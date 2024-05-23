24 мая по всей Украине будут действовать почасовые отключения света

Отключение света (Фото: Укрэнерго)

24 мая по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 00.00 до 24.00. Об этом сообщила пресс-служба национальной энергетической компании Укрэнерго.

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"Причина – дождливая погода и плотная облачность в большинстве регионов Украины, что мешает солнечным электростанциям работать на максимальной мощности. Соответственно, в энергосистеме и в дневные часы будет дефицит электроэнергии", – пояснили там.

Такие отключения могут быть применены при превышении определенных объемов лимитов потребления. Компания акцентирует, что эти показатели ее Диспетчерский центр каждый вечер доводит до каждого облэнерго.

Информацию об отключении в областях можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Фото: Укрэнерго

С марта 2024 года Россия нанесла пять массированных ударов по энергосистеме Украины, выведя из строя до 8 ГВт мощностей генерации электроэнергии.

Министерство энергетики еще не знает, каким будет тариф на электроэнергию для населения с июня, но уверено, что он будет посильным.

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