это в основном просто продление меры пресечения. Больше ничего не решается уже больше двух лет. Те двое, которые в СИЗО - это самое нижнее звено, практически гопники-зеки, которым даже не сказали, кто я. Просто дали деньги, чтобы меня били. Есть отдельное выделенное дело уже почти два года из этого дела по заказчикам. Там не происходит вообще ничего, полный ноль. Находится она тут, в Одессе, в следственном управлении. Все".

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Радченко утверждает, что не знает человека, которого назвали организатором. Его арестовали буквально за день до того, как в Одессу приехала депутатская комиссия - разбираться с нападениями на активистов.

"Хотели показать, что дело идет. Его арестовали, комиссия уехала, и его освободили буквально через несколько недель. Этот человек знаком с Трухановым, есть фото, где они вместе. Он все это отрицает", - отметила она.

Достучаться до Киева - конечно, пытались. Приезжали в Одессу и Луценко, и Аваков. Рассказывали, что Одесса стала криминальной столицей Украины. И что? И ничего

Нападение на себя Радченко связывает с военным аэродромом Одесса-Школьный: "Мы начали информационно выступать, на каком основании эти земли были выделены афиллированным фирмам Владимира Галантерника. Потом произошел захват аэродрома со стрельбой. Мы очень много подавали в суд, судились, и только потом судиться начало Министерство обороны. То есть мы связываем нападения с аэродромом".

Фактически ни одно нападение или покушение в Одессе не раскрыто, уточняет Кузаконь. В некоторых случаях просто подсунуты исполнители - абсолютно левые люди, а о приговорах и речи нет: "В лучшем случае мы имеем задержанных исполнителей, и в лучшем случае они находятся в СИЗО. Временное такое неудобство для них. И никаких кейсов по заказчикам".

Олег Михайлик уверен: все исполнители - так или иначе связаны с властями: "Одесса была в руках так называемых этих парамилитарных организаций, типа Автомайдана Резвушкина под документами охранной фирмы, самообороны и муниципальной варты, которые не раз были замечены в разных бизнес-разборках и рейдерских захватах... По крайней мере, по Устименко, Кузаконю и Алине Радченко — 100%. Достучаться до Киева, до центральной власти - конечно, пытались. Приезжали в Одессу и Луценко, и Аваков. Рассказывали, что Одесса стала криминальной столицей Украины, и дали обещания остановить все эти незаконные стройки. И что? И ничего".

МЕНЯЕТСЯ ЛИ ОДЕССА: ОБЕЩАНИЯ ВЛАСТИ РАСХОДЯТСЯ С ДЕЛАМИ

С 2015 года Труханов дал 67 обещаний, подсчитали фактчекеры проекта Слово і діло, который занимается мониторингом предвыборных обещаний топ-политиков. Из них Труханов выполнил 18 (27%), провалил семь (10%), в процессе выполнения остаются 42 обещания.

Труханов выполнил обещание построить современный аэропорт в Одессе. Новый терминал аэропорта принял первых пассажиров в апреле 2017 года. Также мэр реализовал обещанную программу "Морской фасад Одессы" - в городе отреставрировали Потемкинскую лестницу, Стамбульский парк и открыли Греческий парк. Сдад в эксплуатацию новую детскую поликлинику: ее открыли в конце 2017 года на улице Академика Филатова. На строительство потратили почти 24 млн грн.

Кроме того, Труханов внедрил системы очистки питьевой воды: обеззараживание воды переведено на новую технологию.

Но Труханов не прекратил стихийную застройку побережья Одессы - хотя обещал. В городе неоднократно возникали скандалы по этому поводу. В 2016-м полиция начала расследование незаконной стройки ЖК Граф в районе Отрады. В 2018-м активисты пытались остановить застройку на набережной Ланжерон. В прошлом году в городе протестовали против массового строительства высоток в приморской зоне.

Труханов провалил обещание восстановить детский сад в переулке Каркашадзе, 4. Оно было разрушено много лет. Одесский горсовет в 2017 году принял решение о реконструкции аварийного здания, но денег так и не выделил. 7 июля этого года реконструкция детского сада, наконец, началась. Только это делают не власти Одессы, а общественная организация.

В 2017 году после пожара в детском лагере "Виктория", в результате которого погибли трое детей, Труханов пообещал, что все виновные понесут ответственность. Суд отстранил от должности директора лагеря, приговорил к условному сроку воспитательницу. В прошлом году группа международных экспертов провела комплексную независимую пожарно-техническую и строительную экспертизу лагеря. Они указали на значительное количество нарушений в строительстве. Но все должностные лица горсовета, которых после пожара отстранили, вернулись на работу. У следствия нет претензий к тем, кто реконструировал "Викторию" и принимал в эксплуатацию. Обещание не выполнено.

Как многие другие мэры, Труханова давал обещание решить проблему городской свалки и внедрить переработку мусора. В октябре прошлого года на свалке Одессы началось строительство станции дегазации. Строительство предусматривает создание комплекса по сортировке и переработке мусора. Обещание еще в процессе выполнения: за каденцию он это сделать уже не успеет.

Вполне возможно, что одесский мэр провалит обещание реализовать проект строительства дамбы Хаджибеевского лимана. За время каденции Труханова дамбу много раз ремонтировали, но она все равно продолжает разрушаться. А новую дамбу не построили.

