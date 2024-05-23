Тревоги продолжаются по 16 часов, в Харьковской области почти нет безопасных мест – ОВА
Армия России может наносить сокрушительные удары когда угодно, поэтому в Харьковской области почти не осталось безопасных мест. Тревоги продолжаются по 16 часов. Об этом в эфире Свобода.Live рассказала спикер Харьковской областной военной администрации Елена Шаповал.
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"Конечно, Харьков и Харьковская область, к сожалению, опасны и всегда под риском ударов, поскольку мы находимся в 30 километрах от линии границы с Российской Федерацией, от линии фронта. У нас тревоги продолжаются по 16 часов", – сказала спикер ОВА.
Шаповал также проинформировала, что днем 23 мая оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300 с территории Белгорода в РФ.
- Утром 23 мая армия РФ ударила по Харькову и Люботину 15 ракетами. В результате обстрела известно по меньшей мере о семи погибших.
- При обстреле Харькова российские войска попали по типографии издательства Vivat. В результате удара по гражданскому предприятию есть один погибший и шесть пострадавших.
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