Умерла 4-летняя девочка, пострадавшая от обстрела Одессы 29 апреля: осколок попал в сердце
Девочка в возрасте 4,5 года, пострадавшая в результате российских обстрелов Одессы 29 апреля, скончалась в больнице 23 мая: количество жертв в результате той атаки возросло до восьми. Об этом сообщили мэр Одессы Геннадий Труханов и начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
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По данным ОВА, обломок российской ракеты попал в сердце 4-летней Златы. Медики до последнего боролись за спасение ребенка.
По словам генпрокурора Андрея Костина, РФ нанесла удар баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом.
- Вечером 29 апреля российские войска атаковали Одессу. Сначала было известно о 32 раненых, среди которых — двое детей и беременная женщина.
- В результате удара повреждена гражданская инфраструктура: жилые дома и дворец Одесской юридической академии.
- В Силах обороны рассказали, что на месте российского удара по Одессе можно наблюдать следы от шрапнели. Предварительно, оккупанты попали в прибрежную зону боеприпасом, предназначенным для уничтожения живой силы.