Со стороны может показаться, что город меняется, говорит Михайлик. Бюджет Одессы за прошлый год - 11 млрд 270 млн грн, плюс город взял 3,5 млрд грн кредита. "Такого бюджета никогда в Одессе не было. И он ими осваивается, в том числе на некоторые городские программы. Понимаете, если в вашем доме 20 лет лифт не ремонтировался, то даже если вам установят новый за стоимость четырех, вам будет все равно. Бюджет настолько огромный, что даже если они воруют 50%, то оставшиеся 50% становятся заметными".

КАК ГОЛОСУЕТ ОДЕССА

На местных выборах 2015 года Труханов в два раза обошел своего ближайшего конкурента Сашу Боровика: получил почти 52% против 24,6%. Согласно последнему опросу социологической группы Рейтинг, он сохраняет первенство и сейчас. Опрос дает ему 48,7% голосов.

В этом опросе еще не было фамилии Олега Филимонова - юмориста, которого только в понедельник выдвинула в мэры Одессы партия Слуга народа. В комментарии одесскому 7 каналу Филимонов рассказал, что Зеленский предложил ему идти на выборы три месяца назад.

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"Будет очень интересно наблюдать, что будет делать Зеленский с выборами в Одессе. Мне кажется, у него нет сильной централизованной власти, которая могла бы как-то противостоять бандитским кланам в Одессе", - говорит Боровик. Он вспоминает: Порошенко в свое время решил, что ему проще договориться с Трухановым - чем сместить. "Чего я боюсь - что случится что-то похожее, и Зеленский тоже пойдет по этому пути. А если нет - мне кажется, Филимонову будет очень сложно за два месяца построить кампанию", - сказал он.

В Слуге народа трезво оценивают свои шансы. Главная цель в таких городах, как Одесса - завести побольше своих людей в горсовет, сказал собеседник LIGA.net в партии: "Чтобы был баланс мэрам. Чтобы у слуг была золотая акция".

Местные активисты не верят, что на выборах удастся сменить Труханова на посту мэра Одессы.

"Просто нет кандидата с достойным финансированием, который мощно поработал бы над этим. Тут тоже такой политический договорняк. А в руках Труханова - мощный админресурс", - считает Кузаконь. По его словам, Труханов держит все информационное пространство Одессы: "Из 30 телеканалов 28 - поют ему дифирамбы. Информационное пространство забивают и формируют мнение людей".

Олег Михайлик тоже настроен пессимистически: "Может, Саакашвили мог бы составить ему конкуренцию, но во втором туре, потому что антирейтинг у Труханова значительный, и за это время гражданское общество тут хоть как-то появилось и усилилось. Но все равно то, что я видел, - поддержка Труханова значительно выше, как минимум в два раза, чем могла бы быть у Саакашвили".

Но шанс всегда есть, сказал LIGA.net глава одесского Комитета избирателей Анатолий Бойко. В городе есть ресурсные люди, которые могут победить Труханова: "Заявят ли они о своих амбициях, рискнут ли войти в конфликт с Трухановым - это науке пока неизвестно. Пока не завершен процесс выдвижения - вопрос открыт. Теоретически это возможно, но практически можно обсуждать, только когда будет список".

Откуда у Труханова такой рейтинг в Одессе? Причин - несколько, в том числе: высокая узнаваемость и отсутствие сильных соперников.

"Основная причина высокого рейтинга Труханова - в том, что одесситы не видят ему реалистичной альтернативы", - сказал LIGA.net координатор Международного центра перспективных исследований в Одесской области Ярослав Католик. Одесситы, по его словам, не ждут от выборов ничего хорошего и руководствуются логикой: пусть его и обвиняют в коррупции, но он хоть что-то делает для людей. "Поэтому многие ошибки администрации не сказываются существенно на его рейтинге, а вот достижения отражаются напрямую", - говорит он.

Способствует высокому рейтингу Труханова и разобщенность лагеря политических оппонентов. Демократические силы за многие годы так и не смогли выставить против него единого согласованного кандидата, который объединил бы вокруг себя всех противников его правления. На этом фоне кандидатура Труханова выглядит сильной, понятной и стабильной. "И даже администрации нескольких президентов предпочитают вступать с ним в кулуарные договоренности, чем пытаться свергнуть в честной борьбе. Другой вопрос - каким будет депутатский корпус следующего созыва и насколько его сможет контролировать Геннадий Леонидович", - считает он.

Пока же уровень узнаваемости Труханова в одесской политике стремится к 100%, о чем вряд ли может мечтать кто-либо из его конкурентов, объяснил LIGA.net главный редактор издания "ИзбирКом" Валерий Болган.

Во-первых, долгое время Труханов фактически владеет собственным, пусть и небольшим медиахолдингом. Во-вторых, он благодаря размыванию между городской символикой и символикой его партии Доверяй делам в рекламе (шесть лет он держит контроль над рынком внешней рекламы в городе) сумел за бюджетный счет довести уровень восприятия общегородских заслуг как заслуг его политической силы.

Последние пять лет Труханов имеет фактическое большинство в городском совете, проводя практически любые нужные решения, напоминает Болган. Распоряжениями мэра выделяются миллионы гривень материальной помощи. Горсовет согласовывает доплаты ветеранам. Школьники и детсадовцы получают подарки от городского головы, все с той же партийно-городской символикой. "И еще один важный фактор, - напоминает он, – это сам по себе непростой одесский электорат, который готов верить в популизм и обещания русского языка".

Но именно одесситы выбирают Труханова, а не кто-либо другой. Перезагрузка Одессы в руках местных жителей. Местные выборы состоятся 25 октября.

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