Ищем посредников, которые могут повлиять на РФ по обмену защитников Мариуполя – Лубинец

По его словам, Украина до сих пор не имеет официального доступа к военнопленным и гражданским заложникам

Дмитрий Лубинец (Фото: Facebook)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина сейчас ищет посредников для переговоров с Россией по обмену военнопленных, в частности защитников Мариуполя. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

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"Нельзя говорить, что он поставлен на паузу, но мы должны оставаться реалистами, что россияне будут использовать эти факторы против украинской власти... Не скажу, что прямо я вижу, что приостановлены эти процессы. Происходит смена некоторых руководителей структур на территории Российской Федерации, и это, в том числе, на мой взгляд, может быть связано с тем, что сейчас у нас не происходят какие-то процессы. Но коммуникация у нас происходит", – отметил Лубинец.

Он заявил, что ведется поиск посредников, которые могли бы повлиять на позицию России в вопросе обмена защитников Мариуполя.

Лубинец отметил, что видит отдельное отношение со стороны россиян именно к защитникам Мариуполя и видит новую тенденцию: россияне свозят защитников в отдельные исправительные учреждения на территории Российской Федерации, а затем среди защитников Мариуполя ищут военнопленных, в отношении которых начинают публичные судилища.

Эта новая тактика РФ, говорит он, является нарушением Женевских конвенций и отдельным военным преступлением. Лубинец подчеркнул, что Украина привлекает внимание к этому представителей Международного комитета Красного Креста и требует от них реакции.

По его словам, Украина до сих пор не имеет официального доступа к военнопленным и гражданским заложникам, поскольку РФ продолжает ограничивать их посещение представителями МККК, имеющими соответствующий мандат.

"Однако из других каналов получения информации есть полная картина, что там происходит", – добавил он.

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В начале марта в Офисе генпрокурора сообщили, что факты казни российскими оккупантами украинских военнопленных фиксировались с самого начала полномасштабного вторжения РФ, однако за последние четыре месяца этих случаев стало больше.

9 февраля 2024 года прокуратура сообщила, что оккупанты убили двух украинских военнопленных под Бахмутом.

18 февраля на одном из Telegram-каналов было опубликовано сообщение о расстреле шестерых пленных защитников механизированной бригады ВСУ на одной из позиций в Авдеевке. В тот же день было обнаружено видео убийства еще двух украинских воинов вблизи села Веселое Бахмутского района. Офис генпрокурора начал расследование.

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